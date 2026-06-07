سورية: اعتقال متهمين بجرائم خطرة وبدء دمج "الأسايش"

- اعتقال غسان عساف، مدير مكتب العقيد سهيل الحسن، بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين وتجنيد خلايا إرهابية، يتيح للحكومة السورية فرصة للحصول على معلومات مهمة حول تحركات خلايا النظام السابق. - القبض على ساري مؤيد مخلوف بتهم جرائم مثل المشاركة في مجزرة البيضا وإدارة شبكة تهريب دولية، يعكس جهود الحكومة في ملاحقة المتورطين في الجرائم خلال فترة النظام السابق. - دمج عناصر "الأسايش" ضمن مؤسسات وزارة الداخلية السورية يأتي ضمن اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية"، لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسايش.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، اعتقال غسان عساف، أحد مرتكبي الانتهاكات في عهد نظام الأسد، والذي شغل منصب مدير مكتب العقيد سهيل الحسن، المتورط في ارتكاب جرائم بحق السوريين، ويحمل رتبة مساعد أول. وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن عساف متورط في ارتكاب مجازر بحق المدنيين في الريف الغربي لمحافظة حلب، إلى جانب تنفيذ أعمال تخريبية ضد الدولة بعد سقوط نظام الأسد، عبر تجنيد خلايا إرهابية، وبث التحريض، والوقوف خلف تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسسات رسمية.

وسبق أن اعتقلت وزارة الداخلية السورية عدداً من المتورطين في ارتكاب انتهاكات ومجازر بحق السوريين، أبرزهم المتهم بارتكاب مجزرة التضامن أمجد يوسف، كما ألقت القبض أمس على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد القياديين في نظام الأسد، على خلفية ارتكابه جرائم حرب بحق السوريين.

وبخصوص القبض على عساف، أوضح الباحث السياسي محمد المصطفى لـ"العربي الجديد" أن "القبض على مجرم مقرب من سهيل الحسن يمنح الحكومة السورية إمكانية الحصول على معلومات مهمة حول تحركات خلايا نظام بشار الأسد، وإمكانية التوصل إلى شبكات إدارة هذه الخلايا". ونبّه المصطفى إلى أن هذا النوع من العمليات الأمنية، الذي يسفر عن اعتقال هؤلاء الأشخاص، يمكن أن يحد من تحركاتهم ويقطع سلاسل الاتصال بين قادة هذه الخلايا، وقد يؤدي إلى إرباك الشخصيات الداعمة لهم، مضيفاً: "بالتأكيد أن آلافاً من قادة وعناصر النظام من مرتكبي الانتهاكات في سورية لا يزالون داخل البلاد، وملاحقتهم تتطلب عمليات بحث دقيقة".

وكشفت تسريبات بثتها قناة الجزيرة في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطط ونيّات بعض مسؤولي النظام السوري السابق للتآمر على الحكومة السورية الحالية، واستعدادهم للتعاون حتى مع إسرائيل لإطاحة هذه الحكومة. وظهر في التسريبات أسماء بارزة، من بينها سهيل الحسن، الضابط السابق في جيش نظام الأسد، والضابط البارز الآخر غياث دلا، إضافة إلى رامي مخلوف، رجل الأعمال وقريب رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وسهيل الحسن ضابط سابق في جيش نظام الأسد، وُلد في قرية بيت آنا بريف اللاذقية عام 1970، وتخرج في الكلية الجوية عام 1991، ليخدم في وحدات الدفاع الجوي ثم في المخابرات الجوية. وبرز اسمه مع بداية الثورة السورية، حيث أسس "قوات النمر" التي ارتكبت عمليات قمع ممنهجة ضد السوريين، وكان لها دور بارز في قصف واجتياح مناطق في حلب وحماة وإدلب، بدعم عسكري روسي مباشر. وفرضت على الحسن عقوبات أميركية وأوروبية جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل الجماعي وقصف المدنيين، نفذتها القوات التابعة له. وفي عام 2024، عُيّن قائداً للقوات الخاصة في الجيش السوري ضمن تغييرات هيكلية واسعة داخل الجيش، وبقي في منصبه حتى سقوط نظام بشار الأسد.

اعتقال ساري مخلوف

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ساري مؤيد مخلوف، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها المشاركة في مجزرة البيضا بمدينة بانياس، إضافة إلى قضايا سلب وسطو مسلح وخطف مقابل الفدية وسرقة سيارات وممتلكات خاصة.

وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط مخلوف في إدارة شبكة تهريب دولية بالتعاون مع بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، مشيرة إلى أنه استغل منصبه الأمني خلال فترة النظام السابق للتغطية على أنشطته الإجرامية. وأكدت أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

بدء دمج "الأسايش" في الداخلية السورية

من جهة أخرى، أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي "الأسايش" (التابعة للإدارة الذاتية الكردية) في محافظة الحسكة، محمود خليل علي، بدء المرحلة العملية من تنفيذ خطة دمج عناصر الأسايش ضمن مؤسسات وزارة الداخلية السورية. وقال خليل علي، في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية، إن عملية الدمج انطلقت رسمياً اليوم الأحد بإجراء مقابلات لـ100 ضابط من الأسايش، تمهيداً لضمهم إلى هيكل قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة. وأضاف أن الضباط سيحتفظون برواتبهم الحالية، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من عملية الدمج. وأشار إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش ممن عادوا مؤخراً إلى منطقة عفرين سينضمون إلى قوات الأمن العام في المدينة، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وكان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، قد كشف الثلاثاء الماضي عن قرب بدء إجراءات دمج أكثر من 9 آلاف عنصر من قوات الأسايش، بينهم نحو ألف امرأة، ضمن مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في المحافظة. وأوضح الهلالي، في تصريحات سابقة، أن المرحلة المقبلة ستتضمن إجراء مقابلات للعناصر تمهيداً لدمجهم في المؤسسة الأمنية الرسمية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير المبرم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأضاف أن الاتفاق شهد تقدماً في عدد من الملفات، من بينها التعليم والانتخابات البرلمانية وإدارة المعابر، لافتاً إلى أن محافظة الحسكة ستشهد قريباً إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطقها للمرة الأولى منذ سنوات.