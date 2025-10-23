سموتريتش يعتذر عن تصريحاته العنصرية "المؤسفة" بحقّ السعودية

- أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أسفه لتصريحاته المسيئة تجاه السعودية، حيث رفض تطبيع العلاقات إذا كان مشروطًا بإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أهمية الاعتراف بحقوق الشعب اليهودي في يهودا والسامرة. - تصريحات سموتريتش جاءت بعد تمرير قانون السيادة في الكنيست، الذي يتعارض مع مطالب السعودية بإقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع، مما أثار تنديدًا واسعًا باعتباره خطوة لضم الأراضي الفلسطينية. - أكد سموتريتش على رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى إمكانية توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية التي تتقبل التعايش مع إسرائيل.

أعرب وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش عن أسفه إزاء ما بدر منه تجاه السعودية، وذلك بعدما رفض فكرة تطبيع العلاقات مع المملكة إذا كان الشرط المطروح إقامة دولة فلسطينية، مطلقاً تصريحات عنصرية ومسيئة وتعكس نظرة متعالية، فيما تنكّر لوجود الشعب الفلسطيني وقضيته.

وكتب سموتريتش عبر حسابه على تليغرام: "تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقاً على الإطلاق، وأنا آسف للإساءة التي تسبّب بها. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقّع من السعوديين عدم المساس بنا، وألّا ينكروا التراث والتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في مناطقه التاريخية في يهودا والسامرة، وأن يقيموا معنا سلاماً حقيقياً".

وفي وقت سابق اليوم، وجّه سموتريتش إساءة مباشرة إلى المملكة، حيث قال في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، إن "السيادة (الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة) هي نقطة الاختبار. إذا قالت لنا السعودية تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فالإجابة يا أصدقاء، لا شكراً، استمروا في ركوب الجمال على رمال الصحراء، ونحن سنواصل التطور اقتصادياً واجتماعياً، ومع كل الأمور العظيمة التي نعرف كيف نقوم بها".

وجاءت تصريحات سموتريتش، وفق وسائل إعلام عبرية، على خلفية تمرير قانون السيادة أمس في الكنيست بالقراءة التمهيدية، رغم الضغوط الأميركية، بحيث صوّت أعضاء حزبه لصالح الاقتراح، الذي يتعارض فعلياً مع مطالب السعودية، التي تشترط إقامة دولة فلسطينية أو على الأقل إيجاد مسار نحو الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال سموتريتش خلال ذات المؤتمر: "نحن على مفترق طرق تاريخي يمكن أن يقود إلى مكان جيد جداً، بحيث نقطع الرابط الزائف بين علاقاتنا مع الدول العربية والكذبة المسمّاة الشعب أو القضية أو الدولة الفلسطينية". وأضاف: "سنتأكد من أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً، ونمضي قدماً نحو اتفاقيات سلام مع من يعرف كيف يتعايش معها. وهناك بالفعل إمكانية كبيرة لتوسيع اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)".

وأثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، الأربعاء، تنديداً واسعاً، باعتباره خطوة خطيرة تمهد فعلياً لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانونين في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين.