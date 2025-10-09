سموتريتش يرفض اتفاق غزة قبيل اجتماعي الكابينت والحكومة للتصويت عليه

- انعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إسرائيليين، ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب ونزع سلاح حماس. - أعلن نتنياهو عن الاتفاق مشيداً بدور ترامب، بينما عارضه وزير المالية سموتريتش خوفاً من إطلاق سراح قادة إرهابيين جدد، وسط تبادل التهاني بين نتنياهو وترامب. - يشمل الاتفاق فتح معابر للمساعدات إلى غزة وتعديلات على الانسحابات الإسرائيلية، مع توقيع الاتفاق في شرم الشيخ وتسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء.

ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الساعة 17:00 من اليوم الخميس بعد إرجائه ساعة عن الموعد الذي حُدد سابقاً، وبعده تنعقد جلسة للحكومة في الساعة 18:00، وفق الجدول الزمني المحدّث، للمصادقة على المرحلة الأولى من الصفقة، المتعلّقة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام عبرية، منها موقع واينت، أنه في جلسة الحكومة اليوم، لن تتم المصادقة على باقي مكوّنات الصفقة، وذلك لأن إسرائيل تدّعي أن الكابينت قد صادق مسبقاً على المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ادّعائها.

ويقصد الاحتلال بالمبادئ الشروط التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي لإنهاء الحرب، وتشمل "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، الأحياء منهم والأموات على حد سواء، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس أو للسلطة الفلسطينية".



ومن لحظة مصادقة الحكومة، سيبدأ العد التنازلي لمدة 72 ساعة، وخلالها سيتوجّب على حماس الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، دون مراسم علنية. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، يُحتجز في قطاع غزة 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى 28 جثماناً. وفيما يتعلق بالأسرى القتلى، تعهّدت حماس بإعادة من تعرف مكانهم بشكل مؤكد. ووفقاً لما أفادت به الحركة، فإنها لا تعرف على وجه اليقين مواقع دفن تسعة من أصل 28 جثماناً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، فجراً، عن اجتماع للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وذلك بعيد إعلان ترامب توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق على المرحلة الأولى بشأن خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم عظيم لإسرائيل، سأعقد اجتماعا للحكومة، الخميس، للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى ديارهم"، وأعرب عن شكره للرئيس الأميركي على التزامه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "سنواصل تحقيق جميع أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا".

وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن "نتنياهو تحدث هاتفيًا مع ترامب ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي". وأضاف البيان أن نتنياهو وترامب "تبادلا التهاني على الإنجاز التاريخي في توقيع الاتفاق".

في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه يعارض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه سيصوّت ضده. وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس "هناك خوف كبير من عواقب تفريغ السجون وإطلاق سراح جيل جديد من قادة الإرهاب الذين سيبذلون كل ما في وسعهم للاستمرار في إراقة دماء اليهود هنا". وأضاف "لهذا السبب بمفرده، لن نتمكن من الانضمام إلى الاحتفالات المؤقتة والتصويت لصالح الاتفاق".

وقال مصدر رفيع لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يتضمن فتح خمسة معابر فوراً لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع إدخال تعديلات جوهرية على خريطة الانسحابات الإسرائيلية من القطاع، وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تُجبر إسرائيل على انسحاب أوسع مما نصّت عليه خطة ترامب التي استندت إليها المفاوضات في مراحلها الأولى، مضيفاً أن هذه التعديلات كانت من أبرز النقاط التي تمسك بها الوفد الفلسطيني.

وبحسب المصدر، فإن التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ سيتم خلال اليوم الخميس، بحضور جميع الوسطاء المشاركين في المفاوضات، وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الاتفاق بعد تضمينه التعديلات التي جرت مناقشتها في الجلسات الأخيرة، والتي شملت تفاصيل خريطة الانسحابات والضمانات الأمنية والإنسانية وآلية فتح المعابر.

وينص الاتفاق على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقاً للمصدر، فإن تسليم المحتجزين الأحياء سيتم بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينما سيجري تسليم الجثامين بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)