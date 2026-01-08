سورية | إغلاق طرق أثريا وسط تصاعد الاشتباكات مع "قسد" في حلب

- أغلقت الحكومة السورية الطرق بين مناطق سيطرتها ومناطق "قسد" في أثريا، وسط تصعيد عسكري في حلب وبدء مفاوضات بين الطرفين، مع اشتباكات عنيفة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. - منطقة أثريا استراتيجية لكونها خط تماس بين "قسد" والحكومة السورية، وشهدت توترات سابقة. أفادت "سانا" بأن الجيش السوري أفشل محاولة تقدم لـ"قسد" في حلب. - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تمديد إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب، مع تحويلها إلى مطار دمشق، بالتزامن مع مفاوضات لبحث وقف التصعيد.

أغلقت الحكومة السورية، اليوم الخميس، الطرق الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة أثريا، التي تربط محافظات الرقة وحلب وحماة، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده مدينة حلب، وانطلاق جلسة مفاوضات بين وفدين من الحكومة السورية و"قسد". ويأتي إغلاق الطرق في وقت تتركز فيه الاشتباكات على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث تدور مواجهات مستمرة بين "قسد" وقوات الجيش السوري، وسط تبادل للقصف المدفعي واشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتُعدّ منطقة أثريا ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكّل أجزاء منها، ولا سيما الواقعة ضمن ريف الرقة الجنوبي الغربي، خط تماس وفاصل جغرافي بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة الحكومة السورية. وتربط أثريا عبر طرقها الحيوية محافظات حلب وحماة والرقة، ما يجعلها ممراً رئيسياً لحركة التنقل والإمداد بين الشمال والوسط السوري، كما أنها شهدت خلال السنوات الماضية خلال فترة النظام السابق توترات متكررة واشتباكات بين خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي والنظام السوري المخلوع، في ظل حساسيتها العسكرية ووقوعها على تخوم مناطق النفوذ المتداخلة.

في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش العربي السوري "أفشلت محاولة تقدم لتنظيم قسد باتجاه حي الجلاء" الذي تحاول "قسد" التقدم نحوه في حلب، متحدثاً عن وقوع قتلى في صفوف العناصر الذين حاولوا التقدم. كما بثت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه يُظهر قيام عناصر من "قسد" بتسليم أنفسهم لمديرية الأمن الداخلي في مدينة عفرين بريف حلب، بعد خروجهم من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

تمديد توقيف الرحلات الجوية بحلب

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، مساء اليوم، تمديد إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي بشكل مؤقت. وقالت الهيئة، في بيان، إن قرار التمديد يأتي "حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية"، موضحةً أن تعليق الرحلات سيستمر حتى الساعة 23:00 من يوم غدٍ الجمعة. وبناءً على ذلك، سيجري تحويل الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة إلى مطار دمشق الدولي، إلى حين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن الإجراء "احترازي ومؤقت"، مشيرةً إلى أنها ستصدر تحديثات لاحقة عند أي مستجدات، ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" بانطلاق جلسة مفاوضات جديدة، مساء اليوم، بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قسد"، لبحث وقف التصعيد والاشتباكات بين الطرفين.

وما زالت "قسد" تستهدف أحياء سكنية داخل مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية، بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش السوري على مواقع في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية. وأعلنت قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، الذراع الأمنية لـ"قسد"، أنها "تمكنت، اليوم، من تفجير دبابة تابعة للجيش السوري. وزعمت أنها كانت تشارك في قصف الأحياء السكنية في حي الأشرفية بمدينة حلب، في إطار ما وصفته بـ"التصدي للهجوم المتواصل". وأكدت أن "هذه الدبابة هي الثانية التي يتم تدميرها".

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً عسكرياً لـ"قسد" قرب الفرن الآلي في مدينة دير حافر، شرقي محافظة حلب. من جانبه، دعا مسؤول وزارة الدفاع السورية والاتصال بوزارة الدفاع، عاصم غليون، أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، مطالباً بعدم الاقتراب من مواقع تمركز "قسد" والابتعاد عنها حرصاً على سلامة المدنيين.

وأوضح أن المناطق الملوّنة باللون الأحمر في الخرائط التي نُشرت عبر منصات "الإخبارية السورية" تُعد مناطق عسكرية وأهدافاً للعمليات، ويُمنع الاقتراب منها تحت أي ظرف، في حين تمثل المناطق الخضراء مناطق غير مستهدفة عسكرياً، مع الطلب من السكان إخلاءها مؤقتاً حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى عدم الاقتراب من الآليات العسكرية أو التجمع بالقرب منها.