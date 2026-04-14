- هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المستشار الألماني فريدريش ميرز، مطالباً إياه بالاعتذار ألف مرة باسم ألمانيا، بعد تعبير ميرز عن قلقه من الوضع في الضفة الغربية المحتلة. - استغل سموتريتش منشور ميرز لتذكيره بالمحرقة النازية، رافضاً انتقاداته ومعتبراً أن الألمان لا يملكون الحق في إملاء شروط على اليهود، مؤكداً على حق إسرائيل في أرضها التاريخية. - تأتي تصريحات سموتريتش في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تشير التقارير إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

بتسلئيل سموتريتش المستشار الألماني فريدريش ميرز ، معتبراً أن عليه الانحناء لإسرائيل و"الاعتذار ألف مرة باسم ألمانيا"، وذلك عقب منشور لميرز، عبّر فيه عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية المحتلة. وكتب المستشار الألماني في منشور على منصة "إكس": "أنا قلق جداً من التطورات في الأراضي الفلسطينية. في مكالمتي الهاتفية مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أوضحت: لا يمكن أن يكون هناك ضم فعلي للضفة الغربية".

وكعادة المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات الصهيونية في المسارعة لاتهام كل من ينتقد إسرائيل حول العالم بمعاداة السامية، أو حرصهم على دوام وتعزيز شعور الذنب لدى الشعب والمسؤولين في ألمانيا بشكل خاص، إزاء أفعال النازيين، استغلّ سموتريتش منشور المستشار، الذي لم يرتقِ أصلاً إلى حد الانتقاد، من أجل مهاجمته وتذكيره بالمحرقة النازية، في إطار رفض أقواله، بل وإهانته.

وقال الوزير الإسرائيلي: "في مساء يوم ذكرى الهولوكوست، على المستشار الألماني أن يحني رأسه ويعتذر ألف مرة باسم ألمانيا، وألا يجرؤ على أن يعظنا بالأخلاق حول كيفية التعامل مع نازيي عصرنا الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا وأحرقوا نساءً وشيوخاً وأطفالاً (على حد زعمه)، في أبشع مجزرة ارتُكبت بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست الفظيع. لن نقبل تعليمات من قادة منافقين في أوروبا، التي تفقد مرة أخرى ضميرها وقدرتها على التمييز بين الخير والشر".

وأضاف سموترتيش: "سيدي المستشار، الأيام التي كان فيها الألمان يملون على اليهود أين يُسمح لهم وأين يُمنع عليهم العيش، ولّت ولن تعود. لن تُدخلونا مجدداً إلى الغيتوهات، وبالتأكيد ليس في بلادنا. عودتنا إلى أرض إسرائيل، وطننا التوراتي والتاريخي، هي الجواب لكل من حاول ويحاول القضاء علينا، ونحن لا نعتذر عن ذلك ولو للحظة"، وفق مزاعمه. واختتم سموتريتش بأن "شعب إسرائيل حي".

يذكر أن مزاعم واتهامات سموتريتش تأتي رغم مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة والمجازر اليومية، التي أدت حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، 80% من هم من المدنيين بحسب بيانات فلسطينية، يشكل الأطفال والنساء الجزء الأكبر منهم. وتشير البيانات إلى أن مصير نحو 2900 طفل في غزة لا يزال مجهولاً. ويُذكر كذلك أن شهادات وتقارير عدة أشارت في ذروة الحرب إلى تبخّر عدد كبير من الأجساد والجثث في القطاع واختفائها.