سورية: الفرقة 74 تحرّر مخطوفًا بريف حماة واستنفار أمني في سلحب

- تمكنت الفرقة 74 من تحرير المواطن سليمان عصام أسعد في ريف حماة الغربي، بينما حاول الأهالي تحرير حسين أحمد قدحنون في ريف إدلب الجنوبي. - دفعت وزارة الداخلية السورية بتعزيزات أمنية إلى قرية حورات عمورين لمنع تفاقم الوضع، وأكد العميد ملهم الشنتوت فرض الأمن وملاحقة المعتدين. - تشهد المنطقة احتقانًا أمنيًا واجتماعيًا بسبب حوادث عنف، وتواصل السلطات ملاحقة الخلايا الإرهابية، داعية الأهالي للتعاون والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة.

قالت مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، إن الفرقة 74 التابعة لوزارة الدفاع السورية تمكنت، اليوم الأربعاء، من تحرير المواطن سليمان عصام أسعد، المنحدر من مدينة سلحب بريف حماة الغربي، شمال غربي سورية، بعد أن اختطفته "مجموعات خارجة عن القانون" صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن مجموعة من الأهالي هاجمت قرية حورات عمورين في منطقة سلحب بريف حماة الغربي، بهدف تحرير مخطوف آخر هو حسين أحمد قدحنون، المنحدر من قرية جوزف بريف إدلب الجنوبي، والذي اختُطف في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري داخل القرية نفسها.

وبحسب المعلومات، فإن قدحنون يعمل عنصرًا ضمن الفرقة 74، وقد بثّت الجهات الخاطفة مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتعرض للتعذيب، مهددةً ذويه بتصفيته إن لم تُلبَّ مطالبها. في السياق، دفع جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية بتعزيزات أمنية إلى قرية حورات عمورين لمنع تفاقم التوتر ومنع أي محاولات للهجوم عليها، فيما أقامت القوات الأمنية حواجز على مداخل القرية للحؤول دون وصول مجموعات مسلحة أو أقارب للمخطوفين.

من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة جاءت إثر "خطف مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد أحد عناصر الجيش العربي السوري ونشر مقطع مصوّر يظهر تعذيبه"، الأمر الذي أدى إلى اندلاع توتر أمني في البلدة تمثل في "هجوم مسلح نفذته مجموعة من أقارب المخطوف".

وأوضح الشنتوت أن وحدات الأمن الداخلي تحركت فورًا، مدعومةً بتعزيزات كبيرة أُرسلت إلى المنطقة بالتعاون مع وحدات وزارة الدفاع، وانتشرت في محيط البلدة حيث "ضبطت الوضع الأمني وأمّنت سلامة المواطنين"، مؤكدًا أن القوات تمكنت من "فرض الأمن بشكل كامل وبدأت بملاحقة جميع المعتدين".

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن القوات الأمنية لن تسمح بتهديد السلم الأهلي أو المساس بحياة المواطنين، داعيًا جميع الأهالي إلى "ضبط النفس والتعاون الكامل مع الوحدات المنتشرة في المنطقة". وأضاف أن قيادة الأمن الداخلي تتابع التحقيقات اللازمة "لملاحقة جميع المتورطين في أعمال الخطف والهجوم وتقديمهم إلى القضاء لضمان محاسبتهم وفق القانون".

وتشهد المنطقة منذ أسابيع حالةً من الاحتقان، إذ سُجّلت في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري جريمة اغتصاب في القرية نفسها، طاولت شابةً تبلغ من العمر 19 عامًا (ن. أ)، على يد مجهولين، ما أثار موجةَ غضبٍ شعبيّ واسع ومطالبات بمحاسبة الجناة سريعًا. كذلك أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في التاسع من سبتمبر/ أيلول، مقتل المواطن علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، على يد "إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد"، بعد انتشار مقطعٍ مصوّرٍ يوثّق تصفيته الميدانية بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد الأحمد حينها، في بيانٍ رسمي، استمرار "ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية الخارجة عن القانون والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن أهلنا واستقرارهم في الساحل"، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر "الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة". وتعكس هذه الحوادث المتكررة حجم التوتر الأمني والاجتماعي في منطقة سلحب وريف حماة الغربي، حيث تتداخل عوامل الجريمة المنظمة والنزاعات المحلية مع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ أعوام.