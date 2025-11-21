سورية: تحرير 5 مختطفين في السويداء وهجوم على حاجز عسكري في طرطوس

- تمكنت وزارة الداخلية السورية من تحرير خمسة مختطفين من السويداء بعد احتجازهم لأربعة أشهر، واعتقال اثنين من أفراد العصابة في عملية نوعية ببلدة المسيفرة، مع استمرار الجهود لملاحقة المتورطين الآخرين. - أكد قائد الأمن الداخلي في السويداء على التزام قوى الأمن بملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين، بينما شدد محافظ السويداء على ضرورة إطلاق سراح المختطفين لتجنب العدالة. - تعرض حاجز في طرطوس لهجوم مسلح دون إصابات، ضمن سلسلة هجمات تستهدف الحواجز الأمنية في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الخميس، تحرير خمسة مختطفين من أبناء محافظة السويداء بعد أربعة أشهر من احتجازهم "على يد مجموعة خارجة عن القانون"، بهدف الابتزاز المالي. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنّ قوى الأمن الداخلي تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة خلال العملية، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان، في مقطع مصور نشرته المحافظة على معرفاتها الرسمية، أنّ العملية "النوعية" نُفذت في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وأسفرت عن تحرير ثلاث نساء ورجلين، إضافة إلى ضبط متزعم العصابة المدعو "م.أ". وتم نقل المحرَّرين إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة قبل إعادتهم إلى ذويهم. وشدد الطحان على "استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم"، مؤكداً التزامها بتعزيز الاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.

من جانبه قال محافظ السويداء مصطفى البكور إنّ هذه العملية "رسالة واضحة لكل من يحتجز أو يخطف أو ما زال لديه مختطفين من أي طرف، أنّ عليه المبادرة بإطلاق سراحهم، قبل أن يقع في قبضة العدالة".

هجوم مسلّح على حاجز في طرطوس

وفي سياق أمني منفصل، تعرّض حاجز شاليهات الرمال الذهبية في ضواحي طرطوس غربي سورية، ليل الخميس-الجمعة لهجوم مسلّح نفذه مجهولون، حيث أُطلق الرصاص وألقيت قنبلة باتجاه الحاجز، دون تسجيل إصابات بشرية. وأعقب الهجوم استنفار أمني لملاحقة الفاعلين. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف الحواجز والدوريات الأمنية في عدة محافظات، والتي كان آخرها في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قضى عنصر من الأمن الداخلي متأثراً بجراحه إثر استهداف دورية قرب حاجز تل الشور في ريف حمص وسط البلاد.