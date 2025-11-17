سورية تبدأ أولى المحاكمات العلنية في ملف أحداث الساحل

- بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات، حيث تشمل المحاكمات أفراداً من كلا الطرفين المتورطين في الأحداث. - تم إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن العام إلى القضاء، مع تسليم لوائح بأسمائهم وخلفياتهم للسلطات القضائية. - تركز التحقيقات على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم باستخدام شهادات الضحايا ووسائل متعددة، مع تكتم على أسماء الشهود لحمايتهم.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري عن عقد أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، اليوم الاثنين. وذكر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة إكس، مساء أمس الأحد: "غداً صباحاً (الاثنين) تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري"، مشيراً إلى أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وفي تصريحات لاحقة لـ"الإخبارية السورية"، أوضح العنزي أن المحاكمات التي ستجري اليوم ستشمل بضعة أشخاص من كلا الطرفين المتهمين بارتكاب انتهاكات، سواء فلول النظام السابق أم القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة. وأشار إلى أنّ المجموعة التي تحاكم اليوم هم الدفعة الأولى من المعنين، على أن يلي ذلك محاكمات أخرى، يحدّد موعدها لاحقاً.

وكان المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، قد كشف خلال مؤتمر صحافي، في 22 يوليو/ تموز الماضي، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي، عن إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن العام، إلى القضاء. وذكر الفرحان حينها، أنه جرى تسليم لوائح بأسماء المتهمين وخلفياتهم وكل المعلومات المتعلّقة بهم إلى السلطات القضائية.

ووفق الفرحان، فإنّ اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة، وليس الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها لم تُظهر أسماء المشتبه بهم في سبيل عدم الإضرار، وقد نُظّمت أسماؤهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة. وأوضح أن اللجنة ركزت في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة منها سؤال العائلات والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا، وباستجابة وزارة الدفاع إلى طلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحدّدة منها.

وأوضح أن الانتهاكات الحاصلة تتراوح بين أفعال القتل الواقع على أكثر من شخص، والقتل القصد، والسلب المسلّح للممتلكات، وتخريب البيوت والمحال التجارية وحرقها، والشتم بعبارات طائفية ومخالفة الأوامر العسكرية الواردة في قانون العقوبات السوري العام.

وكانت أحداث الساحل السوري وقعت في 6 مارس/ آذار الماضي، عقب تحركات لبعض عناصر في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وهو ما دفع وزارتَي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل موالية للحكومة إلى جانب مدنيين محليين مسلحين، ما خلّف انتهاكات كبيرة طاولت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية، قبل أن تستعيد قوات الحكومة السيطرة على الوضع. وعقب ذلك، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام.