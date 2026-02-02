سورية | اشتباكات في السويداء بين القوات الحكومية وفصائل محلية

اندلعت اشتباكات على المحور الغربي لمدينة السويداء جنوبي سورية ليل الأحد-الاثنين بين القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة في محافظة السويداء تندرج ضمن ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، باستخدام الرشاشات المتوسطة وقذائف الهاون. وذكر مصدر أمني لـ"الإخبارية السورية" أن "العصابات الخارجة عن القانون تحاول التسلل على محور قرية المنصورة غرب السويداء وتستهدف بقذائف الهاون نقاطاً للأمن الداخلي بالمنطقة".

من جهته، قال "الحرس الوطني"، الذي شكّله الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز في أغسطس/آب الماضي، في بيان، إن القوات الحكومية المتمركزة في قرى الجبل استهدفت "المحورين الغربي والشمالي الغربي للمدينة بأربع قـذائف هاون، مصدرها تل حديد والمنصورة وبلدة ولغا وتواصل قواتنا التعامل مع مصادر الإطلاق بالوسائط المناسبة". وأوضحت أن المناوشات تمركزت على محور المنصورة في الجهة الغربية للسويداء، حيث بدأ التوتر خلال ساعات المساء بعد سقوط قذائف هاون على خطوط التماس غربي مدينة السويداء دون تسجيل إصابات بشرية، فيما قالت قوات "الحرس الوطني" أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة خلال الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات كجزء من سلسلة خروقات مستمرة للهدنة التي أُبرمت في يونيو/حزيران الماضي عقب اشتباكات دامية سابقة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الطرفين. وذكرت شبكات محلية أن الاشتباكات تسببت بتضرر شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن مدينة شهبا، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في منزل واحد على الأقل في السويداء.

ووفق المصادر، فقد أدت الاشتباكات الى خروج الخط الكهربائي 66 كيلو فولت الواصل بين محطتي الكوم والسويداء عن الخدمة، نتيجة تعرضه لعطل قرب قرية المنصورة في ريف المحافظة الغربي، ما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة شهبا وأجزاء واسعة من مدينة السويداء، مما يفاقم الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبحسب المصادر، ستتطلب عمليات الإصلاح الحصول على موافقات أمنية من الحكومة السورية، نظراً للتوترات الأمنية في المنطقة، مما قد يؤخر عودة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها.