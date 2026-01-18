سورية | الجيش السوري يسيطر على مطار الطبقة ويقترب من مدينة الرقة

18 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:30 (توقيت القدس)
في ظلّ تطورات متسارعة في شرق سورية، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري السيطرة على مطار الطبقة بشكل كامل وطرد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه. كما أعلنت هيئة العمليات فرض السيطرة على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، مشيرة إلى أن الجيش أصبح يبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كم.

ويأتي هذا التقدّم السريع، رغم دعوة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء السبت، الحكومة السورية لوقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية. ورحبت القيادة بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في سورية لمنع التصعيد والسعي إلى الحل عبر الحوار، مؤكدة أن ملاحقة تنظيم "داعش" والضغط العسكري المتواصل عليه "يتطلبان تضافر جهود الشركاء السوريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي".

وجاء بيان القيادة المركزية بعد ساعات على انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من منطقة دير حافر وبلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد إعلان سابق لقائدها مظلوم عبدي عبر "إكس" أمس الجمعة، تبعه تقدم للجيش السوري نحو مدينة الطبقة وفق ما أكدت هيئة العمليات فيه لـ"الإخبارية السورية"، مشيرة إلى أن دخول مدينة الطبقة تزامن مع تطويق قوات "قسد" في مطار الطبقة العسكري.

12:28 AM
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة

سيطر الجيش السوري على مدينة الطبقة الاستراتيجية، بعد طرد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات.
 

11:57 PM
"سنتكوم" تدعو لوقف الهجمات ضد "قسد"

دعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، الحكومة السورية لوقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية.

11:51 PM
الجيش السوري يقترب من مدينة الرقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام في ريف الرقة، مشيرة إلى أن القوات أصبحت تبعد أقل من 5 كيلومترات عن المدخل الغربي لمدينة الرقة.

11:36 PM
الجيش السوري يسيطر على مطار الطبقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري السيطرة على مطار الطبقة بشكل كامل وطرد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه.

11:29 PM
أبرز التطورات يوم السبت 17 يناير 2025
  • الجيش السوري يعلن تحقيق تقدم للسيطرة على كامل غرب الفرات
  • بدء انتشار الجيش السوري في دير حافر
  • "سانا": الجيش السوري يسيطر على مطار الجراح العسكري بريف حلب
  • الجيش السوري: نؤمن 14 قرية وبلدة شرق دير حافر
  • وصول قوات الجيش السوري إلى مسكنة
  • مقتل جنديين وإصابة آخرين في استهداف "قسد" دورية للجيش السوري
  • الجيش السوري يعلن "غرب الفرات" منطقة عسكرية مغلقة
  • الجيش السوري يسيطر على الرصافة و7 قرى جنوب الرقة
  • "السورية للبترول" تعلن تسلّم حقلَي الرصافة وصفيان
  • الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف الرقة الشرقي
  • واشنطن تدعو الجيش السوري لوقف عملياته بين حلب والطبقة
  • الجيش السوري يسيطر على سد المنصورة ويقترب من مدينة الرقة
11:35 PM
الجيش السوري: سيطرنا على مطار الطبقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن الجيش "سيطر بشكل كامل على مطار الطبقة العسكري، وتم طرد ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابية منه"، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

