سورية: الفرقة 54 تنتشر في قاعدة "التنف" بعد الانسحاب الأميركي الكامل

- أكملت القيادة المركزية الأميركية انسحابها المنظم من قاعدة "التنف" في سوريا، ضمن إعادة تموضع مدروسة للقوات، مع استمرار استعدادها لمواجهة تهديدات "داعش" ودعم الجهود الإقليمية لمنع عودة التنظيم. - نفذت القوات الأميركية ضربات على أكثر من 100 هدف لداعش، مما أدى إلى أسر أو قتل أكثر من 50 عنصراً، بينما تسلم الجيش السوري القاعدة وبدأ الانتشار على الحدود السورية-العراقية-الأردنية. - اعتبرت واشنطن سيطرة الجيش السوري على المناطق اختباراً ناجحاً، مما يعكس تعاوناً أمنيًا وعسكريًا بين الولايات المتحدة وسوريا في مواجهة "داعش".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الخميس، استكمال الانسحاب المنظم لقواتها من قاعدة "التنف" الواقعة جنوب شرقي سورية، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن "انتقال مدروس ومبني على تقييم الظروف"، وذلك بإشراف قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب.

وقالت القيادة المركزية عبر منصة "إكس" إن عملية الانسحاب اكتملت في 11 شباط/فبراير الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تندرج ضمن إعادة تموضع مدروسة للقوات الأميركية في المنطقة". وأوضح قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، أن القوات الأميركية ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد تنشأ من تنظيم "داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الجهود التي يقودها الشركاء الإقليميون لمنع عودة ظهور التنظيم.

وأضافت القيادة أن عملياتها العسكرية خلال الشهرين الماضيين شملت تنفيذ ضربات على أكثر من 100 هدف، باستخدام أكثر من 350 ذخيرة موجهة بدقة، ما أسفر عن أسر أو قتل أكثر من 50 عنصراً من تنظيم "داعش".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش السوري تسلمت قاعدة التنف بالتنسيق مع الجانب الأميركي، مؤكدة تأمين القاعدة ومحيطها وبدء الانتشار على الحدود السورية - العراقية - الأردنية في بادية التنف. وأوضحت الوزارة أن قوات حرس الحدود ستباشر خلال الأيام المقبلة استلام مهامها والانتشار في المنطقة.

ونقلت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" أن الفرقة 54 التابعة لوزارة الدفاع السورية هي التي انتشرت داخل القاعدة عقب انسحاب القوات الأميركية منها.

وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية يعمل ضمن قاعدة التنف قد أكد، أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، أن قوات التحالف الدولي انسحبت بشكل كامل من القاعدة، متجهة إلى قواعد التحالف المنتشرة داخل الأراضي الأردنية، في ما بدا تنفيذاً عملياً لخطوة إعادة الانتشار خارج الأراضي السورية.

ويأتي هذا التطور في سياق تحركات ميدانية متسارعة في منطقة التنف، التي تعد موقعاً استراتيجياً عند المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن، وتشكل إحدى أبرز نقاط الانتشار العسكري في البادية السورية خلال السنوات الماضية.

نجاح الاختبار

وفي قراءةٍ لخلفيات الانسحاب، يقول رشيد حوراني، وهو باحث عسكري وضابط سوري منشق عن نظام بشار الأسد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن الانسحاب الأميركي "يمكن القول إنه بدأ بعد انتهاء الجيش السوري من السيطرة على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث جرت عملية السيطرة بطريقة خالية من الانتهاكات وبمستوى عالٍ من الاحترافية، وهو ما شكّل أحد العوامل التي بنت عليها الإدارة الأميركية قرارها بسحب قواتها من قواعدها في المنطقة". ويضيف حوراني أن واشنطن اعتبرت عملية سيطرة الجيش السوري على تلك المناطق بمثابة "اختبار"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية "نجحت فيه".

ويرى حوراني أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بين الإدارة الأميركية والأجهزة الأمنية والعسكرية السورية في ملاحقة تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن من أبرز محطات هذا التعاون، الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة تدمر، والذي تعرّض خلاله عناصر من القوات الأميركية لاستهداف من قبل التنظيم، رغم ذلك استمر تقييم واشنطن لتطور أداء الأجهزة العسكرية والأمنية السورية بوصفه إيجابياً، مع إمكانية التعويل عليها في مواجهة التنظيم.