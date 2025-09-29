- أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن "خطوط حمر" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة، تشمل خروج حماس ونزع البنى التحتية الإرهابية، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة. - رفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، مشددًا على إزالة فكرة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن إدارة ترامب توفر فرصة تاريخية لتحقيق ذلك. - دعا إلى نبذ قطر من أي دور في غزة واقترح تهجير سكان القطاع عبر مصر، دون توضيح الإجراءات في حال عدم تحقيق شروطه.

أعلن بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، اليوم الاثنين، في منشور على منصة إكس عن "خطوط حمر" قال إنه حددها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

بشأن خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة، ويأتي ذلك قبيل اللقاء المزمع بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب سموتريتش في حسابه على منصة إكس: "أتمنى لرئيس الوزراء كل النجاح في لقائه اليوم مع الرئيس ترامب. نجاحه هو نجاحنا. الدرس المركزي المستفاد من السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) ومن الحرب التي نخوضها منذ ذلك الحين على جميع الجبهات، هو أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال اتفاقيات سياسية لا تساوي الورق الذي كُتبت عليه، ولا من خلال تعهدات وضمانات لا تصمد أمام الواقع وحكومات تتغير، وإنما من خلال الأفعال، ومن خلال سيطرتنا على الأرض، وتطبيق صارم لا يعتمد إلا على الجيش الإسرائيلي ومنظومتنا الأمنية".

وأضاف سموتريتش: "لذلك، فإن الخطوط الحمر التي نقلتها إلى رئيس الوزراء والتي أوضحت أن الصهيونية الدينية لن تتنازل عنها، هي كما يلي: خروج كامل وحقيقي لحركة حماس من قطاع غزة، ونزع كامل وحقيقي لكل البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها. والبقاء الدائم للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة، بما في ذلك محور فيلادلفي (صلاح الدين)، والحفاظ على حرية العمل العملياتي الكاملة في جميع مناطق القطاع، ومنع التهريب، وحماية بلدات الجنوب. لقد ثبت أنه لا يمكن الاعتماد على أي طرف آخر غيرنا لمنع التهريب وإعادة تسليح التنظيمات الإرهابية في غزة".

وقال سموتريتش إنه "لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في غزة، لا اليوم ولا في المستقبل، لا صراحةً ولا ضمناً. فهذا التدخّل يُعادل اعترافاً كاذباً بصلتها بغزة ورغبتها في إقامة دولة إرهابية في أرض إسرائيل، في غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). وعليه، لن يكون هناك أي ذكر، ولو بالتلميح، لدولة فلسطينية قد تُهدد وجود إسرائيل. لقد شرح الرئيس ترامب، عند توليه منصبه، أفضل من أي شخص آخر، مدى صغر حجم إسرائيل، مثل رأس القلم مقارنة بالطاولة الضخمة في المكتب البيضاوي، ومدى صعوبة الدفاع عنها ضمن حدود ضيقة كهذه. يجب إزالة فكرة الدولة الفلسطينية عن الطاولة إلى الأبد، لا أن تُعاد إليها من الباب الأمامي وتُمنح شرعية فكرية خطيرة في حكومة يمينية مع إدارة ترامب المؤيدة (لإسرائيل)".

ومن الخطوط الحمر التي حددها سموتريتش لنتيناهو أنه "لن يكون هناك أي دور لقطر في غزة"، مضيفاً: "نحن لا نتدخل في علاقات أصدقائنا الأميركيين أو أعمالهم مع الدول العربية، لكن في ما يتعلق بإسرائيل وغزة، يجب نبذ قطر تماماً".

سموتريتش يطلب تهجير أهل غزة عبر مصر

وفي إشارة إلى المخططات الإسرائيلية الراسخة لتهجير سكان القطاع، قال سموتريتش بطريقة "مُلطّفة" نوعاً ما، ربما تجنباً للتبعات القانونية وإحراج إسرائيل أكثر على الساحة الدولية: "لن يكون قطاع غزة بعد الآن سجناً يُحتجز فيه الناس بالقوة بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية بهدف الإضرار بدولة إسرائيل. من يرغب بالمغادرة، يمكنه الخروج من القطاع عبر الحدود البرية مع مصر ومتابعة حياته في أماكن أخرى تقبل به".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال سموتريتش: "توقّعاتنا هي استغلال الفرصة التاريخية التي توفّرها إدارة ترامب لإزالة فكرة إقامة دولة إرهابية وتقسيم الأرض من جدول الأعمال إلى الأبد، وتثبيت حقيقة أن يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة، وطرح خطة بديلة لإدارة حياة عرب (سموتريتش لا يعترف حتى بكونهم فلسطينيين) يهودا والسامرة بأنفسهم، دون كيان جماعي أو طموحات قومية تهدف إلى تدميرنا".

ورغم إشارة سموتريتش إلى أن هذه "الخطوط الحمر" نقلها إلى نتنياهو، وأن حزب الصهيونية الدينية لن يقبل بأقل منها، إلا أنه لم يتطرق إلى التناقضات بينها وبين تفاصيل خطة النقاط الـ21، ولم يوضح ما الذي سيفعله إذا لم تتحقق شروطه، أي أنه لم يُرفق بها تهديداً أو إنذاراً لنتنياهو بشأن الانسحاب من الحكومة مثلاً أو غير ذلك.