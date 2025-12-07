سورية تتجهز لفعاليات يوم التحرير.. الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد

- انطلقت فعاليات عيد التحرير في سوريا احتفالاً بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، حيث شهدت مدينة حمص تجمعات وفعاليات متنوعة مثل ماراثون التحرير وعروض الشراعيات. - في الساحل السوري، نظمت احتفالات في مدن مثل القرداحة وجبلة واللاذقية، حيث أقيمت تجمعات حاشدة وعروض بحرية وألعاب نارية، مما يعكس وحدة وفرحة السوريين بالخلاص من النظام السابق. - في حلب، تعكس التحضيرات للاحتفال بمرور عام على التحرير شعور السكان بالأمان والحرية، بينما دعا المجلس الوطني الكردي في القامشلي إلى احتفال جماهيري رغم التحديات.

انطلقت ظهر اليوم الأحد فعاليات عيد التحرير في عدد من محافظات ومدن سورية، مع استمرار التجهيزات لاستقبال "عيد التحرير" يوم غد الاثنين، وهو الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد. وشهدت ساحة الساعة وسط مدينة حمص، ظهر اليوم الاثنين، حضوراً واسعاً لمواطنين من عموم المحافظة، بالتزامن مع الفعاليات التي تشهدها المدينة، ومن ضمنها ماراثون التحرير، والدراجون القادمون من محافظة إدلب شمال غربي البلاد، إلى جانب عرض الشراعيات والهبوط المظلي، بالإضافة إلى فعالية أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدينة، التي ستتبعها فعاليات أخرى في عموم شوارع المحافظة.

وفي الخصوص، أوضح أحمد الجوهر من مدينة حمص لـ"العربي الجديد" أن سكان المدينة منذ عدة أيام يتوافدون دورياً إلى ساحة الساعة وسط المدينة، التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أي قبل يوم من إعلان سقوط النظام. وبيّن الجوهر أن هناك ترقباً لدى الأهالي لعيد الثورة، وهو ما دفعهم إلى التجمع منذ ساعات الصباح الأولى عند ساحة الساعة وسط المدينة، وقال: "اليوم هو يوم خلاص مدينة حمص من نظام الأسد، وهذا اليوم ذو رمزية أيضاً، ويوم الاثنين هناك ذكرى عيد التحرير، وهي ذكرى خلاصنا من النظام".

ووفق ما رصد "العربي الجديد"، تعمل شرطة المرور إضافة إلى قوى الأمن الداخلي على تأمين المداخل إلى ساحة الساعة وسط المدينة التي تقرر أن تشهد احتفالية عيد التحرير يوم غد، حيث منعت دخول السيارات نحو الساحة لتسمح فقط بوصول المارة، مع تطويق أجهزة حفظ النظام للمنطقة، بهدف ضمان سلامة المواطنين.

بدوره، أشار الإعلامي أنس الخالد في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن المدينة، منذ عدة أيام، تتحضر لذكرى يوم التحرير. وقال الخالد: "المدينة ذات تنوع طائفي كبير، والإجراءات الأمنية لضمان سير الفعاليات فيها بشكل آمن مطلوبة". وتابع: "عموم سكان المدينة يترقبون احتفاليات عيد التحرير، هذا العيد ذو رمزية بالغة لسكان محافظة حمص، لسكان المناطق التي ارتكبت فيها مجازر طائفية، إضافة إلى أحياء دُمرت بالكامل".

وأثيرت حول مدينة حمص الكثير من التساؤلات خلال معركة "ردع العدوان"، ولا سيما أنها كانت ثكنة عسكرية، وفق ضباط سوريين، حيث تتمركز فيها كليات عسكرية وفرق وألوية ومطارات، فضلاً عن أن بقايا قوات نظام الأسد المنسحبة من الشمال تجمعت في حمص. ودفعت إدارة العمليات العسكرية في "ردع العدوان" بتعزيزات إلى جبهة القتال المحتدم في شمال مدينة حمص مع انطلاق هجوم للسيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إدارة العمليات العسكرية بدء توغل مقاتليها في أحياء المدينة، بعد وصولهم إلى الريف الشمالي بمجموعات فردية منذ بداية الشهر ذاته، وحينها كانت قوات الأسد تروج لعمليات إعادة تموضع في المدينة، رد عليها القائد العسكري في إدارة العمليات العسكرية وقتها بأنها "أكاذيب"، لتسيطر الفصائل على المدينة في السابع من ديسمبر.

احتفالات في الساحل السوري بذكرى إسقاط نظام الأسد

إلى ذلك، تشهد مدن وبلدات في الساحل السوري احتفالات بذكرى سقوط النظام السابق، وسط تحضيرات لتجمعات حاشدة يوم غد الاثنين ستقام في الساحات العامة. وكان لافتا تنظيم احتفالية يوم أمس السبت في مدينة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد التي حكمت سورية لأكثر من 50 عاما. وأقيمت الاحتفالية بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان وعدد من وجهاء مدينة القرداحة. وعلى مدى يومين أقيمت احتفالات جماهيرية واسعة تخللها إطلاق العاب نارية وعروض بحرية في مدينة جبلة جنوبي اللاذقية، شارك بها آلاف من سكان المدينة ورفعت شعارات تؤكد وحدة السوريين.

وفي مدينة اللاذقية نظمت احتفالية يوم الجمعة في حي الرمل الجنوبي الذي تعرض لقصف سابق من قبل قوات النظام السوري في عام 2011، كما تستمر التحضيرات للتجمع الأكبر يوم غد الاثنين في الصالة المغلقة بالمدينة الرياضية. كما احتضنت مدينة الحفة بريف اللاذقية يوم أمس السبت احتفالية شعبية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وشهدت عرض فيديوهات من ذاكرة الثورة السورية توثّق معارك الحفة وريفها في بدايات الثورة.

وفي محافظة طرطوس، شهدت ساحة النجمة بمدينة طرطوس مساء أمس السبت أمسية فنية حاشدة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتحرير سورية، أحياها الفنان وصفي المعصراني وحضرها محافظ طرطوس أحمد الشامي، وعدد من المسؤولين والفعاليات الأهلية والوجهاء في المحافظة.

وقال محمد الدرجي، وهو من سكان مدينة جبلة لـ"العربي الجديد"، إنه لأول مرة يخرج السوريون بإرادتهم غير مجبرين على الاحتفال كما كان يحصل في عهد النظام المخلوع، مضيفا أن "هناك شعورا عارما بالفرح ترجم باحتفالات جميلة تعكس أهمية المناسبة بخلاص السوريين من نظام مجرم".

من جانبها، انتقدت ميس عليو، وهي من أهالي ريف جبلة، بعض الهتافات والتصرفات التي وصفتها بـ"الطائفية"، والتي منعت الكثير من سكان الريف من مشاركة السوريين فرحة سقوط نظام الأسد. وأوضحت عليو في حديث لـ"العربي الجديد" أن "السوريين العلويين" على عكس ما يحاول البعض إظهاره فرحوا بسقوط الأسد لأنه كان يستغلهم، لكن بعد سقوط النظام بدأت حملة تجييش ممنهجة ضد الطائفة ومنعتهم حتى من إظهار مشاركتهم.

من جانبه، قال أحمد السيد، وهو أحد منظمي الاحتفالات في اللاذقية، لـ"العربي الجديد"، إن ما ميز الاحتفالات في اللاذقية هو أنها "نابعة من قلوب الناس"، مضيفا أن هذه الاحتفالات "كانت رسالة بأن الساحل السوري على عكس ما يروج لا يعاني من أي انقسام، وبالأمس شاهدنا هذه الاحتفالات في القرداحة التي هي مسقط عائلة الأسد".

الصورة احتفالات الساحل السوري بسقوط نظام الأسد (العربي الجديد)

ذكريات الخوف تتراجع.. حلب تستعد للاحتفال بمرور عام على التحرير

وقبل يوم واحد من حلول الذكرى الأولى لـ"تحرير سورية من نظام الأسد"، تتبدل ملامح مدينة حلب شيئاً فشيئاً، الأحياء القديمة التي طاولها الخراب تعود لتستعيد شيئاً من روحها، والطرقات التي كانت صامتة باتت تضج بالتحضيرات للاحتفالات التي ستعم المدينة، بين ملامح البهجة التي تملأ الشوارع، حيث يحمل السكان "حكايات مختلفة عن عام مضى، أعاد تشكيل حياتهم نفسياً واقتصادياً واجتماعياً".

ورغم أن التحديات لم تختف كليا، إلا أن كثيرين يتحدثون عن "تنفس أول هواء حر منذ سنوات طويلة، وعن حياة تبنى ببطء، لكنها تبنى في النهاية". وقال لؤي الصباغ، صاحب محل للحلويات في حي سعد الله الجابري، إن التحضيرات الجارية للاحتفال بذكرى التحرير من نظام الأسد "تحمل بالنسبة لأهالي حلب معنى أعمق من مجرد مناسبة وطنية". وبين أن المدينة تبدو وكأنها "تحاول استعادة ملامحها القديمة التي طمست خلال سنوات الخوف والقبضة الأمنية"، مشيراً إلى أن الناس "بحاجة إلى هذا النوع من الاحتفال لأنه يعيد إليهم شعوراً طال غيابه، الإحساس بالأمان، وبأن المستقبل لم يعد مغلقاً في وجوههم كما كان من قبل".

ويرى الصباغ أن "العام الذي تلا التحرير كان بالنسبة لكثير من السكان فترة لإعادة بناء الثقة بالنفس قبل إعادة الثقة بالمؤسسات"، لافتاً إلى أن الحاضرين اليوم في الشوارع والساحات "هم أنفسهم الذين كانوا يتجنبون حتى الكلام في العلن خشية أن تلتقطهم أجهزة الأمن أو تفسر كلماتهم على أنها انتقاد أو تجرؤ". ويؤكد أن "الشعور الدائم بالرقابة والخوف من الاعتقال كان يثقل حياة الناس، فتتحول أفعالهم اليومية إلى ما يشبه السير فوق أرض ملغمة". ويشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن التحرير أزال ذلك الضغط النفسي الذي كان يكمم الأفواه ويمنع التعبير عن الرأي، وأن "حلب بعد عام واحد فقط تبدو وكأنها تعلمت من جديد كيف تتنفس بلا خوف، وكيف تعيش لحظاتها الطبيعية دون التفكير الدائم بما قد يترتب على كلمة أو موقف في غير مكانه".

وفي حي الشعار، تقول المعلمة سلمى السماق إن "أكثر ما تغير في حياتها هو قدرتها على النوم دون خوف، ودون انتظار أخبار الاعتقالات أو التفجيرات"، وتصف هذا العام بأنه "سنة التعافي البطيء"، وأن أكبر تحسن شعرت به ليس في الدخل ولا البنية التحتية، بل في "غياب الخوف الدائم الذي كان يسكن القلب". وتشير إلى أن أبناءها عادوا للمدرسة بثقة أكبر، وأنهم أصبحوا يضعون خططاً لمستقبلهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وفي أحد مقاهي حي الفرقان، يجلس الشاب مهند الفران مستعيدا عاماً مضى على التحرير، ويقول: "كنت أفكر بالهجرة كل يوم تقريباً، لم يكن لدي خيار آخر. التجنيد الإجباري كان يلاحقني، والمداهمات الأمنية كانت تطاول أبناء حارتي واحداً تلو الآخر، كنت أشعر بأنني محاصر في مدينتي، وكأن الهواء نفسه لم يكن لي". ويتابع بحديثه لـ"العربي الجديد": "كنت أعيش في خوف دائم من أن يطلب اسمي فجأة للخدمة، أو أن يتم اعتقالي على حاجز لمجرد شك أو تقرير. لم أكن أستطيع التخطيط ليومي، فكيف لمستقبلي، الهجرة بالنسبة لي لم تكن طموحاً، كانت محاولة للبقاء حياً".

ويلفت إلى أن التحرير غير مسار حياته بالكامل، قائلاً: "بعد التحرير، شعرت للمرة الأولى بأنني أستطيع البقاء دون أن أراقب كل خطوة أخطوها، لم يعد هناك تجنيد إجباري يهددني كل صباح، ولا جهاز أمن يغلق أمامي أبواب الحياة، بدأ الخوف يخف، وبدأت فكرة الهجرة تتراجع، وأفكر اليوم بفتح مشروع صغير بدل التفكير بالهرب، لست متأكداً أن الطريق أصبح سهلاً، لكنه على الأقل لم يعد مطوقاً بالخوف ذاته".

إلى جانب التحسن النفسي، لا يخفي سكان حلب أن الوضع الاقتصادي ما يزال صعباً، لكنهم أيضاً يرون فارقاً واضحاً عما كان سابقاً. ويقول الخبير الاقتصادي يوسف بكور إن سوق العمل في حلب "شهد انتعاشاً ملحوظاً، مع عودة عدد من الورش والمصانع الصغيرة للعمل، خاصة في مناطق الشيخ نجار والصناعة، وأن تحرير البلاد فتح المجال أمام دورة اقتصادية كانت مجمدة لسنوات، وأن حركة التجارة الداخلية ازدادت بنسبة مشجعة، رغم بقاء الرواتب منخفضة مقارنة بحاجات الناس".

الصورة حلب تستعد للاحتفال بذكرى سقوط نظام الأسد، 7 ديسمبر 2025 (العربي الجديد)

المجلس الوطني الكردي يدعو للاحتفال بـ"يوم التحرير"

في السياق، دعا المجلس الوطني الكردي في سورية، إلى المشاركة في احتفال جماهيري، يوم غد الأحد في مدينة القامشلي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، وذلك رغم التعميم الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، والذي يمنع إقامة أي فعاليات أو تجمعات جماهيرية في السابع والثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأكد المجلس أن الاحتفال سيكون "تعبيراً عن إرادة السوريين وتضحياتهم"، مشدداً على أن منع المظاهر الاحتفالية "لا ينسجم مع رمزية هذا اليوم الذي شكّل نقطة تحول في تاريخ سورية". وأصدرت الأمانة العامة للمجلس بياناً مطولاً بمناسبة مرور عام على سقوط النظام، اعتبرت فيه يوم الثامن من ديسمبر "يوماً تاريخياً أنهى عقوداً من الاستبداد والفساد، ومثّل بداية مرحلة جديدة لإنهاء معاناة السوريين".

ودعا المجلس الإدارة الانتقالية إلى اعتماد نهج الانفتاح والحوار مع جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة الحوار المباشر مع الوفد الكردي المشترك لحل القضية الكردية وإقرار حقوقها في الدستور الجديد، مؤكداً أن "تجاوز القضية الكردية يعني الإضرار بمسار البناء والاستقرار". وتوقف البيان عند ما رافق بعض الاحتفالات الأخيرة من هتافات وشعارات "تحرض على الكراهية والإساءة للمكونات السورية"، معتبراً أنها امتداد "لما زرعه النظام السابق من فتنة وفرقة".

وأشار إلى أن "منع الاحتفالات لن يغيّب حقيقة أن هذا اليوم هو ملك للشعب السوري بكل مكوناته". وختم المجلس بيانه بدعوة أنصاره وجماهير المنطقة إلى المشاركة في الفعالية الاحتفالية في القامشلي يوم غد، مؤكداً أنها "رسالة وحدة وتأكيد تطلعات السوريين لبناء سورية جديدة ديمقراطية ولامركزية، بهوية متعددة تضمن شراكة جميع أبنائها".

وقال عصام أحمد، عضو المجلس الوطني الكردي، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الوطني الكردي في سورية أكد تمسّكه بإحياء يوم 8 ديسمبر والاحتفال بذكرى هروب رأس النظام السابق بشار الأسد وسقوط منظومته الأمنية والعسكرية، التي تسببت طوال سنوات في قتل وتشريد ملايين السوريين. وأضاف أن هذه الذكرى تمثّل للسوريين عموماً وللكرد على وجه الخصوص "يوماً يحمل الفرح والأمل، ويعكس إصراراً متجدداً على بناء سورية جديدة، مدنية، اتحادية ولامركزية، تصون حقوق جميع مواطنيها دون أي تمييز". ولفت إلى أن المجلس "متمسك بمنع عودة أي نظام شمولي أو إقصائي يعيد إنتاج الاستبداد بأشكال جديدة".