سموتريتش يُصدّق على مدينة استيطانية في القدس تضم 3380 وحدة

- وافق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس، تضم 3,380 وحدة سكنية، تحت اسم "مشمار يهودا"، لتعزيز السيطرة على المنطقة. - يزعم سموتريتش أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لحماية القدس من الجهة الشرقية، ويهدف إلى تعزيز الطوق الشرقي للمدينة، مما يساهم في تكريس السيادة الإسرائيلية على الأرض. - يأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات دولية متزايدة لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، مما يهدد فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

صدّق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس، تضم نحو 3 آلاف و380 وحدة سكنية. وأشارت القناة السابعة العبرية (خاصة) إلى أنّ سموتريتش صدّق على إقامة مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم "مشمار يهودا" شرقي القدس، تضم 3 آلاف و380 وحدة سكنية.

بدوره، زعم سموتريتش، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "المدينة الاستيطانية الجديدة تعتبر مرتكزًا استراتيجيًا لحماية القدس من الجهة الشرقية ضمن استمرار سياسة تعزيز السيطرة على المنطقة".

ورغم عدم قانونية الاستيطان، أضاف الوزير المتطرف أن المدينة الجديدة "ستوفر عشرات آلاف الوحدات السكنية، وستسهم في تعزيز الطوق الشرقي للقدس". واعتبر المشروع "خطوة إضافية في تكريس السيادة على الأرض، وستساهم في إحباط فكرة إقامة دولة عربية (فلسطينية) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطة لتقنين 19 مستوطنة، بحسب القناة 14 العبرية (يمينية متطرفة). ويأتي الإعلان عن المشروع الجديد، الخميس، في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تُعدّ مخالفة للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

(الأناضول)