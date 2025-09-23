- ألقت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على الطيار السابق أنس بديع زهيرة، المتهم بالمشاركة في قصف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة بالتعاون مع فلول النظام السابق بعد سقوط الأسد. - أثبتت التحريات تورط زهيرة في هجمات استهدفت الجيش والأمن الداخلي، بالتنسيق مع المطلوب مقداد فتيحة، بما في ذلك الهجوم على اللواء 107 الذي أسفر عن مقتل عناصر من وزارة الدفاع. - كما تم اعتقال عادل سمير علي كبيبو ومحمد عدنان طيفور، المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بحق أهالي المناطق الثائرة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، غربي سورية، إلقاء القبض على طيار من فلول النظام السابق، متهم بالمشاركة في قصف المدنيين، وتنفيذ هجمات مسلحة مع مسلحين من فلول النظام السابق بعد سقوط الأسد. وقالت قيادة الأمن الداخلي عبر معرفاتها الرسمية، مساء أمس الاثنين، إنه بالتعاون مع فرع المكافحة، جرى القبض على العقيد الطيار السابق أنس بديع زهيرة، المتورط في انتهاكات جسيمة بحق أهالي المناطق التي خرجت ضد النظام المخلوع.

وأضافت أن الموقوف شارك في طلعات جوية عدة استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن مجازر جماعية، وكان على تواصل مباشر مع العميد السابق في جيش النظام سهيل الحسن، واستمر في التواصل معه حتى بعد إصابته وتسريحه.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت تورطه أيضاً في هجمات السادس من مارس/ آذار، التي استهدفت نقاطاً للجيش والأمن الداخلي بعد سقوط النظام، وذلك بالتنسيق مع المطلوب مقداد فتيحة، وكان أبرزها الهجوم على اللواء 107، الذي أدى إلى مقتل عناصر من وزارة الدفاع. وقبل أيام أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إلقاء القبض على عادل سمير علي كبيبو، أحد عناصر الخلايا التابعة للنظام السابق، المتورط في أعمال خطيرة. كما أعلن الأمن الداخلي اعتقال محمد عدنان طيفور، الأسبوع الفائت، بعد ثبوت تورطه في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة ارتكبها بحق أهالي المناطق الثائرة في زمن النظام المخلوع، "من بينها التمثيل بجثامين الشهداء".