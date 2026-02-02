سورية تحيي الذكرى 44 لمجزرة حماة: دعوات لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا

- أعلنت محافظة حماة عن فعاليات لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين لمجزرة حماة، تشمل أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية، مثل عروض إنشادية وفيلم وثائقي، وحملات تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على المجزرة وآثارها. - أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا يدعو لتحقيق العدالة لضحايا المجزرة، مشيرة إلى أن سقوط نظام الأسد يفتح بابًا لمرحلة جديدة من العدالة، حيث قُتل ما بين 30 و40 ألف مدني واختفى 17 ألف آخرون. - تحدث الباحث محمد الشمالي عن تأثير المجزرة على مدينة حماة، حيث سيطر الخوف على الأهالي لعقود، ومنع أبناء المدينة من التوظيف، مما أدى إلى انتفاض المدينة ضد نظام الأسد عام 2011.

أعلنت محافظة حماة وسط سورية، عن فعاليات عدة اليوم الاثنين، لإحياء ذكرى مجزرة حماة الرابعة والأربعين، فيما حثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، بهذه المناسبة، على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا المجزرة. وقال بيان لمحافظة حماة، إنّ ذكرى المجزرة تحلّ هذا العام في سياق استثنائي، إذ تأتي للمرة الأولى بعد الإعلان عن وفاة جزار حماة رفعت الأسد في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي أشرف مباشرةً على عمليات القتل والتعذيب التي طاولت عشرات الآلاف من أبناء المدينة، كما تأتي للمرة الثانية بعد أن وضعت الثورة السورية حداً لحقبة نظام بشار الأسد.

ووفق محافظة حماة، يتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية والفنية التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، وتسلّط الضوء على المجزرة بوصفها صفحة مؤلمة في تاريخ سورية، وما خلّفته من آثار إنسانية واجتماعية عميقة لا تزال حاضرة في الوجدان الوطني. وتشمل الفعاليات تنظيم فقرات إنشادية على مدرج مجلس مدينة حماة، وعرض الفيلم الوثائقي "شباط الأسود" الذي يوثّق أحداث المجزرة، إضافة إلى إطلاق حملات تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم تاريخ لا يُنسى "حماة 1982". وتقول المحافظة إنّ إحياء الذكرى يأتي في سياق التأكيد أنّ الجرائم الكبرى لا تسقط من الذاكرة، وأن استحضارها يشكّل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل قائم على الحقيقة والعدالة.

وبهذه المناسبة أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً دعت فيه إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، معتبراً أنه بسقوط نظام الأسد، فُتح باب مرحلة جديدة تقوم على العدالة وسيادة القانون. واعتبر التقرير أن مجزرة حماة تُعدّ أفظع رموز القمع في تاريخ سورية الحديث، وعلى مدى ثلاثة وأربعين عاماً، حظر النظام أي تحقيق أو مساءلة أو كشفٍ لمصير المختفين، وقمع حتى مجرد إحياء الذكرى. ومع العهد الجديد، يغدو فتح هذا الملف خطوة جوهرية على طريق العدالة للضحايا والناجين وأسر المختفين، وفق الشبكة.

وتناول التقرير أبرز مراحل المجزرة، إذ شنت قوات النظام في فبراير/ شباط 1982، في عهد حافظ الأسد، هجوماً استمر قرابة شهر على مدينة حماة، شاركت فيه سرايا الدفاع والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات، سبقه فرض حصار شامل على المدينة، وقطع الخدمات الأساسية. وأوضح أنه تخلّل الهجوم قصف عشوائي وإعدامات ميدانية واعتقالات واسعة وتعذيب، فضلاً عن تدمير أحياء تاريخية ومصادرة ممتلكات، وقد قُتل، وفق تقديرات، ما بين 30 و40 ألف مدني، واختفى 17 ألف آخرون. ويُصنّف التقرير هذه الأفعال على أنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن نظام الأسد كرّس سياسة إنكار مجزرة حماة، ما أسهم في طمس الضحايا ونزع إنسانيتهم. ووثقت الشبكة نحو 3762 مختفياً قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً قُتلوا، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

وأضاف التقرير أنّ نظام الأسد سعى إلى جعل مجزرة حماة رسالة ردع قائمة على العنف غير المحدود، ما رسّخ الخوف والخضوع في المجتمع السوري على نطاق واسع، خصوصاً في ظل استجابة دولية ضعيفة، مع غياب التوثيق الفاعل والمساءلة. ولفت التقرير إلى أن المجزرة أدت إلى تدمير واسع في النسيج العمراني لمدينة حماة، فهُدمت أحياء كاملة وأُعيد بناؤها وفق تخطيط فرضه النظام، وأُقيمت منشآت على أراضٍ يُحتمل أنها تضم مقابر جماعية. واعتبر التقرير أن مجزرة حماة تمثل اختباراً لالتزام سورية الجديدة بالعدالة وحقوق الإنسان، وبعد عقود من الانتظار، يستحق الضحايا والناجون وأسر المختفين الحقيقة والاعتراف والمساءلة وضمانات عدم التكرار.

وفي السياق، لفت الباحث محمد الشمالي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنه طوال العقود الماضية بعد المجزرة، سيطر الخوف على أهالي مدينة حماة وعموم سورية، إذ لم يكن أحد يجرؤ على مجرد ذكر ما جرى، وحين يأتي أحد على ذكرها بوصفها عملاً ضد جرائم الإخوان المسلمين تجري الإشارة إليها بـ"أحداث حماة". وذكّر الشمالي بمواصلة قوات النظام وأجهزته الأمنية الملاحقات والاعتقالات بحق أبناء المدينة لسنوات، بل جرى إجبار الأهالي المكلومين على الخروج بمسيرة تأييد لحافظ الأسد، وسط المدينة المنكوبة منتصف عام 1982.

ووفق الشمالي، فقد عاشت مدينة حماة حتى انطلاق الثورة السورية عام 2011، ظروفاً صعبة، ومُنع أبناؤها من التوظيف في مؤسسات الدولة، فيما مُنع المهجرون من العودة إلى مدينتهم، إلى أن اندلعت الثورة السورية عام 2011، لتكون حماة من أوائل المدن التي انتفضت ضد نظام الأسد.