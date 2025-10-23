سموتريتش يطلق تصريحات عنصرية ضدّ السعودية: إذا أرادوا دولة فلسطينية ثمناً للتطبيع فليواصلوا ركوب الجمال في الصحراء

أخبار
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
مباشر
23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 16:49 (توقيت القدس)
سموتريتش بمؤتمر صحافي في معالي أدوميم، 14 أغسطس 2025 (فرانس برس)
سموتريتش بمؤتمر صحافي في معالي أدوميم على مشارف القدس، 14 أغسطس 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تطبيع العلاقات مع السعودية إذا كان الشرط إقامة دولة فلسطينية، وأطلق تصريحات عنصرية تعكس نظرة متعالية تجاه المملكة وتنكر لوجود الشعب الفلسطيني.

- تصريحات سموتريتش جاءت بعد تمرير قانون السيادة في الكنيست، مما يتعارض مع مطالب السعودية التي تشترط إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات، بينما أكد سموتريتش على عدم السماح بقيام دولة فلسطينية.

- رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أكد أن سموتريتش لا يمثل دولة إسرائيل، مشيراً إلى أهمية توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية دون ربطها بالقضية الفلسطينية.

رفض سموتريتش تطبيع السعودية إذا كان الشرط دولة فلسطينية

تنكّر الوزير المتطرف لوجود الشعب الفلسطيني وقضيته

أكد سموتريتش فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

رفض وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس، فكرة تطبيع العلاقات مع السعودية إذا كان الشرط المطروح هو إقامة دولة فلسطينية، مطلقاً تصريحات، عنصرية ومسيئة وتعكس نظرة متعالية تجاه المملكة، فيما تنكّر لوجود الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، إن "السيادة (الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة) هي نقطة الاختبار. إذا قالت لنا السعودية تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فالإجابة يا أصدقاء، لا شكراً، استمروا في ركوب الجمال على رمال الصحراء، ونحن سنواصل التطور اقتصادياً واجتماعياً، ومع كل الأمور العظيمة التي نعرف كيف نقوم بها".

جاءت تصريحات سموتريتش، وفق وسائل إعلام عبرية، على خلفية تمرير قانون السيادة أمس في الكنيست بالقراءة التمهيدية، رغم الضغوط الأميركية، بحيث صوّت أعضاء حزبه لصالح الاقتراح، الذي يتعارض فعلياً مع مطالب السعودية، والتي تشترط إقامة دولة فلسطينية أو على الأقل إيجاد مسار نحو الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من اجتماع للكابينت في تل أبيب 14 يونيو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

أغلبية ساحقة بالحكومة الإسرائيلية تؤيد الصفقة رغم معارضة سموتريتش

إلى ذلك، سارع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، للرد على تصريحات سموتريتش، كاتباً في صفحته على إكس: "لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".

قبل ذلك، قال سموتريتش خلال ذات المؤتمر: "نحن على مفترق طرق تاريخي يمكن أن يقود إلى مكان جيد جداً، بحيث نقطع الرابط الزائف بين علاقاتنا مع الدول العربية وبين الكذبة المسمّاة الشعب أو القضية أو الدولة الفلسطينية". وأضاف: "سنتأكد من أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً، ونمضي قدماً نحو اتفاقيات سلام مع من يعرف كيف يتعايش معها. وهناك بالفعل إمكانية كبيرة لتوسيع اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، في المؤتمر إن لدى أحزاب اليمين مخاوف كبيرة، حد "الصدمة"، من أنه حين تحتضن دول العالم إسرائيل، غالباً ما ينتهي ذلك بـ"حافلات متفجّرة". وأضاف: "لا يجب قول لا بشكل مباشر، لكن يجب أن نكون حذرين". وأشار سموتريتش إلى أنه بحلول نهاية ولاية الكنيست الحالي (بعد عام على الأكثر)، ستُفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، رغم المعارضة الأميركية، والرسالة الواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
قوات الاحتلال في منطقة الحمادية بالقنيطرة، 6 يناير 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

توغلات إسرائيلية في عدة مناطق بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بغزة، 22 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

خاص | اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة ولقاء حاسم بين فتح وحماس

ضيف الله الفايز والسفير الأميركي الجديد 23 أكتوبر 2025 (إكس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

جيم هولتسنايدر سفيراً أميركياً في الأردن... من هو؟ وما أولوياته؟