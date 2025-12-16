سورية: اشتباكات بين الجيش و"قسد" في محيط سد تشرين

- اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط تلة سيرياتيل قرب سد تشرين، حيث استهدفت المدفعية السورية مواقع قسد، مما أدى إلى تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة. - تتهم وزارة الدفاع السورية "قسد" بقتل جنديين في هجوم سابق، بينما تنفي قسد صلتها بالحادث، ويظل سد تشرين نقطة توتر مستمرة بين الطرفين بسبب أهميته الاستراتيجية والاقتصادية. - نفذت قسد حملة مداهمات في قرية موزان بدير الزور، واعتقلت 10 أشخاص بعد إغلاق مدرسة نتيجة خلاف محلي.

أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" اندلاعَ اشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليل الاثنين - الثلاثاء، في محيط تلة سيرياتيل قرب سد تشرين في الريف الشرقي لمحافظة حلب، شمالي سورية، استمرّت حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أن الاشتباكات جرت ضمن فترة زمنية محدودة قبل توقفها.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لـ"قسد"، في بيان صدر عنه ليل الاثنين - الثلاثاء، إن الجيش السوري استهدف بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة مواقع في محيط سد تشرين. وأوضح المكتب أن كلاً من قريتَي حج حسين وشيخ محشي، إضافة إلى تلة سيرياتيل بمحيط سد تشرين، قُصفت من الجيش السوري بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، واصفاً ما حدث بـ"التصعيد الخطير الذي تتحمّل حكومة دمشق كامل المسؤولية عنه"، وفق نص البيان، مشيراً إلى أنه "يشكل تهديداً لأمن المنطقة وحياة المدنيين والبنية التحتية".

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهمت وزارة الدفاع السورية "قسد" بقتل جنديَين من قوات الحكومة وإصابة آخرين، في هجوم على مواقع للجيش السوري في محيط سد تشرين، في حين نفت "قسد" صلتها به.

ويُعدّ سد تشرين على نهر الفرات منطقة تعكس التوتر بين الطرفَين، لكونها منطقة تماس تشهد من وقت لآخر مناوشات، غالباً ما تفضي إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش السوري. ولم تهدأ هذه الجبهة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، رغم المحاولات المتكررة للتفاهم حول مصير هذا السد الاستراتيجي، الذي لا يزال تحت سيطرة "قسد"، المتمسكة به لكونه بوابة واسعة من غرب الفرات إلى شرقه، فضلاً عن أهميته الاقتصادية.

وفي سياق آخر، نفذت "قسد" حملة مداهمات في قرية موزان في ريف منطقة البوكمال، شرقي محافظة دير الزور، في الجزء الخاضع لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص في القرية، وفق ما أكده مصدر لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن عملية الاعتقال جاءت إثر تسبب المعتقلين بإغلاق مدرسة في القرية جراء خلاف وقع بينهم، ولفت إلى أن الحملة جاءت على خلفية اعتداء أحد ولاة أمور الطلاب على مدرّس في مدرسة القرية.