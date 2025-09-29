سورية: اللجنة العليا تعلن تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشعب

- أغلقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا باب الترشح للانتخابات المقررة في 5 سبتمبر، حيث بلغ عدد المرشحين 1578، منهم 14% نساء، مع تباين في نسبة الترشح النسائي بين المحافظات. - تبدأ الدعاية الانتخابية اليوم وتنتهي الجمعة، مع يوم صمت انتخابي السبت، ويوم الاقتراع الأحد 5 أكتوبر، حيث تبدأ عمليات فرز الأصوات من الساعة الرابعة مساءً. - أصدرت اللجنة "مدونة سلوك المترشح" لضمان انتخابات نزيهة، ويضم المجلس الجديد 210 أعضاء، 140 منتخبين و70 معينين من الرئيس السوري.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية عن إغلاق باب الترشح في الانتخابات التي ستجرى في 5 سبتمبر/أيلول الجاري. ونقلت الوكالة السورية (سانا) عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، أن اللجنة أغلقت، مساء أمس الأحد، باب الترشح لعضوية مجلس الشعب على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في سورية، وبلغ عدد المرشحين 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء ما نسبته 14% منهم، وأشار إلى تباين نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى.

وأضاف الأحمد أن الدعاية الانتخابية تبدأ اعتباراً من صباح اليوم الاثنين وتنتهي مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي. وأوضح أن يوم الاقتراع سيكون صباح الأحد المقبل، الذي يصادف 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى يُغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد أعلنت، السبت الفائت، عن بدء تقديم طلبات الترشح، كما أصدرت "مدونة سلوك المترشح" ضمن الهيئة الناخبة. وبموجب المدونة، التي تعدّ إطاراً أخلاقياً وقانونياً لضمان انتخابات حرّة ونزيهة، يلتزم المترشح بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة، وبالإعلان الدستوري المؤقت واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي المؤقت للجنة العليا للانتخابات. كذلك يمتنع عن أي فعل يعتبر مخالفاً للقانون، أو من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى قبول القرارات النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المقرّر أن يضمّ مجلس الشعب الجديد، الذي سيُمارس مهامه التشريعية لفترة انتقالية من خمس سنوات، 210 أعضاء: 140 منهم تنتخبهم الهيئات الناخبة التي شكّلتها اللجان الفرعية التي اختارتها لجنة الانتخابات العليا، و70 عضواً يعيّنهم الرئيس السوري أحمد الشرع.