سورية... وزيران بديلان للإعلام والزراعة و3 محافظين وماهر الشرع يغادرون

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مساء السبت تعديلاً وزارياً جزئياً شمل منصبي الإعلام والزراعة، إضافة إلى منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومحافظات القنيطرة وحمص ودير الزور، بموجب مراسيم رئاسية صدرت تباعاً. وأصدر الشرع المرسوم رقم 98 لعام 2026 القاضي بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، خلفاً لشقيق الرئيس، ماهر، من دون الإعلان عن المنصب الجديد الذي سيتولاه الأخير. وكان الأعمى محافظ حمص قبل تعيينه في موقعه الجديد.

كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 100 لعام 2026 القاضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام خلفاً لحمزة المصطفى. ويحمل زعرور الدكتوراه في الإعلام الرقمي والماجستير في تقييم المؤسسات الإعلامية وتطويرها من الجامعة اللبنانية، إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة دمشق. وعمل محاضراً في عدة جامعات سورية ولبنانية، كما ساهم في إعداد إعلاميين وتخريجهم في جامعات إدلب وحلب الحرة، إلى جانب تطوير المناهج الإعلامية في شمال غرب سورية.

وأصدر الشرع المرسوم رقم 101 لعام 2026 القاضي بتعيين باسل حافظ سويدان وزيراً للزراعة خلفاً للوزير أمجد بدر. وسويدان مهندس زراعي من مدينة حلفايا في ريف حماة وسط سورية، تخرج من جامعة دمشق، وشغل بعد إسقاط نظام بشار الأسد منصب رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع"، كما أدار سابقاً شركة "اكتفاء" الاستثمارية، وتولى منصب معاون وزير الزراعة.

كما شمل التعديل الإداري تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظاً للقنيطرة بموجب المرسوم رقم 102 لعام 2026، خلفاً لأحمد الدالاتي، الذي كان يتولى المنصب بالتزامن مع إدارته للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. وشغل السيد أحمد منصب محافظ دير الزور منذ مارس/ آذار 2025، قبل نقله إلى محافظة القنيطرة ضمن التعديلات الجديدة.

وأصدر الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2026 القاضي بتعيين مرهف خالد النعسان محافظاً لمحافظة حمص. وكان النعسان يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص منذ 25 مايو/ أيار 2025، وهو من مواليد مدينة حمص، وكان طالباً في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في حمص، حين اعتقله نظام الأسد سنة 2005، وبقي معتقلاً في سجن صيدنايا العسكري حتى أُطلق سراحه مع بدايات الثورة السورية عام 2011.

وبعد الثورة السورية، كان من المشاركين في العمل المسلح في مدينة حمص، وكان داخل الأحياء المحاصرة في المدينة، حتى تهجير أهلها منها في مايو 2014، إذ خرج نحو ريف حمص الشمالي ثم إدلب، وعمل ضمن "هيئة تحرير الشام".

وأصدر الشرع المرسوم رقم 105 لعام 2026 القاضي بتعيين زياد فواز العايش محافظاً لدير الزور. وشغل العايش منصب المبعوث الرئاسي الخاص لتطبيق اتفاق 29 يناير/ كانون الثاني الماضي مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهو من ريف محافظة الحسكة، وحاصل على شهادة من معهد النفط والغاز مدينة الرميلان وإجازة في الشريعة من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.