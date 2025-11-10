سورية: اعتقال قائد وضباط تابعين للنظام المخلوع بحملة في اللاذقية

- ألقت القوى الأمنية السورية القبض على العقيد شادي عدنان آغا، القائد السابق لمليشيا "لواء القدس"، في عملية أمنية بمحافظة اللاذقية، حيث كان له دور بارز في العمليات العسكرية ضد معارضي النظام السابق بدعم إيراني. - شملت العملية أيضاً اعتقال الرائد ديبان حاج موسى، المتورط في جرائم ضد المدنيين، ضمن حملة اعتقالات تستهدف المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال عهد النظام السابق. - تأتي هذه الاعتقالات بعد اعتقال آصف محسن يونس محمد، المساعد الأول السابق في جهاز أمن الدولة، ضمن جهود السلطات لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

أعلنت القوى الأمنية السورية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على العقيد شادي عدنان آغا، القائد السابق لمليشيا "لواء القدس" التابعة للنظام المخلوع، في محافظة اللاذقية شمال غربي سورية. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إنّ قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية السورية، نفّذت عملية أمنية في محافظة اللاذقية، أفضت إلى إلقاء القبض على العقيد الذي يُعدّ أحد أبرز القادة المحليين في مليشيا "لواء القدس" خلال فترة حكم النظام السابق، والمقرّب من العميد غياث دلة، أحد أبرز الأذرع العسكرية الإيرانية في سورية آنذاك.

ويتحدر آغا من حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، ويُعدّ من الشخصيات العسكرية البارزة التي لعبت دوراً في العمليات العسكرية ضد معارضي النظام السابق خلال السنوات السابقة، بدعم مباشر من طهران. كما يُعدّ أحد أقارب محمد السعيد، القائد السابق للمليشيا ذاتها، وشارك في اقتحام عدة مناطق سورية خلال حملات قمع الثورة التي شنها النظام السابق بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية شملت أيضاً إلقاء القبض على الرائد ديبان حاج موسى، المتحدر من بلدة معصران بريف إدلب الشرقي، والذي شارك في العديد من العمليات العسكرية في عهد النظام السابق، وساهم في اقتحام عدد من المدن والمناطق السورية. وأشارت المصادر إلى أن موسى متورط في ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، من بينها الاعتقال التعسفي والتغييب القسري بحق عدد من المواطنين خلال فترة خدمته في أجهزة النظام السابقة.

وجاءت هذه العملية بعد يومين فقط من اعتقال آصف محسن يونس محمد، المساعد الأول السابق في جهاز أمن الدولة بمحافظة اللاذقية، والمتحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة، وذلك ضمن عملية نفذتها مديرية الأمن الداخلي في جبلة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب. وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان سابق، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط محمد في سلسلة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي طاولت أبناء المحافظة خلال عهد نظام الأسد، تضمنت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري والابتزاز المادي والجسدي بحق المدنيين. وأكدت الوزارة أنّ المتهم أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات السورية في محافظات الساحل منذ مطلع الشهر الجاري، في إطار ما تقول إنه "ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال عهد النظام السابق"، وسط ترقب واسع من الشارع السوري لما ستسفر عنه التحقيقات مع ضباط وشخصيات عسكرية بارزة كانت تحظى سابقاً بحماية من النظام المخلوع.