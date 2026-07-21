سواتر الكذب في غزة

- منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لم يقم الفلسطينيون بأي عمليات عسكرية، بينما تستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات اغتيال وادعاء وجود تهديدات. - كشفت "أسوشييتد برس" عن تشييد إسرائيل ساتر ترابي ضخم داخل غزة يمتد لـ23 كيلومترًا، كجزء من استراتيجية لقضم الأراضي الفلسطينية. - تهدف الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تمزيق غزة وعزل مناطقه، بينما يقتصر الرد الفلسطيني على الرفض، ويظل المجتمع الدولي صامتًا إلا عند تصاعد العنف.

منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى الآن، لم يقم الفلسطينيون بأي عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يوجد على مقربة من أماكن إقامتهم ونزوحهم وخيام القهر التي يعيشون فيها. ولم تثبت إسرائيل، التي تنفذ عمليات اغتيال وقتل يومية، أن أحداً من الذين تقتلهم وتستهدفهم وتبيد عائلاتهم، أوشك على فعل شيء، أو فعل شيئاً لها ولجنودها المتمترسين خلف "الخط الأصفر".

ورغم ذلك، تستمر إسرائيل في القتل والتحريض والادعاء الكاذب بأن هناك مخططات لاستهدافها، من دون دليل ولا إثبات. وهي، في هذا الوضع، لا تحتاج لأدلة، فالجميع صامت أمام تغولها على الدم الفلسطيني في غزة، واستيطانها، وعربدة مستوطنيها ومسؤوليها المتطرفين، في الضفة والقدس والداخل المحتل.

ما تكشفه وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن تشييد الاحتلال ساتراً ترابياً ضخماً داخل قطاع غزة يمتد لـ23 كيلومتراً، هو جزء من العقلية الإسرائيلية في التعاطي مع الواقع الجديد، وليس المقصود به تلافي الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين؛ وهذا الاحتكاك غير موجود أصلاً؛ بل يهدف إلى قضم الأراضي وجعل هذا القضم أمراً واقعاً لتصعيب المهمة بعد ذلك، إذا ما تسلمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها وبدأت بالعمل، وانطلقت عجلة الإعمار والبناء المتعطلة.

في فبراير/ شباط 2026، رصدنا في "العربي الجديد" في غزة، قيام الاحتلال بإنشاء سواتر ترابية بدءاً من مناطق شمال القطاع، وكانت الإنشاءات في حينه قد وصلت إلى جنوب مدينة غزة شرقي حي الزيتون. لكن الأهم حينها، كان ما تقوم به إسرائيل داخل هذه المناطق، إذ تبني مواقع عسكرية شبه ثابتة ومرابض للمدفعية، إضافة إلى جلب شركات تبدو مدنية، تقوم بتدمير ما تبقى من بيوت وبنية تحتية للفلسطينيين داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

تزعم إسرائيل أنّ هذه التحركات الهندسية ذات بعد دفاعي فحسب، لكن الحقيقة أنّ كل السلوك الإسرائيلي في غزة ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكشف استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تمزيق القطاع وجعل مناطقه معزولة، إضافة لتهجير السكان، وهو أمر لم ينتهِ رغم كل ما يقال عن صعوبته وعدم إيجاد دول تستقبل الفلسطينيين جماعياً.

لجوء واغتراب الخط الأصفر يزحف غرباً: سكان غزة يعيشون رعب النزوح المتكرر

من الواضح أنّ الاحتلال يستهدف خنق الفلسطينيين، وجعلهم يشعرون بالضيق أكثر فأكثر مع سلوكه العدواني اليومي واستراتيجيته الحالية في القطاع، إضافة إلى تحسّرهم على منازلهم وما تبقى من ذكرياتهم في المناطق التي تخضع لسيطرته والتي تعمل فيها الشركات والجيش على تدمير البنية التحتية والمنازل وكل ما تطاوله أيديهم بحجج مختلفة.

يفرض جيش الاحتلال على الأرض في غزة قواعد سيطرة مختلفة، ويريد تثبيتها كما يفعل عبر تمدّد الخط الأصفر غرباً، والذي بدأ بقضم 45% فقط من القطاع، على كبر هذه المسافة بالنسبة للقطاع الضيق والمكتظ بأهله، ليصل إلى نحو 70% هذه الأيام، وهو الذي يتوعد بالاستمرار في القضم وربما الضم لاحقاً. ومن المؤسف أن السلوك الفلسطيني للتعامل مع هذه الإجراءات لا يعدو كونه رفضاً وانتقاداً، ولا يتحمّل بالطبع الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق أي مسؤولية تجاه السلوك الإسرائيلي في غزة، فالكل تخلى عن غزة ولم تعد على جدول الاهتمام إلّا عندما يشتد القتل، لإصدار المزيد من بيانات التضامن والتنديد بالجرائم الإسرائيلية.