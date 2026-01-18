وقف إطلاق نار فوري بين الحكومة السورية و"قسد" على كل الجبهات

حلب

دمشق

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
التحديثات الحية
18 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مساء اليوم الأحد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص كذلك على اندماجها الكامل في الجيش السوري. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، ينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً.

ويأتي ذلك في ظلّ تطورات متسارعة في شرق سورية، وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري السيطرة التامة على مطار الطبقة وطرد "قوات سوريا الديمقراطية" منه، بينما كانت الاشتباكات تجري بين الجانبين في مدينة الرقة شمالي سورية، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها مناطق الريف الجنوبي من محافظة الحسكة والريف الشمالي من محافظة دير الزور، شرقي سورية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش أيضاً فرض السيطرة على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة. وجاء هذا التقدّم السريع، رغم دعوة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء السبت، الحكومة السورية إلى وقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية. ورحبت القيادة بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في سورية لمنع التصعيد والسعي للحل عبر الحوار، مؤكدة أن ملاحقة تنظيم "داعش" والضغط العسكري المتواصل عليه "يتطلبان تضافر جهود الشركاء السوريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي".

وجاء بيان القيادة المركزية بعد ساعات على انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من منطقة دير حافر وبلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد إعلان سابق لقائدها مظلوم عبدي عبر "إكس" أمس الجمعة، تبعه تقدم للجيش السوري نحو مدينة الطبقة، وفق ما أكدت هيئة العمليات فيه لـ"الإخبارية السورية"، مشيرة إلى أن دخول مدينة الطبقة تزامن مع تطويق قوات "قسد" في مطار الطبقة العسكري.

العربي الجديد يتابع التطورات المتسارعة في شرق سورية أولاً بأول..

07:20 pm

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
دمشق
الأمن السوري ينتشر في مدينة الرقة

انتشر عناصر قوى الأمن الداخلي السوري في مدينة الرقة في أعقاب انسحاب قوات "قسد"، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

6:54 PM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
القامشلي
المبعوث الأميركي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

أشاد المبعوث الأميركي إلى سورية، توم برّاك، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أنه يمهّد الطريق أمام حوار متجدد وتعاون سياسي يسهمان في بناء سورية موحّدة.

وقال برّاك، في بيان نشره على منصة إكس إن الولايات المتحدة "تثمّن الجهود البنّاءة التي بذلتها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، واصفاً الخطوة بأنها "نقطة تحوّل مفصلية" يختار فيها "الخصوم السابقون الشراكة بدلاً من الانقسام".

06:28 pm

دمشق
وزارة الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار على الجبهات

قالت وزارة الدفاع السورية إنه بناء على الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعلن عن وقف إطلاق النار على الجبهات وإيقاف الأعمال القتالية بمختلف مناطق الاشتباك.

05:56 pm

دمشق
الشرع يوقع اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد"

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص كذلك على اندماجها الكامل في الجيش السوري.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" ينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً.

05:10 pm

دمشق
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، في دمشق، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

ووفق بيان للرئاسة السورية، أكد الشرع وحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سورية بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

كما تناول اللقاء، وفق البيان ذاته، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية.

04:42 pm

دمشق
رئيس وفد "الإدارة الذاتية" للتفاوض ينشق عن "قسد"

أعلن رئيس وفد "الإدارة الذاتية" للتفاوض مع الحكومة السورية، عبد حامد المهباش، عن انشقاقه عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكد المهباش في تسجيل مصور "وقوفه مع الدولة، ورفضه أن يفاوض أحد باسم أهالي الرقة".

04:41 pm

حلب
انتشار قوات الأمن السورية في مدينة الطبقة

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" مشاهد فيديو لانتشار قوى الأمن الداخلي ووحدات "A1" في مدينة الطبقة بريف الرقة، بعد طرد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منها.

02:32 pm

دمشق
استمرار العمليات العسكرية في الحسكة ودير الزور 

أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري، "العربي الجديد"، بأن ريف الحسكة الجنوبي يشهد عمليات عسكرية ومواجهات ما بين وحدات من الجيش السوري ومقاتلي "قسد"، مؤكداً أن عمليات التقدم للجيش السوري مستمرة في ريف المحافظة الجنوبي، ومشيراً لعمليات متوازية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور. وسيطرت وحدات من الجيش السوري، وفق المصدر، على الريف الشرقي من محافظة دير الزور شرقي سورية.

وأعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عاصم غليون، في وقت سابق اليوم، عن استسلام 64 مقاتلاً ومقاتلة من "قسد" بعد محاصرتهم من قبل الجيش السوري في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة الجنوبي.

يشار أن الجيش السوري سيطر على أجزاء من محافظات حلب ودير الزور والرقة، بعد عمليات عسكرية بدأت صباح أمس السبت، تزامنت مع انسحاب مقاتلي "قسد" من مدينة دير حافر وبلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي.

02:31 pm

دمشق
الجيش السوري يسيطر على أحياء في الرقة

تتواصل الاشتباكات ما بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والجيش السوري في مدينة الرقة شمالي سورية، في عدة مواقع داخل المدينة. وأكدت مصادر ميدانية في مدينة الرقة لـ"العربي الجديد" أن أحياء سيف الدولة والشلبي شعيب ورميلة ومفرق الجزرة، تشهد اشتباكات ما بين مقاتلي الجيش السوري ومقاتلي "قسد"، مؤكداً استمرار المواجهات فيها، ومشيراً إلى سيطرة وحدات من الجيش السوري على أحياء داخل المدينة، ما يمهد للسيطرة الكاملة على المدينة خلال الساعات المقبلة.

01:53 pm

الرقة
اشتباكات بين الجيش و"قسد" في الرقة

أفاد مراسل "العربي الجديد"، باندلاع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في مدينة الرقة، شمالي سورية.

1:07 PM
"قسد" تنسحب من حقل العمر.. خريطة الإنتاج وأبرز حقول النفط

سيطرت قوات عشائرية بالتعاون مع الجيش السوري، اليوم الأحد، على حقل العمر النفطي، بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأفادت وكالة الأناضول بأن قوات العشائر سيطرت أيضاً على حقل كونيكو للغاز الطبيعي شرق نهر الفرات. ويُعَدّ حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سورية مساحة وإنتاجاً، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

التفاصيل في هذا الرابط

قوات أميركية في حقول النفط السوري، الحسكة في 3 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

قسد تنسحب من حقل العمر النفطي.. خريطة الإنتاج وأبرز الحقول في سورية

12:19 pm

دمشق
"روداو": عبدي يتوجه إلى دمشق للقاء الشرع

أفادت شبكة روداو الإعلامية، بتوجّه قائد "قسد" مظلوم عبدي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

12:04 pm

الحسكة
الإدارة الذاتية: عمليات الجيش تمهد لإحياء تنظيم "داعش"

حذّر الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، من استمرار العمليات العسكرية للجيش السوري ووصولها إلى مخيمي روج والهول، مشيراً إلى أنها تمهّد لإحياء تنظيم "داعش". وقال أحمد في بيان نشرته الإدارة الذاتية، إن التطورات الأخيرة "تشكل تهديداً جدياً ومباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما على مخيمات شمال شرق سورية، وبخاصةٍ مخيما الهول وروج، اللذان يضمّان الآلاف من عائلات تنظيم داعش".

وأوضح أحمد أن العمليات العسكرية للجيش السوري تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة على المستوى الإقليمي، في ظل هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات ومراكز الاحتجاز التي تضم عناصر من تنظيم "داعش"، ما قد يؤدي إلى انفجار أمني واسع النطاق، حسب قوله. وأضاف أحمد أن "هذه الأوضاع الخطيرة قد تؤدي إلى تعليق أو إيقاف كامل للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، الأمر الذي يفاقم المعاناة ويضع آلاف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، في دائرة الخطر"، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للحد مما وصفها بـ"الفوضى" والعمليات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة.

12:03 pm

دمشق
وحدات من الداخلية السورية تبدأ الانتشار في مدينة الطبقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن بدء انتشار الوحدات الأمنية التابعة لها في مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية، بعد عملية عسكرية للجيش السوري أسفرت عن السيطرة على المدينة، عقب مواجهات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت الوزارة في بيان لها إن الانتشار يأتي "في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لحماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في المدينة". وأضافت أنها تواصل أداء مهامها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في المدينة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لصحيفة "الثورة السورية" إن الانتشار الأمني في مدينة الطبقة، الذي تنفذه وحدات من وزارة الداخلية، جاء من أجل "تأمين الممتلكات العامة والخاصة، ومن أجل حماية الأهالي من مخلفات الحرب، وبدأت الحركة تعود إلى مدينة الطبقة، وبدأ النازحون بالعودة إلى المدينة".

11:32 am

حلب
"قسد": أحبطنا 3 محاولات هجوم على محور سد تشرين

أعلنت "قسد" في بيان، أنها تمكنت من "إحباط ثلاث محاولات هجوم نفذتها مجموعات مسلحة لفصائل دمشق على محور سد تشرين"، مشيرة إلى أن عمليات التصدي أسفرت "عن تدمير دبابتين، وآلية مدرعة، إضافة إلى آليتين عسكريتين محمّلتين بأسلحة من نوع دوشكا وجرافة (تريكس) تعود لتلك المجموعات"، مؤكدة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة على المحور المذكور.

11:14 am

محمد أمين

محمد أمين
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
أهداف "قسد" وراء تدمير جسري الرقة

دمّرت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، جسرين على نهر الفرات يصلان مدينة الرقة (شمال شرق دمشق بنحو 500 كيلومتر)، بريفها الجنوبي، في خطوة تهدف إلى إيقاف زحف الجيش السوري باتجاه هذه المدينة التي سبق لها أن عاشت هذا السيناريو إبان سيطرة تنظيم "داعش" عليها. ونشر ناشطون محليون صباح الأحد، صوراً تظهر تدمير هذه القوات لجسري الرقة، وهما الجسر القديم المقام على نهر الفرات منذ أربعينيات القرن الفائت والجسر الجديد والمعروف بـ"جسر الرشيد". وتهدف قوات "قسد" من وراء هذه الخطوة، إلى الحيلولة دون وصول الجيش السوري إلى هذه المدينة الاستراتيجية التي تقع شمال نهر الفرات مباشرة من الجهة الجنوبية التي وصل إليها السبت، في سياق حملة واسعة النطاق بدأت في ريف حلب الشرقي صباح السبت.

ويُعدّ الجسران شريانين حيويين في المحافظة مترامية الأطراف، وتدميرهما يعني عزل المدينة عن ريفها الجنوبي، وعن جانب من ريفها الغربي. ويربط الجسران المنطقة التي تقع جنوب نهر الفرات، ويطلق عليها السكان المحليون اسم (الشامية)، بالمنطقة التي تقع شمال النهر (الجزيرة). وهذه ليست المرة الأولى التي يُدمّر فيها جسر الرقة الجديد، حيث سبق للطيران الروسي أن دمّره أواخر عام 2015، إبّان الحملات ضد تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على المدينة في ذلك العام. وأعيد تأهيله لاحقاً، وافتتح مرة أخرى في عام 2024.

ويبلغ طول الجسر الجديد ثلاثة كيلومترات، وعرضه 16 متراً، وارتفاعه نحو مائة متر، ووضع في الخدمة منتصف الستينيات من القرن العشرين. بينما يعود جسر الرقة القديم ويبلغ طوله نحو 630 متراً، الى أربعينيات القرن الفائت، وبنته السلطات البريطانية أثناء دخولها إلى سورية، أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم اشترته الحكومة السورية بمبلغ مليون ليرة.

10:36 am

حلب
تفكيك سيارة مفخخة في دير حافر

فككت فرق الهندسة التابعة لوزارة الداخلية السورية، سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد شوارع مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، شمالي سورية، وفق ما أعلنت عبر "فيسبوك". ودعت الوزارة الأهالي إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً، مؤكدة استمرار عمليات المسح الأمني في المنطقة ضمن الجهود المستمرة من قبلها لحماية المدنيين.

وبدأت وحدات من وزارة الداخلية السورية بالانتشار منذ يوم أمس السبت، في مدينة دير حافر وبلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، والتوزّع في شوارع المدينة ومرافقها الحيوية، لتعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام، بما يسهم في استقرار الحياة اليومية للأهالي، وذلك عقب انسحاب تنظيم "قسد" وتسليم المدينة للجيش السوري، وفق ما أعلنت السبت. وقالت الوزارة إن الإجراءات التي تتبعها تهدف إلى حماية المدنيين، وتأمين المنشآت، بالتنسيق مع وحدات الجيش السوري في المدينة لضمان استقرارها وإعادة الأمن للأهالي.

10:10 AM
استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي الثلاثاء

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق جدول الرحلات المعتمد.

09:57 am

دير الزور
الجيش السوري يسيطر على ريف دير الزور الشرقي

أفاد مراسل "العربي الجديد"، بسيطرة الجيش السوري على الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

وكان مصدر عسكري قد أكد لـ"العربي الجديد"، السيطرة على حقول النفط كافة، مع تواصل العمليات العسكرية نحو الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة. وأكد المصدر السيطرة على مدينة الشعفة ومدينة هجين شرق المحافظة، مشيراً إلى سيطرة الجيش على الريف الشرقي كاملاً في المحافظة.

9:55 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
الإدارة الذاتية تدعو إلى حمل السلاح ضد الحكومة

اتهمت الإدارة الذاتية في بيان، الحكومة السورية بخرق الاتفاق والهجوم على قواتها من جبهات متعددة منذ صباح أمس وحتى الوقت الحالي، في كل من محافظتي دير الزور والرقة، وذلك رغم جهود الحلول السلمية وبيان حسن النية، وذلك بعد انسحاب قواتها من بعض المناطق، مشيرة إلى أن الحكومة مصرّة على الخيار العسكري.

ودعا البيان إلى النفير العام ضد الحكومة السورية، استجابة لقرار الإدارة الذاتية، والوقوف إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ووحدات حماية المرأة، ودعت الأهالي إلى التسلح والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل في مناطق الجزيرة السورية وعين عرب، مشيرة إلى أنها أمام "حرب وجودية".

في المقابل، أكدت مصادر ميدانية خاصة لـ"العربي الجديد" أن انسحاب "قسد" الذي أعلن عنه قائدها مظلوم عبدي، والذي بدأ صباح أمس السبت، كان عشوائياً وغير منسق من جانبها، حيث انسحب قادة عسكريون تابعون لها من منطقتي دير حافر ومسكنة، قبيل تقدم الجيش السوري لهم أمس، وتوجهوا إلى مدينتي الطبقة والمنصورة في ريف الرقة.

09:10 am

دير الزور
محافظ دير الزور يدعو المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة

دعا محافظ دير الزور غسان السيد أحمد المواطنين في منطقة الجزيرة السورية إلى الحفاظ على الممتلكات العامة من مشافٍ ومدارس ومرافق خدمية، مؤكداً أنها أساس بناء مستقبل أفضل لأبنائهم، وقال: "إن أي تدمير لهذه الممتلكات اعتداء على حقوقنا جميعاً. كما نحث الجميع على التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والتزام التوجيهات من أجل استقرار المنطقة"، مؤكداً أن الحفاظ على هذه الممتلكات مسؤولية جماعية.

09:10 am

دمشق
تبادل اتهامات بين الحكومة و"قسد"

دانت الحكومة السورية في بيان، إعدام "قسد" لسجناء في مدينة الطبقة، مؤكدة إعدام "قسد" معتقلين في مدينة الطبقة بريف المحافظة، وجاء في البيان: "إن إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين، يُعدّ جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني". واعتبر البيان السلوك إجرامياً، وقال إن الحكومة "تحمّل هذا التنظيم المسؤولية الكاملة، وتتعهد لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة".

بدوره، قال المكتب الإعلامي لـ"قسد"، إن قواته نقلت جميع السجناء من سكن الكنيسة في مدينة الطبقة قبل 3 أيام إلى أماكن آمنة، في إجراء احترازي، متهماً الحكومة السورية ببث مقاطع مصورة تؤكد سيطرتها على السجن، في خطوة وصفها بالدعائية المدروسة سبقت تنفيذ الجريمة، متهماً مقاتلي الجيش السوري بارتكاب الجريمة.

09:06 am

دمشق
مواجهات مستمرة في الطبقة

أكد مصدر ميداني خاص لـ"العربي الجديد" أن بعض الأحياء في مدينة الثورة "الطبقة" لا تزال تشهد مواجهات عسكرية بين مقاتلي "قسد" والجيش السوري، لافتاً إلى أن الحي الأول، وهو البوابة نحو سد الفرات، لا يزال يشهد استعصاءً لمقاتلي "قسد" منذ عدة ساعات. وأكد المصدر أن تنظيم "قسد" دمر جسر الرشيد الذي رمم في وقت سابق، إضافة إلى تدمير جسر آخر قديم، وهما يربطان ريف الرقة بالمدينة.

09:05 am

دمشق
انسحاب "قسد" من حقول نفطية في ريف دير الزور الشرقي

انسحب مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مواقع الحقول النفطية في ريف دير الزور الشرقي، التي تضم حقول التنك والعمر وكوكينو، اليوم، بعد تقدم قوات محلية من أبناء عشائر المنطقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد "قسد" في كل من محافظتي دير الزور والرقة.

7:39 AM
محافظة دير الزور تدعو المواطنين إلى التزام منازلهم

أعلنت محافظة دير الزور تعطيل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية اليوم الأحد، مهيبة بالمواطنين التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

05:31 am

تفجير جسر وأنابيب مياه في الرقة وانقطاع كامل للمياه

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فجرت الجسر القديم على نهر الفرات داخل مدينة الرقة. وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية إعلام الرقة انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل، بعد تفجير الأنابيب الرئيسية المغذية للمياه والممتدة على طول الجسر القديم، ما أدى إلى توقف الإمدادات المائية عن الأحياء كافة.

02:41 am

الحكومة السورية تدين إعدام سجناء في الطبقة

دانت الحكومة السورية، في بيان رسمي، ما وصفته بإقدام "قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات التابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) على إعدام سجناء وأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، قبل انسحابها من المدينة".

01:42 am

الجيش السوري: استسلام 64 مقاتلاً من تنظيم "قسد"

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، استسلام 64 مقاتلًا ومقاتلة من تنظيم (قسد)، بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة.

01:34 am

"قسد": نخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري بريف الرقة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن قواتها تخوض في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري في بلدة المنصورة بريف الرقة.

12:28 AM
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة

سيطر الجيش السوري على مدينة الطبقة الاستراتيجية، بعد طرد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات.
 

11:57 PM
"سنتكوم" تدعو لوقف الهجمات ضد "قسد"

دعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، الحكومة السورية لوقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية.

التفاصيل عبر الرابط:

الجيش السوري في ريف حلب الشرقي 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

"سنتكوم" تدعو الحكومة السورية لوقف الهجمات ضد "قسد"

11:51 PM
الجيش السوري يقترب من مدينة الرقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام في ريف الرقة، مشيرة إلى أن القوات أصبحت تبعد أقل من 5 كيلومترات عن المدخل الغربي لمدينة الرقة.

11:36 PM
الجيش السوري يسيطر على مطار الطبقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري السيطرة على مطار الطبقة بشكل كامل وطرد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه.

11:29 PM
أبرز التطورات يوم السبت 17 يناير 2025
  • الجيش السوري يعلن تحقيق تقدم للسيطرة على كامل غرب الفرات
  • بدء انتشار الجيش السوري في دير حافر
  • "سانا": الجيش السوري يسيطر على مطار الجراح العسكري بريف حلب
  • الجيش السوري: نؤمن 14 قرية وبلدة شرق دير حافر
  • وصول قوات الجيش السوري إلى مسكنة
  • مقتل جنديين وإصابة آخرين في استهداف "قسد" دورية للجيش السوري
  • الجيش السوري يعلن "غرب الفرات" منطقة عسكرية مغلقة
  • الجيش السوري يسيطر على الرصافة و7 قرى جنوب الرقة
  • "السورية للبترول" تعلن تسلّم حقلَي الرصافة وصفيان
  • الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف الرقة الشرقي
  • واشنطن تدعو الجيش السوري لوقف عملياته بين حلب والطبقة
  • الجيش السوري يسيطر على سد المنصورة ويقترب من مدينة الرقة
11:35 PM
الجيش السوري: سيطرنا على مطار الطبقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن الجيش "سيطر بشكل كامل على مطار الطبقة العسكري، وتم طرد ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابية منه"، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

