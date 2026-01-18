وقف إطلاق نار فوري بين الحكومة السورية و"قسد" على كل الجبهات

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مساء اليوم الأحد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص كذلك على اندماجها الكامل في الجيش السوري. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، ينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً.
ويأتي ذلك في ظلّ تطورات متسارعة في شرق سورية، وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري السيطرة التامة على مطار الطبقة وطرد "قوات سوريا الديمقراطية" منه، بينما كانت الاشتباكات تجري بين الجانبين في مدينة الرقة شمالي سورية، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها مناطق الريف الجنوبي من محافظة الحسكة والريف الشمالي من محافظة دير الزور، شرقي سورية.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش أيضاً فرض السيطرة على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة. وجاء هذا التقدّم السريع، رغم دعوة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء السبت، الحكومة السورية إلى وقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية. ورحبت القيادة بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في سورية لمنع التصعيد والسعي للحل عبر الحوار، مؤكدة أن ملاحقة تنظيم "داعش" والضغط العسكري المتواصل عليه "يتطلبان تضافر جهود الشركاء السوريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي".
وجاء بيان القيادة المركزية بعد ساعات على انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من منطقة دير حافر وبلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد إعلان سابق لقائدها مظلوم عبدي عبر "إكس" أمس الجمعة، تبعه تقدم للجيش السوري نحو مدينة الطبقة، وفق ما أكدت هيئة العمليات فيه لـ"الإخبارية السورية"، مشيرة إلى أن دخول مدينة الطبقة تزامن مع تطويق قوات "قسد" في مطار الطبقة العسكري.
