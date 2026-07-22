- بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق محاكمة وسيم الأسد بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، ضمن مسار قضائي لملاحقة شخصيات بارزة من النظام السابق، وشهدت الجلسة الثالثة الاستماع لشهود الحق العام. - بالتزامن، بدأت محاكمة عاطف نجيب بتهم مماثلة، بحضور ذوي الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية، وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى علنية المحاكمة والتزامها بالتسلسل الإجرائي. - تؤكد السلطات السورية أن المحاكمات تهدف لملاحقة كبار المسؤولين من النظام السابق لتعزيز المساءلة، لكن تقييم مدى توافقها مع معايير العدالة لا يزال مبكراً.

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري، في إطار المسار القضائي الذي أطلقته السلطات السورية لملاحقة مسؤولين وشخصيات بارزة من عهد النظام السابق، وسط حضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتنعقد الجلسة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وتتضمن الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، وذلك بعد نحو شهر من انطلاق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد أمام محكمة الجنايات في قصر العدل بدمشق في 24 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن إجراءات قضائية قالت السلطات السورية إنها تهدف إلى محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي انعقاد جلسة محاكمة وسيم الأسد بعد يوم واحد من بدء محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلستها السادسة لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، برئاسة القاضي فخر الدين العريان أيضاً، وبحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وقررت المحكمة تحديد 28 يوليو/ تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت، الأحد الماضي، تقريراً رصدت فيه الجلستين الأولى والثانية من محاكمة عاطف نجيب، مشيرة إلى أن إجراءات المحاكمة أظهرت مستوى واضحاً من العلنية والتنظيم، مع بقاء عدد من القضايا القانونية والإجرائية التي تستوجب المتابعة خلال المراحل المقبلة. وأوضحت الشبكة أن الجلستين، اللتين عُقدتا في 26 إبريل/ نيسان و10 مايو/ أيار الماضيين، شهدتا التزاماً بالتسلسل الإجرائي وعلنية المحاكمة، إلى جانب حضور ممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية ومنظمات حقوقية ومحامين، من دون تسجيل قيود ظاهرة على حضور الجلسات.

وأكد التقرير أن تقييم مدى توافق المحاكمة مع معايير المحاكمة العادلة لا يزال سابقاً لأوانه، باعتبار أن ذلك يرتبط بالمراحل اللاحقة، ولا سيما استجواب المتهم، وسماع الشهود، وعرض الأدلة ومناقشتها، إضافة إلى تمكين هيئة الدفاع من ممارسة حقوقها بصورة كاملة وفاعلة. وشددت الشبكة على أن تقريرها يقتصر على مراقبة الإجراءات القضائية العلنية، ولا يمثل تقريراً اتهامياً أو حكماً على صحة الوقائع أو كفاية الأدلة أو المسؤولية الجنائية للمتهم.

وبيّنت أن الجلسة الأولى اقتصرت على إجراءات تمهيدية، من دون استجواب المتهم أو مناقشة الأدلة، فيما شهدت الجلسة الثانية الانتقال إلى مرحلة عرض ملخص الاتهام، حيث استندت المحكمة والنيابة العامة إلى نصوص من القانون السوري، إلى جانب مبادئ من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع الإشارة إلى توصيفات قانونية، من بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتؤكد السلطات السورية أن حملة الملاحقات القضائية التي انطلقت عقب سقوط النظام السابق شملت عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، والمفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، إضافة إلى عاطف نجيب وعدد من الضباط والمسؤولين السابقين، الذين أُحيلوا إلى القضاء أو لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة بحقهم، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب، في إطار مسار تقول دمشق إنه يستهدف تعزيز المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.