سورية تحيي الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد

- انطلقت فعاليات "عيد التحرير" في سوريا بإحياء الذكرى الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، حيث رفعت التكبيرات في مساجد المحافظات السورية منذ فجر اليوم، وسط حضور شعبي كبير في المساجد والساحات العامة. - تستمر الاحتفالات حتى 8 ديسمبر تحت شعار "لنكمل الحكاية"، وتشمل فعاليات متنوعة في دمشق مثل عرض عسكري، ماراثون دراجات، وعروض فنية وتراثية، مع إغلاق أوتوستراد المزة لضمان نجاح الفعاليات. - أصدرت المؤسسة السورية للبريد خمسة طوابع وبطاقة تذكارية توثق المناسبة، مع فتح معرض الطوابع بدمشق للزوار مجاناً، تأكيداً على أهمية هذه الذكرى الوطنية.

رفعت مآذن المساجد في غالبية المحافظات السورية، فجر اليوم الاثنين، التكبيرات، إيذاناً بانطلاق فعاليات "عيد التحرير" في سورية بالذكرى الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد

. وأعلنت المحافظات السورية عن مجموعة الفعاليات والأنشطة احتفاءً بهذه الذكرى تبدأ برفع التكبيرات اعتباراً من فجر اليوم.

وبثّ ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة أظهرت بدء رفع التكبيرات في معظم مساجد سورية وسط حضور شعبي لافت في المساجد والساحات العامة.

مساجد المدن السورية تصدح بالتكبيرات احتفالا بذكرى إسقاط النظام السابق#سوريا #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/RNPIiTzKzn — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2025

ودعت جهات حكومية إلى احتفالات بدأت في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى يوم 8 منه تحت عنوان "لنكمل الحكاية"، معلنةً عن فعاليات ونشاطات ستمتد على كل مناطق سورية احتفالاً بالذكرى الأولى لـ"عيد التحرير". وتحتضن العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، مجموعة من الفعاليات والأنشطة وفق برنامج أعلنت عنه مديرية إعلام دمشق. ويشمل البرنامج، الذي يُقام في ساحة الأمويين وسط العاصمة، أنشطة متنوعة بدأت قبل الفجر بنصف ساعة بـ"التكبير في جميع مساجد دمشق"، إضافة إلى مشاركة جماهيرية تُعبر عنها التكبيرات والزغاريد من النوافذ والشرفات، ثم عرض عسكري يتحرّك من أوتوستراد المزة إلى ساحة الأمويين.

وأعلنت محافظة دمشق إغلاق أوتوستراد المزة ذهاباً وإياباً وإيقاف حركة السيارات فيه حتى إشعارٍ آخر. وقالت عبر معرّفاتها الرسمية إن الإغلاق "جاء بسبب احتفالات الشعب السوري بذكرى التحرير، وحرصاً على تقديم فقرات احتفالية ناجحة".

كما تشمل الفعاليات استقبال "ماراثون الدراجات" وتكريم المشاركين فيه، وفقرة حوارية تستعيد ذكريات النشاط الثوري، وعرضاً تراثياً للفنون القتالية بالسيف والترس الدمشقي. ويشمل البرنامج أيضاً بثاً مباشراً للفعالية المركزية وعرض كلمة للرئيس أحمد الشرع على شاشات كبيرة، وعرضاً فنياً سورياً (أوبريت)، وأناشيد وطنية.

من جهتها، أصدرت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الاثنين، خمسة طوابع، وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد، وذلك في إطار توثيق أبرز المناسبات الوطنية عبر الإصدارات البريدية. وقال المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الطوابع والبطاقة التذكارية ستُطرح للجمهور اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أن سعر البطاقة التذكارية يبلغ 15 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر كل طابع من الطوابع الخمسة 10 آلاف ليرة، وذلك عبر جميع المكاتب البريدية المنتشرة في المحافظات. ولفت إلى أن المؤسسة ستفتح أبواب معرض الطوابع بدمشق للزوار مجاناً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، تزامناً مع إحياء ذكرى "عيد التحرير".