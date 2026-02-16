سورية: إعلان ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي لتعزيز السلم الأهلي

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر وزارة الأوقاف السورية الأول، اليوم الاثنين، ميثاق "وحدة الخطاب الإسلامي"، بوصفه عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سورية بمختلف مدارسهم، يهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة وتعزيز التوازن المجتمعي والسلم الأهلي.

وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر وحدة الخطاب الإسلامي الذي عُقد في قصر المؤتمرات في دمشق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع

أن الأوضاع في سورية نتاج تراكم طويل من الفساد الإداري الذي امتدّ لأكثر من ستة عقود، مشيراً إلى أن نحو مليون ومئتي ألف منزل دُمّر كلياً أو جزئياً، مع استمرار وجود مخيّمات للنازحين داخل البلاد، وأعداد كبيرة من المهجرين في الخارج.

وقال الشرع إنّ دمج سورية في محيطها العربي والإقليمي يمثل أولوية مهمة، مؤكداً أن العمل خلال العام الماضي أفضى إلى "نتائج كبيرة" وإصلاحات واسعة في قطاعات متعدّدة، لكنه شدد على أن عملية البناء تحتاج إلى نمو طبيعي قائم على خطط صحيحة تركز على ما ينفع الناس، ضمن منظومة واسعة تحكم مصالحهم وأمنهم وأرزاقهم، وأضاف أن الدولة مطالبة بالقيام "بالشيء الصحيح والسليم" وبذل الجهد في شرحه للناس، مع اعتماد معايير علمية دقيقة لتقييم الأداء وضمان سلامة الخطوات، مشيراً إلى تأسيس "بنية كبيرة" خلال العام الماضي ينبغي أن يقيّمها أهل الاختصاص.

وفي ما يتعلق بالبعد الديني، اعتبر الشرع أن توحيد الخطاب الإسلامي ضمن الميثاق يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن من أولويات المرحلة التركيز على الضبط الأخلاقي المجتمعي، وأنه "لا خوف على سورية من التنافر الفقهي" في ظل وجود علماء عملوا على بناء أجيال سليمة، كما شدد على أن تنوع المجتمع السوري يستوجب خطاباً يحقق التوازن ويمنع التحريض أو إثارة النعرات الطائفية، مؤكداً أن المنبر أمانة وأن الكلمة مسؤولية، وأن الخطباء شركاء مع المدارس ووسائل الإعلام في مهمة توعية المجتمع وتربية الأجيال، مع ضرورة التمييز بين ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وما يليق بالمساجد.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنس الموسى، ميثاق "وحدة الخطاب الإسلامي" باعتباره إطاراً وطنياً جامعاً يهدف إلى تنسيق جهود العلماء والدعاة وتعزيز وحدة الكلمة في القضايا الدينية العامة.

وأكد وزير وزارة الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، أن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تستهدف جعل المساجد منارات تهتدي بها الأجيال، وتنشر قيم الأخلاق والوسطية والتوازن، مشدداً على أن الخطاب الوسطي الجامع يسهم في ترسيخ الألفة والمحبة، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والطائفية. وأوضح شكري أن هذا الخطاب يعزّز التعايش والسلم الأهلي ويضمن حقوق جميع المواطنين، مشيراً إلى أن الميثاق يمثل انتقالاً بالعلاقات الدينية من حالة التباعد إلى مستوى التنسيق والعمل المؤسّسي المشترك، كما يشكل وثيقة احتكام مسؤولة لضبط التنوع الفقهي والفكري والمذهبي ضمن إطار يحفظ الاستقرار العلمي ووحدة الكلمة.

بدوره، عبّر المفتي العام لسورية أسامة الرفاعي، عن ارتياحه لإطلاق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، معتبراً أنه يبعث على التفاؤل بعيد المدى، مؤكداً أن وحدة قلوب المسلمين هي الركيزة الأساسية لوحدة خطابهم، وأن تحقيق هذه الوحدة يتطلب خطوات عملية شاقة ينبغي أن تُبذل جماعياً. ودعا الرفاعي إلى الاقتداء بأسلاف الأمة الذين كان همّهم رفعتها وصلاحها ووحدة قلوب أبنائها، مؤكداً ضرورة العمل المشترك "يداً واحدة وقلباً واحداً واتجاهاً واحداً" في خدمة الدين والمجتمع.