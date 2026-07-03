سورية | إحباط محاولة تفجير بريف دمشق وقصف إسرائيلي غربي درعا

- قُتل شخص مطلوب وأصيب ثلاثة من قوى الأمن الداخلي خلال إحباط محاولة تفجير استهدفت حاجز "كشكول - الدويلعة" بريف دمشق، حيث ألقى المطلوب قنبلة أثناء محاولته الفرار. - أُحبطت محاولة التفجير بعد إطلاق المطلوب ومرافقه النار على عناصر الأمن، وانفجرت إحدى القنابل أثناء محاولة رميها، مما أدى إلى مقتل المطلوب دانيال رياض داوود المتهم بجرائم قتل والاتجار بالمخدرات. - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في ريف درعا الغربي بقذائف الهاون والمدفعية، دون تسجيل إصابات، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

قتل شخص مطلوب للقضاء وأصيب ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، فجر اليوم الجمعة، خلال إحباط محاولة تفجير استهدفت حاجز "كشكول - الدويلعة" في ريف العاصمة السورية دمشق، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق في ريف درعا الغربي جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن عناصر أمن حاجز "كشكول - الدويلعة" أوقفوا شخصاً مطلوباً للقضاء كان يستقل دراجة نارية برفقة شخص آخر، قبل أن يحاول الفرار ويلقي قنبلة باتجاه الحاجز.

وأفاد مصدر أمني "الإخبارية السورية"، بأن القوى الأمنية أحبطت عند الساعة الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم محاولة تفجير قرب حاجز كشكول، انتهت بمقتل المدعو دانيال رياض داوود، المتهم بجرائم قتل والاتجار بالمخدرات.

وأوضح المصدر أن داوود ومرافقه أطلقا عدة عيارات نارية باتجاه عناصر الأمن عقب توقيفهما، قبل إحباط القوى الأمنية محاولة تفجير عدة قنابل كانت بحوزتهما، فيما انفجرت إحدى القنابل أثناء محاولة داوود رميها، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف المصدر أن ثلاثة عناصر من القوى الأمنية أصيبوا بشظايا جراء الانفجار.

وفي جنوب البلاد، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة، مساء الخميس، محيط بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، من دون تسجيل إصابات، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف الهاون أراضي زراعية بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك، بعد ساعات من قصف مدفعي طاول محيط قريتي عابدين وجملة، إضافة إلى أراضٍ زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي.