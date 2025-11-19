سورية: الأمن الداخلي يعلن توقيف أحد منفذي اعتداء أم حارتين غربي حمص

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في حادثة إطلاق النار بقرية أم حارتين، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مما أثار قلق الأهالي ودفع لتشديد الإجراءات الأمنية. - التحقيقات أظهرت أن الجريمة نُفذت بدافع الثأر، وتم تحديد هوية المتهم الثاني، مع استمرار ملاحقته، بينما أُحيل الموقوف إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. - شددت وزارة الداخلية على أهمية الاحتكام للقانون لحل النزاعات، مؤكدة التزامها بحفظ الأمن والاستقرار، وسط مطالبات الأهالي بتعزيز الوجود الأمني.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على أحد المتورطين في حادثة إطلاق النار التي شهدتها قبل أيام قرية أم حارتين التابعة لناحية تلكلخ في ريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي، في حادثة أثارت حالة من القلق بين الأهالي ودفعت لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، في بيان نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، إن الوحدات الأمنية تمكّنت، بعد "جهود مكثفة في الرصد والمتابعة"، من توقيف أحد منفذي الاعتداء، ويدعى "خ.ر"، الذي كان قد فرّ من موقع الجريمة فور وقوعها. وأوضح أن العملية جاءت في إطار "المتابعة الدقيقة" للقضية، وأن التوقيف جرى بعد جمع معطيات واسعة وتعقب تحركات المشتبه بهم خلال الأيام الماضية.

وأضاف النعسان أن التحقيقات الأولية أظهرت اعتراف الموقوف بتنفيذ الجريمة بدافع الثأر، لافتاً إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت كذلك من تحديد هوية المتهم الثاني المتورط في الهجوم، وتواصل ملاحقته تمهيداً لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى القضاء. وأشار إلى أن الشخص الذي جرى توقيفه قد أُحيل بالفعل إلى النيابة المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وشدد قائد الأمن الداخلي على ضرورة الاحتكام إلى القانون باعتباره "السبيل الوحيد لصون الحقوق وحل النزاعات"، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي "ماضية في أداء واجباتها الوطنية بكل مسؤولية وحزم"، في مسعى للحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية التي شهدت خلال الفترة الماضية حوادث مرتبطة بخلافات عائلية أو ثأرية.

وكانت قرية أم حارتين قد شهدت، مساء السبت الفائت، حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى شعبي يرتاده سكان المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار. وأثار الاعتداء حالة استنفار في محيط البلدة، وسط مطالبات من الأهالي بتعزيز وجود الدوريات الأمنية لمنع تكرار الحادثة.

وفي تعليقها الأول على الواقعة، كانت وزارة الداخلية قد دانت ما وصفته بـ"الجريمة النكراء"، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره". وأوضحت في حينه أن "الجهات المختصة باشرت فوراً الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في ملابساته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام". وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد بعض المناطق السورية حوادث أمنية متفرقة مرتبطة بخلافات محلية وتوترات اجتماعية، في ظل مطالبات متواصلة من السكان بزيادة انتشار القوات الأمنية وتحسين مستوى الخدمات العامة، وخصوصاً في القرى البعيدة عن المراكز المدنية.