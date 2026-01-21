سورية | اشتباكات بين الجيش و"قسد" على أطراف بلدة صرين شرق حلب

تقارير عربية
دمشق

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 17:35 (توقيت القدس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، عن مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين من الجيش، جراء انفجار في معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة، قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيّرة، وسط اتهامات لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ الهجوم.

في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تسجيل خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل فصائل تابعة لدمشق، رغم دخول الاتفاق حيّز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء. وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، إن وقف إطلاق النار بات سارياً اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس، إلا أن تلك الفصائل نفذت، بعد هذا التوقيت، سلسلة هجمات في مناطق الجزيرة وعين العرب/كوباني، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

وشهدت عموم مناطق محافظة الحسكة شمال شرقي سورية ومنطقة عين العرب في ريف محافظة حلب الشرقي شمالي البلاد، حالة هدوء حذر صباح اليوم الأربعاء مع دخول وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حيز التنفيذ. وأكدت مصادر ميدانية من محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد" توقف العمليات العسكرية الموسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ليلة الثلاثاء-الأربعاء شهدت عدة خروقات محدودة لوقف إطلاق النار، تزامناً مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للجيش السوري إلى محافظة الحسكة.

وفي السياق، أفادت وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن السوري دخلت إلى مخيم الهول في المحافظة بعد انسحاب "قسد"، من أكبر مركز احتجاز لمن تصنفهم المليشيا بأنهم من عوائل عناصر في تنظيم "داعش". وأفادت مصادر أمنية من وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" بأن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش السوري طوّقت مخيم الهول بالكامل واستقدمت تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة، ورفعت مستوى الجاهزية في محيط المخيم منعاً لأي محاول فرار للمحتجزين داخل المخيم.

وأكدت المصادر أن الانتشار بدأ فور انسحاب مقاتلي "قسد" والقوى الأمنية التابعة لها من حراسة المخيم في خطوة كان الهدف منها إتاحة الفرصة لفرار المحتجزين داخله، موضحة أن المخيم ومحيطه والطرق المؤدية إليه مؤمنة بالكامل مع تعزيزات إضافية من قوى الأمن الداخلي في المخيم وصلت صباح اليوم الأربعاء. من جهة أخرى، أوضحت وكالة "هاوار الإعلامية" المقربة من "قسد" أن مقاتلين من "قسد" ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي "أسايش" اتخذوا تدابير لمنع حدوث خروقات على خطوط التماس اليوم الأربعاء، في كل من المالكية ومدينة الحسكة وعين العرب.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة و"قسد". وقالت الوزارة في بيان إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قوات سوريا الديمقراطية" على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية".

وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي". وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن هيكل الحكومة السورية.

وفي المواقف، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، مساء الثلاثاء، بعد إعلان الرئاسة السورية عن "تفاهم مشترك" مع "قسد" بشأن مستقبل الحسكة أن "أعظم فرصة متاحة للأكراد في سورية حالياً هي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأوضح برّاك أن "الغرض الأساسي للقوات الكردية بوصفها قوة مناهضة لتنظيم "داعش" انتهى إلى حد كبير"، مبيناً أن القوات السورية "مستعدة وفي موقع يؤهلها لتولي أمن مراكز ومخيمات المتشددين". وأشار إلى أن واشنطن لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سورية.

بدوره، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون على مكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين إلى تنظيم داعش)".

تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

05:04 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
دمشق
خريطة ثروات سورية بعد استعادة مناطق سيطرة "قسد"

لم تكن استعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات واسعة من شمال شرقي البلاد؛ حيث سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سنوات الحرب، مجرّد تحوّل عسكري أو إداري، بل لحظة مفصلية أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد السوري: ملف الموارد الطبيعية. فالجزيرة السورية، الممتدة عبر محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، تمثّل تاريخياً مركز الثقل الإنتاجي للبلاد، ومصدر الطاقة والغذاء والمياه، وأحد أهم محددات التوازن المالي والنقدي للدولة. لكن السؤال الجوهري لا يتمثل في حجم هذه الثروات بحد ذاته، بل في قدرة الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات، على تحويل السيطرة الجغرافية إلى دورة إنتاج حقيقية، في ظل بنية تحتية مدمّرة، وقطاع طاقة منهك، وبيئة استثمارية شديدة التعقيد.

التفاصيل عبر الرابط:

حقل الرميلان النفطي شمال شرق سورية، 8 يناير 2025 (دليل سليمان/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

خريطة ثروات سورية بعد استعادة مناطق سيطرة "قسد"

 

4:29 PM

سلام حسن

سلام حسن
سلام حسن
سلام حسن؛ صحافي سوري، ومراسل متعاون مع موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الحسكة.
الحسكة
"قسد" تعلن تسجيل خروق لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، تسجيل خروق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل فصائل تابعة لدمشق، رغم دخول الاتفاق حيّز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء. وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، إن وقف إطلاق النار بات سارياً اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس، إلا أن تلك الفصائل نفذت، بعد هذا التوقيت، سلسلة هجمات في مناطق الجزيرة وعين العرب/كوباني، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

04:28 pm

العربلى الجديد

avata
العربلى الجديد
دمشق
اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على أطراف بلدة صرين شرق حلب

أفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أطراف بلدة صرين في ريف حلب الشرقي.

03:52 pm

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 20 في استهداف نفذته "قسد"

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين، إثر انفجار معمل لتصنيع العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة، عثرت عليه قوات الجيش قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وقالت الإدارة، في بيان، إن قوات الجيش عثرت على معمل يُستخدم في صناعة العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة، ويضم عدداً من الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانت تستعد لتذخير هذه الطائرات قبل اكتشاف الموقع.

التفاصيل عبر الرابط:

الأمن الداخلي السوري داخل الرقة، 19 يناير 2025 (الداخلية السورية/فيسبوك)
أخبار
التحديثات الحية

دمشق: مقتل 7 جنود سوريين جراء هجوم نفذته "قسد" في ريف الحسكة

02:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
وزير الدفاع السوري: اعتقالات "قسد" في الحسكة تهدد الاتفاق

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة قوله إن الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها "قسد" في محافظة الحسكة تهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشيراً إلى اعتقال المليشيا العشرات من أهالي المحافظة.

02:12 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول والسجون مناطق محظورة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا مناطق محظورة بالكامل. وقالت الوزارة في بيان صحافي: "يجري حاليا تأمين هذه المناطق والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش واستكمال جميع البيانات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في مخيم الهول وفي غيره من هذه المراكز". وأضافت أنه يمنع منعا باتا الاقتراب من هذه المواقع، مشيرة إلى أن من يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.

01:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحسكة
الداخلية السورية: مخيم الهول والسجون الأمنية "مناطق محظورة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي البلاد والسجون الأمنية التي حصل الانتشار فيها حديثاً "مناطق محظورة بالكامل"، مشيرة إلى أنه يُمنع الاقتراب منها تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وأكدت الوزارة أنه يجري حالياً "تأمين هذه المناطق والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش، واستكمال البيانات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في مخيم الهول وفي غيره من هذه المراكز".

12:56 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحسكة
الجيش السوري يحذر المدنيين من دخول مواقع "قسد" المخلاة

دعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين في محافظات الرقة ودير الزور وحلب إلى عدم دخول المواقع التي كانت تتمركز فيها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أو الأنفاق التي جهزتها خلال السنوات الماضية. وقالت الهيئة في بيان نقله مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عاصم غليون إن "تنظيم قسد وإرهابيي (PKK) فخخوا الأبواب والممرات والأنفاق ووضعوا عبوات بأشكال صخور وطوب بناء، كذلك قاموا بتشريك الأثاث المنزلي والسيارات بمعظم مواقعهم السابقة إضافة إلى البيوت التي كانوا يتمركزون فيها وقرب الطرق العامة".

وأضافت الهيئة: "طاول تفخيخ تنظيم قسد المساجد وكذلك المصحف الشريف الذي عُثِر على كثير من النسخ الملغمة والموضوعة بأماكن غير مناسبة"، مشيرة إلى مقتل عسكريين ومدنيين جراء هذه الألغام. ودعت الأهالي إلى الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة والتواصل مع الوحدات العسكرية والأمنية.

12:54 PM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
خاص| شهادات معتقلين لـ"داعش" من داخل سجن الشدادي

كشفت شهادات أدلى بها معتقلون في سجن الشدادي بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، خلال لقاءات خاصة مع "العربي الجديد" داخل السجن، تفاصيل صادمة عن ظروف الاحتجاز القاسية داخل السجن، والملابسات الغامضة التي رافقت حادثة الفرار الجماعي الأخيرة، التي أعقبتها سيطرة القوات الحكومية على السجن بعد سنوات من خضوعه لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

التفاصيل عبر الرابط:

معتقلون من داعش في سجن الشدادي (العربي الجديد)
تقارير عربية
التحديثات الحية

خاص| "العربي الجديد" داخل سجن الشدادي

11:56 am

محمد الشيخ يوسف

2627EC49-A799-4D0C-8CD0-D93AD9236432
محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: نحن أمام مرحلة حاسمة لعودة الاستقرار في سورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات "قسد" لم تلتزم ولم تقدم على أي خطوة إيجابية في الفترة الممنوحة لتطبيق اتفاق 10 مارس/ آذار. وأضاف في تصريحات حول التطورات في سورية اليوم الأربعاء: "نحن في مرحلة حساسة لعودة الاستقرار إلى سورية والأكراد إخوة لنا وندرك ما تعرضوا له من انتهاكات بزمن النظام".

وتابع أن "تركيا منذ البداية تدعم بشكل قوي سورية الموحدة ولن تقبل بوجود كيانات انفصالية على حدودها، وأفادت ذلك بشكل متكرر"، مهنئاً "الحكومة والجيش والشعب في سورية على النجاحات العسكرية التي تحققت في الفترة الأخيرة".
تقارير عربية
التحديثات الحية

أردوغان: مستقبل سورية سيكون مشرقاً وأجريت اتصالاً مثمراً مع ترامب

9:32 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
قسد تتخذ تدابير لمنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار

قالت وكالة "هاوار الإعلامية" المقربة من "قسد" إن مقاتلين من "قسد" ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي "أسايش" اتخذوا تدابير لمنع حدوث خروقات على خطوط التماس اليوم الأربعاء، في كل من المالكية ومدينة الحسكة وعين العرب.

9:30 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
الأمن السوري يدخل إلى مخيم الهول

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن قوات الأمن السوري دخلت إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة بعد انسحاب "قسد"، من أكبر مركز احتجاز لمن تصنفهم المليشيا بأنهم من عوائل عناصر في تنظيم "داعش". وقالت مصادر أمنية من وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" إن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش السوري طوّقت مخيم الهول بالكامل واستقدمت تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة، ورفعت مستوى الجاهزية في محيط المخيم منعاً لأي محاولة فرار للمحتجزين داخل المخيم. 

وأكدت المصادر أن الانتشار بدأ فور انسحاب مقاتلي "قسد" والقوى الأمنية التابعة لها من حراسة المخيم في خطوة كان الهدف منها إتاحة الفرصة لفرار المحتجزين داخله، موضحة أن المخيم ومحيطه والطرق المؤدية إليه مؤمنة بالكامل مع تعزيزات إضافية من قوى الأمن الداخلي في المخيم وصلت صباح اليوم الأربعاء.

9:29 AM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
هدوء حذر في محافظة الحسكة مع دخول التهدئة حيز التنفيذ

تشهد عموم مناطق محافظة الحسكة شمال شرقي سورية إضافة إلى منطقة عين العرب في ريف محافظة حلب الشرقي، حالة هدوء حذر اليوم الأربعاء مع دخول وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حيز التنفيذ. وأكدت مصادر ميدانية من محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد" توقف العمليات العسكرية الموسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ليلة الثلاثاء- الأربعاء شهدت عدة خروقات محدودة لوقف إطلاق النار، تزامناً مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للجيش السوري إلى محافظة الحسكة.

08:04 am

قنا

avata
قنا
مباحثات بين السوداني والشرع

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع في سورية، والتحديات الأمنية التي تواجه البلدين. وأفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن السوداني أكد حرص العراق على حفظ أمن سورية واستقرارها.

ونقل البيان عن الشرع تأكيده حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسورية، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود، وملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

08:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الشرع يهاتف أمير قطر بشأن مستجدات سورية

أجرى الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعرضا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات في سورية.

وأكد الجانبان "وحدة سورية وسيادتها، إلى جانب متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة"، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وشدّد الجانبان على أهمية الحوار وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

07:59 am

الأناضول

avata
الأناضول
بارزاني يبدي دعمه لاتفاق الحكومة السورية مع "قسد"

أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني، مساء الثلاثاء، دعمه اتفاق الحكومة السورية مع قوات "قسد". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع مع بارزاني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا "مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار والأمن". واتفق الجانبان، بحسب المصدر ذاته، على "استمرار التنسيق والتشاور المشترك لضمان السلم والأمن في المنطقة ومعالجة الخلافات بما يخدم مصالح الجميع".

من جانبه، أكد الشرع أن "كامل حقوق الأكراد مصونة، بما فيها الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية". فيما أبدى بارزاني دعمه للاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و "قسد"، وفق البيان.

7:58 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب: الرئيس السوري قوي وصلب ويعمل بجد

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون بمكافحة تنظيم "داعش".

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي، إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت معه أمس (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي)". وقال بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، إنه يدعم تحركات القوات الحكومة السورية ضد قوات "قسد".

04:02 am

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان لترامب: تركيا تتابع من كثب التطورات في سورية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية، بحسب ما قالت الرئاسة التركية في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وبحسب البيان، أكد الرئيس التركي لنظيره الأميركي، أن تركيا تتابع من كثب التطورات في سورية، مشدداً على أن وحدة سورية وسلامة أراضيها تعد بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا. وبحث الرئيسان التركي والأميركي قضايا مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي ومسألة عناصر التنظيم المحتجزين في السجون بسورية. وأشار الرئيس التركي في المكالمة الهاتفية إلى أن "سورية المزدهرة والخالية من الإرهاب والتي تنعم بالسلام"، ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة.

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
"قسد": مسيّرات استهدفت مدينة القامشلي

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن طائرات مسيّرة استهدفت حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة القامشلي.

12:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
قتلى وجرحى باستهداف "قسد" حي الشريعة بمسيّرة

قالت مصادر لـ "العربي الجديد"، إن قتلى وجرحى سقطوا، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية، (قسد) بطائرة مُسيرة حي الشريعة ضمن مناطق سيطرتها في الحسكة شمال شرقي سورية.

12:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الداخلية السورية: "قسد" أداة من الماضي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الأيام المقبلة ستكشف عن العديد من الخلايا والعمليات الإرهابية التي رعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن تغيّر المعطيات الميدانية أفقد هذه القوات دورها، وأصبح وجودها "أداة من الماضي".

وأوضح البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية، ليل الثلاثاء، أن "قسد" حاولت إطلاق سراح نحو 120 عنصراً من تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز معظم التحديات وضبط الوضع داخل السجن خلال ساعات قليلة. وأضاف أن استلام السجون كان أحد أهم الملفات التي تفاوضت عليها الدولة، لافتاً إلى أن "قسد" استثمرت بملف تنظيم "داعش" لتبرير وجودها، قبل أن يثبت، بحسب تعبيره، أن عودة عجلة الإرهاب حصلت بسببها.

12:03 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
واشنطن تتهم قائد "قسد" بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الملف السوري

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي إلى سورية، توماس برّاك، وجّه انتقادات حادة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، خلال اجتماع مغلق عُقد في مدينة أربيل، متهماً إياه بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الشؤون الداخلية السورية.

التفاصيل عبر الرابط: 

برّاك خلال مؤتمر صحافي في دمشق، 16 سبتمبر 2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تتهم قائد "قسد" بمحاولة جرّ إسرائيل إلى الملف السوري

11:53 PM
أبرز أحداث سورية يوم أمس الثلاثاء | 20 يناير
  • "قسد" تعلن التزامها بوقف إطلاق النار
  • وقف إطلاق النار 4 أيام
  • فرار 200 سجين من سجن الشدادي
  • الجيش السوري يعلن انسحاب "قسد" من مخيم الهول وفرار محتجزين
  • "العمال الكردستاني" يتهم تركيا بدعم دمشق ضد "قسد"
  • إسرائيل قلقة من سيطرة القوات السورية على مناطق نفوذ الأكراد
  • المجلس الوطني الكردي يحذّر من تصعيد خطير في محيط الحسكة
  • فشل اجتماع الشرع وعبدي
02:25 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
خريطة ثروات سورية بعد استعادة مناطق سيطرة "قسد"

م تكن استعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات واسعة من شمال شرقي البلاد؛ حيث سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سنوات الحرب، مجرّد تحوّل عسكري أو إداري، بل لحظة مفصلية أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد السوري: ملف الموارد الطبيعية. فالجزيرة السورية، الممتدة عبر محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، تمثّل تاريخياً مركز الثقل الإنتاجي للبلاد، ومصدر الطاقة والغذاء والمياه، وأحد أهم محددات التوازن المالي والنقدي للدولة. لكن السؤال الجوهري لا يتمثل في حجم هذه الثروات بحد ذاته، بل في قدرة الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات، على تحويل السيطرة الجغرافية إلى دورة إنتاج حقيقية، في ظل بنية تحتية مدمّرة، وقطاع طاقة منهك، وبيئة استثمارية شديدة التعقيد.

التفاصيل في الرابط: 

حقل الرميلان النفطي شمال شرق سورية، 8 يناير 2025 (دليل سليمان/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

خريطة ثروات سورية بعد استعادة مناطق سيطرة "قسد"

دلالات
المساهمون
سلام حسن
محمد البديوي
محمد كركص
قنا
العربي الجديد
العربلى الجديد
محمد الشيخ يوسف
أسوشييتد برس
الأناضول
عبد الله البشير
العربي الجديد
المزيد في سياسة
دونالد ترامب خلال إلقائه كلمة في منتدى دافوس، 21 يناير 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب محذّراً الأوروبيين: إما غرينلاند وإما "لن ننسى"

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسبانيا تدرس دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

الأمن الداخلي السوري داخل الرقة، 19 يناير 2025 (الداخلية السورية/فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

دمشق: مقتل 7 جنود سوريين جراء هجوم نفذته "قسد" في ريف الحسكة