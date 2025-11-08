سورية: القبض على محقق أمن دولة سابق في جبلة بتهم ارتكاب انتهاكات

- تمكنت وزارة الداخلية السورية من القبض على آصف محسن يونس محمد، المحقق السابق في أمن الدولة، بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في اللاذقية، تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز، وذلك ضمن عملية أمنية نوعية. - في عملية مشابهة، ألقت السلطات القبض على صالح عوض المقداد في درعا، المتورط في هجمات عسكرية عام 2018، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. - تكثف وزارة الداخلية حملاتها الأمنية ضد فلول النظام السابق منذ سقوطه في ديسمبر 2024، واعتقلت مئات الضباط المتورطين في انتهاكات واسعة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أنّ مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي البلاد، تمكنت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على آصف محسن يونس محمد، المساعد الأول سابقاً والمحقق في أمن الدولة بمحافظة اللاذقية، والمتحدر من قرية بستان الباشا في ريف جبلة، "وذلك في إطار عملية أمنية نوعية".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ "التحقيقات الأولية أظهرت تورط الموقوف في ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام البائد، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً". وأضاف البيان أنّ المتهم "أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويأتي هذا التوقيف بعد يومين فقط من إعلان وزارة الداخلية عن عملية أمنية مشابهة نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا جنوبي سورية، وأسفرت عن إلقاء القبض على صالح عوض المقداد، الذي كان يشغل سابقاً رتبة عميد في كلية الدفاع الجوي بمحافظة حمص وسط البلاد، خلال فترة حكم النظام البائد. ووفق بيان الوزارة، فإنّ التحقيقات الأولية "بيّنت تورط المقداد في المشاركة إلى جانب المجرم سهيل الحسن في الحملة العسكرية التي نُفذت عام 2018 ضد أبناء محافظة درعا، حيث شارك في التخطيط وتنفيذ هجمات استهدفت مناطق سكنية وأماكن عامة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين".

وأكدت وزارة الداخلية أنّ المقداد أُحيل كذلك إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء. وتكثّف وزارة الداخلية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حملاتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع في مختلف المحافظات السورية، ولا سيما في محافظات الساحل والعاصمة دمشق. وبحسب بيانات رسمية، تمكنت الوزارة خلال الأشهر الماضية من إلقاء القبض على مئات الضباط وقادة المجموعات والمليشيات المتورطين في انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الحرب، بينهم أقارب للأسد.