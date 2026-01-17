القيادة المركزية الأميركية تدعو الحكومة السورية لوقف الهجمات ضد "قسد"

أخبار
دمشق

عبد الله البشير

صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
مباشر
17 يناير 2026
الجيش السوري في ريف حلب الشرقي 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
+ الخط -

دعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، الحكومة السورية لوقف العمليات الهجومية في المناطق الواقعة بين ريف محافظة حلب الشرقي ومدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سورية.

ورحبت القيادة بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في سورية لمنع التصعيد والسعي إلى الحل عبر الحوار، مؤكدة أن ملاحقة تنظيم "داعش" والضغط العسكري المتواصل عليه "يتطلبان تضافر جهود الشركاء السوريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي".

وجاء بيان القيادة المركزية بعد ساعات على انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من منطقة دير حافر وبلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد إعلان سابق لقائدها مظلوم عبدي عبر "إكس" أمس الجمعة، تبعه تقدم للجيش السوري نحو مدينة الطبقة وفق ما أكدت هيئة العمليات فيه لـ"الإخبارية السورية"، مشيرة إلى أن دخول مدينة الطبقة تزامن مع تطويق قوات "قسد" في مطار الطبقة العسكري.

بارازاني خلال مؤتمر صحفي في إربيل، 11 نوفمبر 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بمرسوم حقوق الأكراد في سورية

من جهته، نفى المركز الإعلامي لـ"قسد" دخول قوات الجيش السوري إلى مدينة الطبقة، مشيراً إلى أن مقاتلي "قسد" لا يزالون يتمركزون في مواقعهم، تزامناً مع عمليات تمشيط لمدينة المنصورة بالكامل لضبط الأمن فيها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر "إكس" أن سيطرة الجيش السوري على عدد من المناطق الحيوية مكن الدولة من استلام عدد من المرافق الاستراتيجية غرب الفرات، مؤكداً أن المؤسسات المختصة باشرت استلام المرافق والمنشآت الحيوية، ومنها حقول النفط ومحطات الضخ، لضمان استمرارية العمل في تقديم الخدمات للسكان.

دلالات
المساهمون
