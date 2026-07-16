- أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ نوعية عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدّة للعبور إلى حزب الله اللبناني، دون الكشف عن نوعية الأسلحة أو كمياتها. - تأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية مشددة على المعابر الحدودية مع العراق ولبنان، تستهدف الحد من تهريب الأسلحة والمخدرات وضبط الحدود، في ظل جهود السلطات السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. - نفذت السلطات سلسلة عمليات أمنية ضد شبكات التهريب، مؤكدة أن ضبط الحدود يمثل أولوية أمنية بالتنسيق مع دول الجوار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ "نوعية" عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الشحنة كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية إلى "حزب الله" اللبناني. وقال مصدر في وزارة الداخلية، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا)، إن "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية". وأضاف أن "التحقيقات الأولية تثبت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لمصلحة مليشيا حزب الله"، وفق تعبيره.

ولم تكشف الوزارة عن نوعية الأسلحة المضبوطة أو كمياتها، كما لم تحدد الموقع الدقيق للعملية أو الجهة التي كانت تتولى تهريبها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وتأتي العملية في وقت تشدد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والمناطق الحدودية مع العراق ولبنان، ضمن حملة تقول إنها تستهدف الحد من تهريب الأسلحة والمخدرات وضبط الحدود.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت السلطات السورية الجديدة تنفيذ سلسلة عمليات أمنية ضد شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وأكدت مرارا أنها تعمل على منع استخدام الأراضي السورية ممراً لعمليات تهريب الأسلحة أو لنشاط الجماعات المسلحة.

ومطلع العام الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان، في عملية مشتركة نفذتها مديريتا الأمن الداخلي في منطقتي القصير بريف حمص والنبك بريف دمشق. كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية ضبط عدة شحنات أسلحة ومخدرات في محافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، في إطار حملات أمنية استهدفت شبكات تهريب عابرة للحدود، بينما تؤكد الحكومة الجديدة أن "ضبط الحدود يمثل إحدى أبرز أولوياتها الأمنية، بالتنسيق مع دول الجوار".