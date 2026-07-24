سورية: تصاعد الاحتجاجات في الحسكة يربك مسار دمج "قسد"

- تشهد الحسكة احتجاجات شعبية ضد رفع أسعار المحروقات، وسط تدهور الأوضاع المعيشية واتهامات للحكومة والإدارة الذاتية بتهميش المناطق العربية. - تتصاعد التوترات مع منع محافظ الحسكة من دخول رأس العين، وتهديد "مجلس الشورى" بخطوات ميدانية، في ظل دمج "قوات سوريا الديمقراطية" مع الحكومة السورية. - يحذر المحللون من تهديد الاستقرار إذا استمر الاحتقان، مشددين على أهمية المصالحة والعدالة وتحسين الاقتصاد لتحقيق المواطنة المتساوية والعيش المشترك.

تشهد محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، تصاعداً متزامناً في موجة احتجاجات شعبية ذات مطالب اقتصادية، إلى جانب تحركات ذات طابع سياسي وعشائري، في تطور يرى مراقبون أنه يشكّل أحد أبرز التحديات أمام مسار تنفيذ اتفاق دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مع الحكومة السورية، وسط تحذيرات من أن استمرار التوتر قد يهدد الاستقرار ويزيد من تعقيد المرحلة الانتقالية في المنطقة. وتتواصل منذ أيام احتجاجات في مدن القامشلي وعامودا وعدد من بلدات المحافظة، رفضاً لقرار رفع أسعار المحروقات، لا سيما الديزل (المازوت) والبنزين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، بينما يشكو السكان من تراجع القدرة الشرائية واستمرار الأزمة الاقتصادية.

اتهامات لـ"قسد" ودمشق

وبالتوازي مع تلك الاحتجاجات، تشهد مناطق جنوب الحسكة، لا سيما الشدادي وتل حميس واليعربية، تحركات عشائرية تتهم الحكومة السورية والإدارة الذاتية التي تقودها "قسد" بتهميش المناطق ذات الغالبية العربية، وعدم إشراكها في التعيينات الإدارية أو خطط التنمية والخدمات، رغم التفاهمات الأخيرة بين دمشق و"قسد". وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه مصادر حكومية وأخرى مقربة من الإدارة الذاتية استمرار تنفيذ اتفاق الدمج، مشيرة إلى تعيين مديري مناطق في معظم مدن الحسكة، وبدء دمج عدد من المؤسسات الخدمية والإدارية بين الجانبين، باعتبارها خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق.

التحركات العشائرية تتهم الحكومة السورية والإدارة الذاتية بتهميش المناطق ذات الغالبية العربية، وعدم إشراكها في التعيينات

إلا أن مؤشرات التوتر عادت للظهور، بعدما أفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بمحاولة منع محافظ الحسكة نور الدين أحمد من دخول مدينة رأس العين أثناء مرافقته وفداً وزارياً كان متوجهاً إلى محطة علوك للمياه لتدشينها بعد انتهاء أعمال الصيانة، في حادثة اعتبرها متابعون مؤشراً إلى استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بملف شمال شرق سورية.

وفي تصعيد إضافي، أعلن "مجلس الشورى التابع لأبناء الحسكة الأحرار" إطلاق ما وصفه بـ"خيمة الكرامة والعودة"، مانحاً مهلة 24 ساعة لتحقيق مطالبه، ومهدداً بالانتقال إلى "خيمة الحرب" واتخاذ "خطوات ميدانية" إذا لم تستجب السلطات لما وصفه بـ"استعادة السيادة على كامل الأراضي السورية".

وقال أحد منظمي الخيمة طالباً عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الشورى، الذي يضم "بين 40 و50 شخصية"، عقد اجتماعاً تقرر خلاله نصب خيمتين، الأولى في ناحية تل حميس، والثانية عند البوابة الجنوبية المؤدية إلى منطقة العريشة. وأضاف: "ستبقى الخيم مدة 24 ساعة، وخلالها إما أن تدخل الدولة وتبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، أو سيكون هناك خيار آخر"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات ميدانية، لافتاً إلى وجود توجه لتشكيل "جيش عشائري" إذا لم تتحقق المطالب.

في المقابل، دعا المحلل السياسي الكردي من القامشلي فريد سعدون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى معالجة أسباب الاحتقان من خلال المصالحة والعدالة، محذراً من "الانجرار إلى صراع أهلي قد يهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة". وقال سعدون: "العشائر في الجزيرة هم أهلنا، وعشنا معاً دهراً على السلام والأمان. وفي أحداث عام 2004 التي افتعلها نظام البعث، كان للعشائر العربية الأصيلة، باستثناء بعض المحسوبين على النظام، موقف إنساني برفض الانجرار إلى الفتنة والصراع الكردي العربي الذي لم يكن ليستفيد منه سوى النظام، كما كان لبعض شيوخ العشائر دور مشرف في التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي".

وأضاف المحلل السياسي الكردي أن السنوات اللاحقة شهدت تحولات عميقة، موضحاً: "مع بداية الثورة وظهور الفصائل المسلحة في المحافظة، تعرض العرب أيضاً لمظالم وممارسات تعسفية، لا سيما في مناطق الجنوب، كما أسهم الانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات والفوضى وفقدان الأمن في تفكك البنية المجتمعية في الريف، ودفع كثيرين إلى الهجرة نحو المدن أو الإقامة في المخيمات".

وأكد سعدون أن الأزمة الراهنة لا يمكن أن تُعالَج عبر الحلول الأمنية وحدها، بل من خلال "ترسيخ السلم الأهلي، وتأهيل البنية التحتية، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات"، مشدداً على أن ذلك "يبدأ أولاً بالمصالحة وإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن الناس، بالاستناد إلى مبدأ المواطنة المتساوية والعيش المشترك والحوكمة الرشيدة".

ويرى متابعون أن تزامن الاحتجاجات الاقتصادية مع التحركات العشائرية يزيد من هشاشة المشهد في الحسكة، خصوصاً مع بدء تنفيذ ترتيبات دمج المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، فيما لا تزال ملفات الأمن والإدارة المحلية وتوزيع الصلاحيات من أبرز القضايا الخلافية بين الأطراف المعنية. ويحذر مراقبون من أن استمرار الاحتقان، أو تحوله إلى مواجهات ميدانية، قد ينعكس سلباً على مسار الاتفاق بين دمشق و"قسد"، ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في شمال شرق سورية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتعدد القوى الفاعلة في المحافظة.