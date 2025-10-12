سورية: تحضيرات انتخابية في الرقة والحسكة وضبط شحنة مخدرات من لبنان

- أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا قوائم أولية لأعضاء الهيئات الناخبة في تل أبيض ورأس العين، مع فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، بعد تأجيل الانتخابات في هذه المناطق. - أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات من لبنان، مؤكدة على جهودها المستمرة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لحماية المجتمع. - ضبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير شحنة أسلحة مضادة للدروع معدة للتهريب، بعد تحريات مستمرة لمصادرة الأسلحة غير المشروعة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية قوائم أولية لأعضاء الهيئات الناخبة في دائرتي تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف محافظة الحسكة شمالي سورية، فجر اليوم الأحد، في إطار إجراء انتخابات لمجلس الشعب في المحافظتين. وأعلنت اللجنة القرار رقم 68، الذي يتضمن قوائم الترميم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في دائرتي تل أبيض ورأس العين، موضحة أن الطعون في القوائم متاحة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد، وأقرت تمديد مهلة الطعون وفقاً للقرار رقم 60 الصادر في 28 سبتمبر/أيلول، الذي يتعلق بالقوائم الأولية في الدائرتين. وجاء القرار بعد تأجيل موعد الانتخابات في المنطقتين بعد إجرائها في باقي المحافظات، باستثناء محافظة السويداء.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أصدرت القرار رقم 30 في 10 سبتمبر الماضي، الذي خلص إلى تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، حيث نص على تشكيل دائرة انتخابية في محافظة الحسكة بمنطقة رأس العين، يشرف عليها أربعة أعضاء. أما في محافظة الرقة، فتشكل دائرتان انتخابيتان وفق القرار، في كل من الرقة وتل أبيض، وتشرف على كل دائرة انتخابية أربعة أعضاء من اللجنة الفرعية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات قادمة من الأراضي اللبنانية، مساء أمس السبت، وشملت الشحنة كمية من مادة الحشيش، ضبطت في إحدى المركبات الداخلة إلى المعبر. وقالت الهيئة في بيانها إن هذا الضبط "يأتي في إطار الجهود اليومية التي تبذلها كوادر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأراضي السورية، وحماية الشباب والمجتمع من مخاطرها المدمرة".

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي وسط سورية، "قد ضبطت شحنة أسلحة مضادة للدروع معدة للتهريب خارج البلاد"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها عبر فيسبوك مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن العملية "جاءت بعد تحريات مستمرة لمصادرة الأسلحة غير المشروعة".