سموتريتش يهاجم السعودية مجدداً بعد أيام من اعتذاره عن تصريحات مسيئة

- وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يواصل مهاجمة السعودية رغم اعتذاره السابق، مشيراً إلى أن إسرائيل يمكنها الاستمرار بدون السعودية، منتقداً اتهاماتها للجيش الإسرائيلي بالإبادة الجماعية ودعمها لإجراءات قانونية ضد تل أبيب. - سموتريتش يبرر تصريحاته المسيئة للسعودية بأنها رد فعل على اتهاماتها المستمرة، ويطالبها بعدم إنكار حقوق الشعب اليهودي في مناطقه التاريخية، معبراً عن رفضه لتطبيع العلاقات مقابل إقامة دولة فلسطينية. - تصريحات سموتريتش تأتي في سياق تمرير قانون السيادة في الكنيست، مما يتعارض مع مطالب السعودية لتطبيع العلاقات، وسط ضغوط أمريكية.

عاود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، مهاجمة السعودية، رغم الانتقادات التي طاولته عقب تصريحاته المسيئة للمملكة الأسبوع الماضي واعتذاره عن تلك التصريحات. وفي اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسته، قال سموتريتش إن إسرائيل "تدبرت أمورها بدونها (السعودية) 77 عاماً، وسنتدبر بدونهم أيضاً 77 سنة أخرى"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت". واعتبر أن اتهام السعودية للجيش الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ودعمها إجراءات ضد تل أبيب في المحاكم الدولية، "أشد إهانة بألف مرة من تصريحه غير الموفق"، على حد زعمه.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين عاد سموتريتش ليخاطب منتقديه قائلاً: "أين كنتم عندما اتهم السعوديون جنود الجيش الإسرائيلي لمدة عامين بالإبادة الجماعية والتجويع؟". وأضاف: "عندما يدعمون (السعوديون) إجراءاتٍ ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، ومذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟ هذا أشدُّ إهانة بألف مرة من تصريح غير مخطط له، وغير موفق لوزير المالية في دولة إسرائيل".

ولم يصدر بعد تعليق سعودي رسمي على التصريحات الجديدة لسموتريتش.

وكان سموتريتش قد عبّر عن أسفه قبل أيام إزاء ما بدر منه تجاه السعودية، وذلك بعدما رفض فكرة تطبيع العلاقات مع المملكة إذا كان الشرط المطروح إقامة دولة فلسطينية، مطلقاً تصريحات عنصرية ومسيئة وتعكس نظرة متعالية، فيما تنكّر لوجود الشعب الفلسطيني وقضيته.

وكتب سموتريتش عبر حسابه على تليغرام: "تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقاً على الإطلاق، وأنا آسف للإساءة التي تسبّب بها. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقّع من السعوديين عدم المساس بنا، وألّا ينكروا التراث والتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في مناطقه التاريخية في يهودا والسامرة، وأن يقيموا معنا سلاماً حقيقياً".

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، وجّه سموتريتش إساءة مباشرة إلى المملكة، حيث قال في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، إن "السيادة (الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة) هي نقطة الاختبار. إذا قالت لنا السعودية تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فالإجابة يا أصدقاء، لا شكراً، استمروا في ركوب الجمال على رمال الصحراء، ونحن سنواصل التطور اقتصادياً واجتماعياً، ومع كل الأمور العظيمة التي نعرف كيف نقوم بها".

وجاءت تصريحات سموتريتش، وفق وسائل إعلام عبرية، على خلفية تمرير قانون السيادة أمس في الكنيست بالقراءة التمهيدية، رغم الضغوط الأميركية، بحيث صوّت أعضاء حزبه لصالح الاقتراح، الذي يتعارض فعلياً مع مطالب السعودية، التي تشترط إقامة دولة فلسطينية أو على الأقل إيجاد مسار نحو الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

(الأناضول، العربي الجديد)