سورية الجديدة... استنجاد البعض بالاحتلال

- تكرار الدعوات للتدخل الإسرائيلي يعكس أزمة ثقة عميقة بين السوريين وتراجع الإيمان بدور الدولة، نتيجة تاريخ من الانقسامات وتعزيز الولاءات الضيقة. - النظام الأسدي ساهم في تفاقم الوضع عبر التخوين والاتهام بالعمالة، مما أضعف النسيج الاجتماعي وفتح المجال للارتهان لقوى خارجية، وهو ما يعمق الانقسام والشكوك. - الحل يكمن في بناء دولة مواطنة مدنية ديمقراطية تعيد الثقة بين السوريين وتمنحهم القدرة على مواجهة أزماتهم بأنفسهم.

بعد عام على "سورية الجديدة"، ليس من السهل الجزم بأن من يستنجدون بـ"إسرائيل العظيمة" يمثّلون تياراً واضحاً، أو أنهم أكثر من أفراد تحركهم ردود فعل مشحونة وسوء تقدير. ورغم محدودية الظاهرة، فإن تكرارها مناطقياً، يستدعي التوقف عندها لفهم دوافع اللجوء إلى خيارات قصوى تناقض الكرامة الوطنية والمنطق السياسي. فالكيان الذي يُطلب تدخله قائم على تطهير عرقي وتمييز ممنهج، ويبقى مشروعاً استعمارياً توسعياً إحلالياً، لا "قوة خير" كما يُصوّره بعضهم.

إن رفع صور مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وأعلام كيانه الساعي لـ"إسرائيل الكبرى"، والدعوة إلى تدخله بشعار "الإنقاذ والحماية"، لا يعكسان تجاوزاً للطائفية بقدر ما يعبّران عن أزمة ثقة عميقة بين السوريين وتراجع في الإيمان بدور الدولة في حماية مواطنيها. هذه الظاهرة امتداد لتاريخ الانقسامات التي عمقها النظام الأسدي، بتكريس الولاءات الضيقة وتهميش الهوية الوطنية. وليس بعيداً عن ذلك أنّ أصواتاً أخرى، منذ 2011، رأت في التدخل العسكري الدولي، و"الأطلسي" تحديداً، سبيلاً للخلاص من الديكتاتورية، وهو شعور تغذّيه سياسات داخلية كرّست القطيعة بين الدولة والمجتمع. فقد أنتجت عقود من الحكم الأمني وإقصاء المجال العام بيئة تتآكل فيها الثقة، ويغدو فيها كل اختلاف تهديداً ومؤامرة لا خلافاً طبيعياً.

لا يمكن تجاهل مسؤولية النظام الأسدي الهارب في صناعة هذا الواقع، إذ استخدم التخوين والاتهام بالعمالة منذ البداية، وواجه السوريين بعضهم ببعض، ما أضعف النسيج الاجتماعي ووسع الفجوات الراهنة. إن احتكار القرار، وغياب المؤسسات الفاعلة، وسيطرة الدولة الأمنية على حساب المدنية، مهّد الطريق دوماً لأصوات تستسهل اللجوء للآخر، مهما كان تاريخه أو أهدافه. وهذه واحدة من معضلات مشرقنا العربي العميقة. لذلك، تبقى إدانة دعوات الاستنجاد بالاحتلال ضرورية، لكنها غير كافية ما لم ترافقها مراجعة حقيقية لإدارة الشأن العام، فتعزيز الانتماءات القبلية والعشائرية واستثارتها مراراً على حساب الدولة المدنية الحديثة يزيد التشظي. وتجارب المنطقة أثبتت أن الارتهان لقوى خارجية لا يحقق استقراراً أو عدالة، بل يترك مجتمعات مثقلة بالانقسام والشكوك.

إن مسؤولية الدولة السورية الجديدة، أيّاً كان القائمون عليها، أن تعيد بناء فضاء وطني جامع يتجاوز حدود الجماعات والطوائف، ويعيد للمواطنة مكانتها رابطةً أولى بين السوريين. فبدون هذا الأساس لن تتشكل ثقة متبادلة ولا حوار حقيقي. وحده مشروع دولة مواطنة مدنية ديمقراطية جامعة يفتح الطريق أمام تفاهمات أعمق، ويمنح السوريين القدرة على مواجهة أزماتهم بأنفسهم، بدل ارتهان البعض لنداءات الخارج أو استجداء مستعمر بوهم الخلاص.