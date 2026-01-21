سورية | اشتباكات بين الجيش و"قسد" على أطراف بلدة صرين شرق حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، عن مقتل سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين من الجيش، جراء انفجار في معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة، قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيّرة، وسط اتهامات لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ الهجوم.
في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تسجيل خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل فصائل تابعة لدمشق، رغم دخول الاتفاق حيّز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء. وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، إن وقف إطلاق النار بات سارياً اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس، إلا أن تلك الفصائل نفذت، بعد هذا التوقيت، سلسلة هجمات في مناطق الجزيرة وعين العرب/كوباني، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.
وشهدت عموم مناطق محافظة الحسكة شمال شرقي سورية ومنطقة عين العرب في ريف محافظة حلب الشرقي شمالي البلاد، حالة هدوء حذر صباح اليوم الأربعاء مع دخول وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حيز التنفيذ. وأكدت مصادر ميدانية من محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد" توقف العمليات العسكرية الموسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ليلة الثلاثاء-الأربعاء شهدت عدة خروقات محدودة لوقف إطلاق النار، تزامناً مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للجيش السوري إلى محافظة الحسكة.
وفي السياق، أفادت وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن السوري دخلت إلى مخيم الهول في المحافظة بعد انسحاب "قسد"، من أكبر مركز احتجاز لمن تصنفهم المليشيا بأنهم من عوائل عناصر في تنظيم "داعش". وأفادت مصادر أمنية من وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" بأن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش السوري طوّقت مخيم الهول بالكامل واستقدمت تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة، ورفعت مستوى الجاهزية في محيط المخيم منعاً لأي محاول فرار للمحتجزين داخل المخيم.
وأكدت المصادر أن الانتشار بدأ فور انسحاب مقاتلي "قسد" والقوى الأمنية التابعة لها من حراسة المخيم في خطوة كان الهدف منها إتاحة الفرصة لفرار المحتجزين داخله، موضحة أن المخيم ومحيطه والطرق المؤدية إليه مؤمنة بالكامل مع تعزيزات إضافية من قوى الأمن الداخلي في المخيم وصلت صباح اليوم الأربعاء. من جهة أخرى، أوضحت وكالة "هاوار الإعلامية" المقربة من "قسد" أن مقاتلين من "قسد" ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي "أسايش" اتخذوا تدابير لمنع حدوث خروقات على خطوط التماس اليوم الأربعاء، في كل من المالكية ومدينة الحسكة وعين العرب.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق بين الحكومة و"قسد". وقالت الوزارة في بيان إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، ويستمر لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قسد" وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قوات سوريا الديمقراطية" على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية".
وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي". وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن هيكل الحكومة السورية.
وفي المواقف، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، مساء الثلاثاء، بعد إعلان الرئاسة السورية عن "تفاهم مشترك" مع "قسد" بشأن مستقبل الحسكة أن "أعظم فرصة متاحة للأكراد في سورية حالياً هي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأوضح برّاك أن "الغرض الأساسي للقوات الكردية بوصفها قوة مناهضة لتنظيم "داعش" انتهى إلى حد كبير"، مبيناً أن القوات السورية "مستعدة وفي موقع يؤهلها لتولي أمن مراكز ومخيمات المتشددين". وأشار إلى أن واشنطن لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سورية.
بدوره، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه رجل "قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع الشرع، أكد الرئيسان خلالها أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان حقوق الأكراد، والتعاون على مكافحة تنظيم "داعش". وقال ترامب خلال المؤتمر إن الرئيس السوري "يعمل جاهداً وبجد وهو رجل قوي وصلب، تحدّثت إليه (الاثنين) بشأن المساجين في بلاده". وأضاف أن "هناك أسوأ المساجين في السجون السورية (في إشارة إلى المنتمين إلى تنظيم داعش)".
تطورات الأوضاع في شمال وشرق سورية بين الجيش و"قسد" يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..