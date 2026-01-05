- أحبط الجيش السوري محاولة فرار لثمانية عناصر مرتبطين بالنظام السابق باتجاه مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" شرقي حلب، وتم القبض عليهم لتسليمهم للجهات المختصة. - مثول الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور أمام القضاء لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه، ضمن جهود وزارة العدل لمحاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة وتحقيق العدالة الانتقالية. - القبض على أزدشير كامل إبراهيم بتهم التحريض الطائفي وزعزعة الأمن في الساحل السوري، ضمن عملية أمنية لمواجهة التهديدات للسلم الأهلي.

أحبطت وحدات من الجيش السوري، الليلة الماضية، محاولة فرار لثمانية عناصر مرتبطين بالنظام السابق باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب، فيما أعلنت وزارة العدل السورية مثول الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور أمام القضاء لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن وحدات من الجيش ألقت القبض على ثمانية عناصر خلال عملية رصد ومتابعة، مؤكدةً أنه سيجري تسليمهم إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن انضمام أكثر من 4500 عنصر من عناصر النظام السابق إلى صفوف "قسد"، بعد سقوط النظام، وأنهم يؤدون خدمتهم ضمن محافظتَي الرقة والحسكة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل السورية مثول "المدعى عليه دعّاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، أمام قاضي التحقيق لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من النيابة العامة".

وقالت الوزارة في بيان أمس إنّ هذا الإجراء القضائي يأتي في إطار "جهود وزارة العدل لمحاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 18 يوليو/ تموز الماضي، القبض على حسن علي، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي، إلى جانب تورّطه في قضايا فساد وجرائم اقتصادية، أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، وفق بيان للوزارة حينذاك.

كما أعلنت الداخلية، أمس الأحد، القبض على أحد المتهمين بـ"أنشطة التحريض الطائفي، وزعزعة الأمن في الساحل السوري من خلال العمل على تشكيل مجموعة مسلحة وشنّ أعمال عدائية ضد الدولة السورية".

وقالت الوزارة في بيان إنّ مديرية الأمن الداخلي باللاذقية قبضت على المدعو أزدشير كامل إبراهيم من منطقة جبلة بريف اللاذقية، وذلك استكمالاً للعملية الأمنية التي نفذتها بحق المتورطين في التحريض الطائفي وتهديد السلم الأهلي والاعتداء على قوى الأمن الداخلي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم.