سورية: انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب في الرقة

- شهدت مدينتا الرقة وتل أبيض انتخابات لاختيار أربعة أعضاء لمجلس الشعب، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 90%، وفاز عبد الله مجيد الحاج عبد بمقعد دائرة الطبقة. - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الأولية وأكدت أن باب الطعون مفتوح ليوم واحد، مع ارتفاع عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 126 بعد انتهاء الانتخابات. - الحكومة السورية تعتزم الإفراج عن 300 معتقل من سجون "قسد" قبل عيد الفطر، ضمن جهود معالجة ملف المعتقلين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في مدينتي الرقة وتل أبيض شمالي سورية، صباح اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات لاختيار أربعة أعضاء لمجلس الشعب، ثلاثة منهم عن دائرة الرقة وعضو واحد عن دائرة الطبقة، وذلك في مراكز اقتراع أقيمت في المركزين الثقافيين في المدينتين. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، توافد أعضاء الهيئات الناخبة منذ ساعات الصباح إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وفق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، بحضور مراقبين قانونيين. واستمرت عملية التصويت حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، قبل أن تبدأ مباشرة عمليات فرز الأصوات.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لاحقاً النتائج الأولية للانتخابات في دائرة الطبقة بمحافظة الرقة، بعد انتهاء عمليات الفرز في المركز الثقافي بمدينة الطبقة، حيث فاز المرشح عبد الله مجيد الحاج عبد بالمقعد المخصص للدائرة. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات أنس العبدة، إن صناديق الاقتراع أغلقت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 90% من أعضاء الهيئة الناخبة، إذ أدلى 42 عضواً من أصل 50 بأصواتهم.

وأوضحت اللجنة أن باب الطعون على نتائج العملية الانتخابية سيبقى مفتوحاً لمدة يوم واحد. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في العاشر من مارس/ آذار الحالي قوائم المرشحين في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة، حيث تقدّم 32 مرشحاً في دائرة الرقة و20 مرشحاً في دائرة الطبقة للتنافس على أربعة مقاعد في مجلس الشعب، ثلاثة منها لدائرة الرقة ومقعد واحد لدائرة الطبقة. ومع انتهاء هذه الجولة من الانتخابات، يرتفع عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب إلى 126 عضواً، بعد أن كان عددهم 122.

الحكومة تعلن نيتها الإفراج عن 300 معتقل من سجون "قسد"

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة السورية نيتها الإفراج عن نحو 300 معتقل من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل عيد الفطر، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار معالجة ملف المعتقلين. وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي مساء أمس الاثنين، بحسب ما نقل مركز إعلام الحسكة، إن عملية الإفراج ستشمل أيضاً مئات المنتسبين إلى "قسد"، الذين أُوقِفوا خلال عمليات إنفاذ القانون في الفترات الماضية، مشيراً إلى أن المبعوث الرئاسي المكلّف متابعة تنفيذ الاتفاق مع "قسد" العميد زياد العايش، عقد اجتماعات مع وزير العدل مظهر الويس، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الموقوفين.