سموتريتش يمنح خمس مستوطنات في الضفة الغربية صفة "بلدة"

- منحت وزارة الداخلية الإسرائيلية "رمز بلدة" لخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مما يمنحها اعترافًا رسميًا ويتيح لها الحصول على خدمات حكومية وأمنية، مما يعزز من تقنينها وفق المفهوم الإسرائيلي. - تشمل المستوطنات الجديدة يوناداف، غفعوت، بترون، كيدم، وحوميش، التي أُعيد تفعيل رمزها بعد تجميده لعشرين عامًا، مما يعيدها إلى خريطة المستوطنات المنظمة. - يعكس هذا التطور دعم الحكومة الإسرائيلية لتعميق الاستيطان، حيث تم استصدار 20 رمز بلدة في شهر واحد، مما يعزز من نمو المستوطنات ويقوض فكرة الدولة الفلسطينية.

يواصل وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساعيه لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومنحه صبغة رسمية "قانونية" وفق المفهوم الإسرائيلي. وفي إطار المخططات الاستيطانية، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، منحت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، "رمز بلدة" (رقماً خاصاً) لخمس مستوطنات جديدة.

ويُعدّ منح أي مستوطنة رمز "بلدة"، محطة مركزية في إجراءات تنظيمها، وبكلمات أخرى يشكّل الختم الرسمي النهائي من قبل دولة الاحتلال لتقنينها. وبعد الحصول عليه، تكون قد حصلت على اعتراف رسمي، في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، ما يمكّنها، من الحصول على عناصر أمن مسلّحين لحراستها، وخدمات بريد، وربط مباشر بالمياه عبر شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت)، وإنشاء بنى تحتية وغيرها من خدمات.



وتنضم المستوطنات الخمس، إلى نحو 15 مستوطنة، مُنحت في الأشهر الأخيرة، رموزاً جديدة، بصفتها مستوطنات مستقلة، لا تابعة لمستوطنات أخرى في محيطها كما كانت، على خلفية مصادقة الاحتلال على مخططات لتعزيز الاستيطان، وبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، يسعى لتوزيعها على اكبر عدد من المستوطنات القائمة والجديدة.

وتضم قائمة المستوطنات الخمس التي حصلت على رمز: يوناداف في جبل الخليل، وغفعوت في غوش عتصيون، وبترون في غور الأردن، وكيدم في منطقة البحر الميت. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تفعيل رمز مستوطنة حوميش، والذي جُمّد قبل نحو 20 عاماً، ما يشكّل خطوة تُعيد حوميش رسمياً إلى خريطة المستوطنات المنظّمة بموجب القانون الإسرائيلي. ولفت موقع "هيوم" العبري، إلى أنه قبل نحو أسبوعين، وبعد عمل تحضيري أجرته ما تُسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على الحدود الجغرافية الرسمية للمستوطنات، واليوم، مع تسلّم الرموز، اكتملت العملية وأصبحت هذه المستوطنات رسمياً ونهائياً، مُنظَّمة وقانونية وفق المفهوم الإسرائيلي.

ويمثّل ذلك بشرى مهمّة في ما يخص حركات الاستيطان الشبابية، والتي عملت طوال سنوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ولكن من دون اعتراف رسمي من قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، رغم تغاضي الأخيرة فعلياً عن ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة وممارساتهم الإرهابية في الضفة الغربية، وبدعم غير علني من قبل جهات في الحكومة. وعلّق الوزير سموتريتش، على استصدار رموز لمستوطنات جديدة قائلاً: "نجحنا خلال نحو شهر، في استصدار 20 رمز بلدة، وبذلك أنهينا عملية تنظيمها (أي المستوطنات العشرين الجديدة). هذا إنجاز هائل وثمرة جهد شركاء كثيرين مخلصين لهذه الطريق. الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة) يواصل النمو والازدهار بكل قوة. أشكر وزير الأمن يسرائيل كاتس، وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوط، وطاقم مديرية الاستيطان، ووزارة الداخلية، والإدارة المدنية على قيادة العملية. سنواصل القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وتعزيز أمن إسرائيل".