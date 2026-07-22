- يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتثبيت مديرية الاستيطان كهيئة رسمية داخل وزارة الأمن، لضمان استمرار عملها في تنفيذ المخططات الاستيطانية بالضفة الغربية، حتى بعد الانتخابات المقبلة، وذلك تحسباً لتغير الحكومة. - تم تمديد ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية، هيلل روت، لتعزيز مكانة الاستيطان والمستوطنات، مع التركيز على الجانب المدني في يهودا والسامرة، مما يعكس خطوات سموتريتش لترسيخ الاستيطان. - يواجه قرار تثبيت المديرية تحديات قانونية وسياسية، حيث يمكن لأي حكومة مستقبلية إلغاء القرار، مما يثير قلق الأوساط المؤيدة للاستيطان من احتمال تفكيك الآلية الحالية.

يحرص وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على استمرار عمل مديرية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لمتابعة مهامها مستقبلاً، ولذلك سعى لتثبيتها في وزارة الأمن، قبل انتخابات الكنيست المقبلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، تحسّباً لاحتمال تشكّل حكومة إسرائيلية من دون أقطاب الائتلاف الحاكم الحالي.

وبدأت مديرية الاستيطان التي أنشأها سموتريتش عملها في مارس/ آذار 2023 بكونها جزءاً من الاتفاقات الائتلافية للحكومة التي صيغت آنذاك، لكنها بقيت هيئة غير رسمية، ولطالما ساورت القائمين على إنشائها خشية من تمكّن أي وزير أو حكومة مستقبلية من حلّها بسهولة، علماً أنها شكّلت ركيزة أساسية في تنفيذ المخططات الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات القانونية التي يمكن للحكومة المستقبلية استخدامها لإلغاء قرار تثبيت مديرية الاستيطان؟ كيف سيؤثر تثبيت مديرية الاستيطان على الجانب المدني للحياة في الضفة الغربية المحتلة بعد الانتخابات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعليه، قرر سموتريتش، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الأمن التي يشغل منصب وزير فيها، ومفوضية خدمة الدولة، تثبيت مديرية الاستيطان هيئة رسمية داخل الوزارة. كما أعلن الوزير الإسرائيلي، بحسب ما أورده موقع واينت العبري، أن المديرية ستواصل عملها حتى بعد الانتخابات المقبلة، إضافة إلى إعلانه تمديد ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية، هيلل روت، من أربع سنوات إلى ست سنوات، ليبقى في منصبه أيضاً بعد الانتخابات.

وذكر تقرير الموقع العبري أن قرار تثبيت مديرية الاستيطان وتثبيت منصب نائب رئيس الإدارة المدنية يعزّز خطوات سموتريتش الرامية إلى تقوية وترسيخ مكانة الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية، "مع التركيز على الجانب المدني للحياة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، وليس فقط على الجانب الأمني، حتى بعد الانتخابات"، وفق ما جاء في بيان الوزير.

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الآلية التي أنشأها سموتريتش حددت فعلياً ما يحدث على أرض الواقع، بشأن الخطط المُصدّق عليها والتي تُدفع قُدماً، إلى جانب مواقع إقامة المزارع والبؤر الاستيطانية، والمستوطنات، في مقابل هدم منازل الفلسطينيين التي يزعم الاحتلال أنها "غير قانونية".

أما الدافع المركزي الذي يقف خلف قرار تثبيت مديرية الاستيطان، فهو تزايد القلق في الأوساط السياسية والاستيطانية، المؤيدة لهذا التوجّه، من احتمال تفكيك الآلية التي أنشأها سموتريتش، والتي قادت خلال السنوات الأخيرة إلى تغييرات غير مسبوقة على مستوى الاستيطان والإدارة المدنية. وتكمن تخوّفات هذه الجهات بأن الصلاحيات القانونية والتخطيطية التي حُوّلت من الإدارة المدنية إلى مديرية الاستيطان قد تعود إليها مجدداً، في حال تبدّل الحكومة، كما قد تتغيّر التوجهات بشكل جذري.

يُضاف إلى ذلك عدم تعيين بديل لرئيس الإدارة المدنية الحالي هشام إبراهيم، الذي اتُّفق على انتقاله لتولّي منصب السكرتير العسكري لوزير الأمن، فيما ستكون هوية رئيسها القادم حاسمة لاستمرار عمل الآلية التي بُنيت، خصوصاً في سيناريو لا يكون فيه رئيس حزب "الصهيونية الدينية" سموتريتش جزءاً من الائتلاف المقبل، ولا يمتلك الصلاحيات الحالية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قرار سموتريتش قابل للإلغاء بطرق متعددة، وإن كانت معقّدة، من قبل أي حكومة أخرى لا ترغب في اعتماد الآلية الحالية. وينطبق الأمر ذاته أيضاً على مسألة تمديد ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية، إذ يدفع التمديد برؤية سموتريتش نحو تحويل الإدارة المدنية إلى جهاز يعمل كهيئة حكومية إسرائيلية مستقلة، غير تابع لجيش الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الأخرى.