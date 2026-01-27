سورية | ترحيب غربي بتمديد وقف إطلاق النار ودعوة إلى التهدئة

رحّبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي أُعلن في 24 يناير/كانون الثاني الجاري. ودعت الدول الأربع جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ونائبة وزير الخارجية الألماني سيراب غولر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة خفض التصعيد ومنع توسّع رقعة العنف، مطالبين الأطراف الخارجية بدعم مساعي السلام.

وأكد البيان ضرورة التزام الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ورحب بإنشاء ممرات إنسانية تضمن إيصال المساعدات بشكل آمن ودون عوائق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على هذه الممرات واستئناف الخدمات الأساسية، ولا سيما في مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب. كما أثنى البيان على الدور الذي تؤديه الأطراف الشريكة، بما فيها العراق وحكومة إقليم كردستان والحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية، في مواجهة التحديات الأمنية التي يشكلها تنظيم "داعش"، مؤكداً ضرورة منع أي فراغ أمني، خصوصاً في محيط مراكز احتجاز عناصر التنظيم.

ودعت الدول الأربع إلى التوصل سريعاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات بهدف تحقيق اندماج سلمي ومستدام لشمال شرقي سورية ضمن دولة موحّدة ذات سيادة، تستند إلى اتفاق 18 يناير/كانون الثاني 2026، باعتباره المسار الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار. وفي السياق ذاته، أعلنت الأطراف عزمها الدعوة إلى اجتماع قريب للتحالف الدولي ضد "داعش"، مجددة دعمها عملية انتقال سياسي شاملة في سورية تحمي حقوق جميع السوريين، كما أكدت الدول الغربية استعدادها لدعم ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الهادفة إلى دمج شمال شرقي البلاد بشكل سلمي ومستدام ضمن دولة موحّدة وشاملة.

وتشهد مناطق شمال سورية، اليوم الثلاثاء، استمراراً للتصعيد العسكري بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رغم اتفاق الهدنة المعلن عنه يوم السبت الفائت. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة والانتحارية، قالت إن قوات "قسد" أطلقتها باتجاه طرقات ومنازل مدنيين في محيط مدينة عين العرب (كوباني)، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.