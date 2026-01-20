سورية | إعلان تفاهم بين الحكومة و"قسد" بشأن مستقبل الحسكة

- تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد): تم الاتفاق على دمج سلمي وإداري وعسكري لمحافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع منح "قسد" مهلة للتشاور الداخلي ووضع خطة تفصيلية. - تفاصيل الدمج العسكري والإداري: القوات السورية لن تدخل مراكز الحسكة والقامشلي، وستبقى على الأطراف، مع دمج القوات العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، ودمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية. - التزام بالحقوق الثقافية واللغوية: تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بحقوق الكرد، بما يعكس التزاماً ببناء سورية موحدة وقوية، وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.

أعلنت الرئاسة السورية، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة يبدأ تنفيذها عند الساعة الثامنة بتوقيت دمشق، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار دمج سلمي وإداري وعسكري ضمن مؤسسات الدولة السورية".

وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "جرى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تُناقش لاحقاً الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

وبحسب البيان، فإنه "في حال نجاح التفاهم، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن يجري لاحقاً بحث تفاصيل الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي". كما أكد البيان أن القوات العسكرية السورية "لن تدخل القرى الكردية، ولن يكون هناك أي قوات مسلحة داخل تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه".

وأشار بيان الرئاسة إلى أن قائد "قسد" مظلوم عبدي سيطرح مرشحاً من صفوف القوات لمنصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء لتمثيل المنطقة في مجلس الشعب، إضافة إلى قائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول الآليات التفصيلية لهذا الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكل الحكومة السورية.

وفي السياق، أوضح البيان أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس - بحسب الرئاسة – التزاماً مشتركاً ببناء سورية موحدة وقوية، تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها". وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.