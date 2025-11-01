سورية: التحالف الدولي و"قسد" ينفذان إنزالاً جوياً شمال الرقة

- نفذت قوات التحالف الدولي و"قسد" عملية إنزال جوي في ريف الرقة، استهدفت وكراً لخلية "داعش"، وأسفرت عن اعتقال خمسة عناصر، بينهم قيادات بارزة. - العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات الخلية، وبدعم استخباراتي وجوي من التحالف، في إطار الجهود المشتركة لملاحقة خلايا "داعش" النائمة في شمال وشرق سورية. - "قسد" شنت حملة أمنية في دير الزور، اعتقلت خلالها ثلاثة أشخاص، وسط تصاعد الحملات الأمنية لمواجهة نشاط "داعش" في المنطقة.

نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فجر السبت، عملية إنزال جوي في ريف الرقة شمالي سورية. وقالت "قسد" إن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر وقادة تنظيم "داعش"، مضيفة في بيان أن العملية الأمنية استهدفت "وكراً لخلية إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة تل السمن شمال الرقة، موضحة أن التنفيذ جاء بعد مراقبة دقيقة لتحركات الخلية واتصالاتها خلال الأيام الماضية، في ظل معلومات عن استعدادها لتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية ومؤسسات مدنية في المنطقة.

وأضاف البيان أن "فرق العمليات العسكرية وقوات الكوماندوز التابعة لقسد، وبمساندة مباشرة من قوات التحالف الدولي، نفذت غارة متزامنة عالية الدقة استهدفت موقع الخلية"، مشيراً إلى أن العملية انتهت باعتقال خمسة من عناصر التنظيم، بينهم ثلاثة من القيادات البارزة المتورطة في التخطيط لهجمات سابقة ضد قوات "قسد" ومؤسسات "الإدارة الذاتية". وأكدت "قسد" أن العملية جاءت "بدعم استخباراتي وجوي من التحالف الدولي". وتأتي العملية، بحسب "قسد"، في سياق الجهود المشتركة بينها وبين التحالف الدولي لملاحقة خلايا "داعش" النائمة في مناطق شمال وشرق سورية، حيث تكثف القوات حملاتها الأمنية لمنع عودة التنظيم إلى النشاط بعد تزايد التحذيرات من تحركاته في البادية السورية ومناطق دير الزور والرقة.

وكانت "قسد" شنت حملة أمنية، ليل الأربعاء الماضي، بدعم من التحالف الدولي على بلدة غرانيج بريف دير الزور شرقي سورية، ونفذت مداهمات لعدد من المنازل، وقامت باعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم فادي الهويش الذي أصيب خلال العملية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية "العربي الجديد"، وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مروحية تابعة للتحالف بالتزامن مع وصول رتل لـ"قسد" إلى المنطقة التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنار. وجاءت تلك العملية في سياق تصاعد الحملات الأمنية التي تشنها "قسد" في مناطق سيطرتها في شرق سورية وعقب اجتماع عقده المجلس العسكري لدير الزور، الأربعاء الماضي، لبحث التطورات الأمنية وسبل مواجهة نشاط خلايا "داعش" في المحافظة، وشارك فيه قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، بهدف بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وآليات مواجهة تنظيم "داعش" في المحافظة، وفق ما أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد".