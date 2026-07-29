سنتكوم: اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت صوب القوات الأميركية في المنطقة

- اعترض الجيش الأميركي صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها قوات الحرس الثوري باتجاه القوات الأميركية في الشرق الأوسط، دون تحديد الموقع المستهدف، بينما نفت إيران أي صلة لها بالمقذوفات. - نفذت القيادة المركزية الأميركية والسعودية ضربات في العراق استهدفت جماعات موالية لإيران، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة من الحرس الثوري الإيراني، محذرة من رد عسكري إضافي إذا استمرت الهجمات. - تشهد المنطقة هدوءاً حذراً مع توقف الضربات، بينما منحت الولايات المتحدة فرصة جديدة للمفاوضات مع إيران، رغم رفض طهران مقترحاً أميركياً بشأن مضيق هرمز.

قال الجيش الأميركي مساء الثلاثاء إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأميركية في المنطقة، مضيفا أن القوات الأميركية لا تزال "يقظة". ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو الموقع المحدد الذي حاولت إيران استهدافه بالصواريخ؟ ما هي طبيعة الرد العسكري الأميركي والسعودي على الهجمات في العراق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكر موقع أكسيوس في وقت سابق، نقلا عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أميركية في الأردن وتم اعتراض الصواريخ. وقالت "سنتكوم" على "إكس" إنها اعترضت عدة صواريخ باليستية أطلقتها قوات الحرس الثوري من داخل إيران، موضحة في بيان أنها كانت "محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (21:45 بتوقيت غرينيتش)". وأشارت إلى أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان إيراني رسمي بشأن الهجمات التي تعرضت لها قاعدة أميركية في الأردن. كما نقل عن مسؤول عسكري إيراني مطّلع قوله إن طهران "لا صلة لها بأي مقذوفات أُطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية"، مضيفاً أن "إسناد أي إجراء ضد المصالح الأميركية في المنطقة إلى إيران يمثل خطأً في الحسابات".

من جهة أخرى، قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية، يوم الثلاثاء، ضربات دقيقة في العراق استهدفت "إرهابيين" موالين لإيران، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قد وجّهتهم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية النفطية السعودية. وقالت سنتكوم إن مقاتلات أميركية وسعودية قصفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة متعددة تابعة لهذه الجماعات في شرقي العراق، في رد قوي على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة وجّهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأكدت القيادة الأميركية أن هذه "الهجمات غير المبررة" ضد القوات الأميركية لم تحقق أي نجاح. وأشارت سنتكوم إلى أنه سُجّل، بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2026، أكثر من 600 محاولة هجوم على مواطنين ومنشآت أميركية من قبل ميليشيات موالية لإيران في العراق، محذرة الحرس الثوري وأذرعه من ضرورة وقف هذه الهجمات "تجنباً لرد عسكري أميركي إضافي".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية من المملكة. وأوضح المالكي أن المسيّرات انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة هدوءاً حذراً، مع توقف الضربات المتبادلة منذ ليل الجمعة الماضي، في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، أن الولايات المتحدة منحت المفاوضات مع إيران فرصة جديدة استجابة لطلبات وسطاء إقليميين، مؤكداً أن نافذة الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة طويلاً. وأضاف أن واشنطن ستعود إلى "العمل العسكري الحازم" إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج سريعة. من جانبها، كشفت طهران عن رفضها مقترحاً أميركياً يقضي بالإبقاء على المسار العُماني في مضيق هرمز مفتوحاً مؤقتاً خلال المفاوضات، مؤكدة أن سياستها بشأن المضيق لن تتغيّر مهما كانت نتائج المحادثات.