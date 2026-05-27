سنتكوم: إجبار 108 سفن على تغيير مسارها ضمن إجراءات حصار إيران

- أجبرت القيادة المركزية الأميركية 108 سفن تجارية على تغيير مسارها ضمن الحصار البحري على إيران، مع السماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية، بمشاركة أكثر من 15 ألف جندي أميركي. - شهد مضيق هرمز اشتباكات بين القوات الإيرانية والأميركية، مع تنفيذ هجمات أميركية على أهداف في جنوب إيران، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص في غارة أميركية إسرائيلية. - تقترب واشنطن وطهران من اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح ببيع النفط، مع وساطة باكستانية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، أنها أجبرت 108 سفن تجارية على تغيير مسارها، في إطار الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران الذي بدأ في 13 إبريل/نيسان الماضي. وذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته على منصة "إكس" بتغيير مسار 108 سفن تجارية كانت تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وتضمن منشور سنتكوم صورة لبحّارة أميركية أثناء تأدية نوبة حراسة على المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس جون فين"، وذلك خلال عبورها خليج عُمان دعماً للحصار الأميركي على إيران. وكانت القيادة قد أعلنت في منشور بتاريخ 23 مايو/أيار أن عدد السفن التي جرى تغيير مسارها في المنطقة بلغ 100 سفينة، كما أشارت إلى أن أكثر من 15 ألف جندي أميركي يشاركون في تنفيذ الحصار، وأنه سُمح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

بحارة أمريكية اثناء فترة المراقبة من داخل غرفة القيادة على متن السفينة الأمريكية جون فين (DDG 113)، بينما تعبر المدمرة المزودة بصواريخ موجهة مياه بحر العرب دعماً للحصار الأمريكي المفروض على إيران. حتى تاريخ 26 مايو/ايار، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار 108 سفن تجارية لضمان…

وفي وقت سابق اليوم، صرّح المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز لوسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة نفذت هجمات جديدة على بعض الأهداف في جنوب إيران، موضحاً أنها جاءت "في إطار الدفاع المشروع عن النفس". وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل عدة أشخاص في غارة أميركية إسرائيلية استهدفت سفناً إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

وشهد مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين القوات الإيرانية والأميركية. والأحد، أورد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى. وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 إبريل.

