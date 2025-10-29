سورية: اجتماع عسكري لـ"قسد" بدير الزور واعتقال مرتكبي انتهاكات بحمص

- عقد المجلس العسكري في دير الزور اجتماعاً لبحث المستجدات الأمنية وآليات مواجهة تنظيم "داعش"، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية ورفع كفاءة المقاتلين من خلال برامج تأهيل متقدمة. - تشنّ "قسد" حملات اعتقال تعسفية في دير الزور تحت ذريعة ملاحقة "داعش"، مما أثار احتجاجات شعبية، خاصة بعد مقتل الشاب مجد رمضان، وسط اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين. - في حمص، ألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على متورطين في انتهاكات جسيمة، وعُثر على مقبرة جماعية تضم رفات 16 شخصاً، مما يثير تساؤلات حول الجرائم المرتكبة في المنطقة.

عقد المجلس العسكري في دير الزور التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اجتماعاً شارك فيه قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، بهدف بحث المستجدات الأمنية في المنطقة، وآليات مواجهة تنظيم "داعش" في المحافظة الواقعة شرق سورية، وفق ما أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد" اليوم الأربعاء.

وناقش المجتمعون الوضع الأمني في المنطقة وآليات تطوير الجاهزية القتالية، بالإضافة إلى الخطط الجديدة لتعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية والوحدات الميدانية في سبيل مواجهة تنظيم "داعش" وآليات تعزيز الأداء الأمني والعسكري لقوات المجلس، وأقر المجلس رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، والتي تشمل برامج تأهيل متقدمة لرفع مستويات المقاتلين التكتيكية، بالإضافة إلى آليات تعزيز العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة.

وبحث الاجتماع وفق البيان: "تطوير القدرات القيادية والإدارية داخل المجالس العسكرية لضمان تحقيق جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية، وكذلك تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية".

وتشنّ المليشيا حملات اعتقال وقتل "تعسفية" ضد المدنيين في دير الزور ومدن أخرى واقعة تحت سيطرتها، تحت غطاء ملاحقة بقايا تنظيم "داعش". وقال الإعلامي جاسم العلاوي المتحدّر من ريف دير الزور لـ"العربي الجديد" إنّ أي حملات أمنية تُطلق من "قسد" في مناطق سيطرتها بريف المحافظة تجري تحت ذريعة تنظيم "داعش"، مبيناً أن هناك انتهاكات تُرتكب من مقاتليها تحت هذه الذريعة.

ولفت العلاوي إلى أن أهالي بلدة الكسرة في الريف الغربي يواصلون احتجاجاتهم بعد مقتل الشاب مجد رمضان على يد عناصر "قسد"، وسط حالة من التوتر الشعبي، وأضاف: "عمليات الاعتقال التي تطاول أي شخص في مناطق سيطرة قسد تكون بحجة انتمائه لتنظيم داعش، وهذا الأمر أصبح من التهم الجاهزة".

من جهة أخرى، نفذت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عملية أسفرت عن إلقاء القبض على كل من فيصل أحمد معروف ونجله أحمد، المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حمص.

وقال بيان للمديرية إنّ التحقيقات أظهرت أن "المجرمين شغلا مواقع قيادية في مجموعات قامت بأعمال قتل وسطو مسلح واعتقالات تشبيحية بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة إبان حكم النظام البائد".

وعثرت الجهات الأمنية على مقبرة جماعية تضم رفات 16 شخصاً في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي وسط سورية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد بلاغات من السكان المحليين، وذلك بالقرب ممّا قيل إنه سجن اكتُشف الأسبوع الماضي في قرية أبو حكفة بالمنطقة، استخدمته مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام بشار الأسد المخلوع. وأكد مسؤول الحواجز في منطقة المخرم مصطفى محمد لـ"العربي الجديد" أن المقبرة تضمُّ عدداً من الجثامين يعتقد أنها تعود لمدنيين، بينهم أطفال، وقد عثر عليهم وهم يرتدون ملابسهم الكاملة، ما يشير إلى أن عملية الدفن جرت في ظروف غامضة، وقال إنّ الفرق الفنية تعمل على جمع الأدلة وإجراء الكشوف اللازمة بهدف تحديد هويات الضحايا وزمن وقوع الجريمة.