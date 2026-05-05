- أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلاً بعد مقارنته تشكيل حكومة بدعم منصور عباس بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، معتبراً التحالف مع عباس تهديداً للديمقراطية. - سموتريتش أكد أن التحالف مع حماس أخطر فعل سياسي، مشيراً إلى أن مذبحة حماس لا تضاهيها كارثة منذ المحرقة، مما أثار انتقادات واسعة. - ردود الفعل تضمنت انتقادات من يائير غولان وغادي آيزنكوت وغلعاد كريف، الذين اعتبروا تصريحات سموتريتش غير مقبولة ومسيئة.

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أدلى بها لراديو "103 إف إم" التابع لصحيفة معاريف، اليوم الثلاثاء، عاصفة من ردود الفعل، عندما قارن إقامة حكومة إسرائيلية جديدة تعتمد على دعم رئيس "القائمة الموحدة" (قائمة عربية تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية في الكنيست) منصور عباس، بما وصفه "مجزرة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنّته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة غرب النقب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي رده على سؤال: ما الأخطر؟ أجاب سموتريتش: "بالتأكيد إقامة حكومة مع منصور عباس. فمجزرة السابع من أكتوبر هي إخفاق ذريع وتهديد ينبغي التحقيق فيه، ولكنه إخفاق تكتيكي". وعندما أُعيد عليه السؤال مجدداً، كرّر: "بكل تأكيد، فالخطأ العمد أفظع من الخطأ غير المقصود".

وزير المالية المتطرف، الذي لا يكفّ عن إثارة الجدل سواء بالأفعال أم بالأقوال، والذي سبق أن أغضب المملكة العربية السعودية بتصريحاته الفوقية والعنصرية ضد طبيعة البادية والصحراء التي يعيش فيها السعوديون، رابطاً هذه البيئة بـ"التخلّف"، قبل تراجعه والتعبير عن "أسفه"، تفوّق على نفسه هذه المرة في الرد على محاوره، إذ قال: "أتريدون إجراء منافسة في الكوارث؟ سألتموني كسياسي ما هو الأخطر؟ سياسي كذب وخان مبادئه وأفشل الديمقراطية عمداً.. هذا أخطر بكثير من المجزرة".

وعقب أقواله التي أغضبت الإسرائيليين، لم يتراجع سموتريتش، بل قال إن "لكل من يحاول (استغلال) سياسة رخيصة على حساب قتلى 7 أكتوبر - أنتم لا تهمونني. السؤال الذي طُرح عليّ وأجبت عنه كان: ما هو الفعل السياسي الأخطر؟ الذهاب إلى حكومة مع حماس عمداً وبعلم مسبق وبنية مبيتة بدافع الشغف بالمنصب والسلطة، أم البقاء في حكومة وقعت في عهدها مذبحة مروّعة هاجمت فيها حماس دولة إسرائيل وقتلت آلاف الأشخاص منّا؟ إذن نعم، الذهاب بعلم مسبق إلى حكومة مع حماس عبر الكذب والخداع وسرقة الأصوات هو أخطر فعل شهدته السياسة الإسرائيلية. أما المذبحة التي ارتكبتها حماس فهي من أبشع ما عرفناه منذ المحرقة، ولا شيء يضاهيها".

ردود على سموتريتش.. "يفضل ذبح شعبه"

ورد رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، على تصريحات سموتريتش، قائلاً إن "هذا الشخص هو نفسه سموتريتش الذي أعلن أن حماس هي رصيد. الإرهاب الفلسطيني هو حليفه. وبالنسبة إليه، من الأفضل ذبح الشعب الإسرائيلي على حكومة بدونه. حياة الحكومة أهم لديه من حياة المواطنين". وتوعّد: "قريباً سنستبدلهم وسيحاسَبون على السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى احتمال فوز المعسكر المناوئ لحكومة بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست المقبلة.

أمّا رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، فتساءل: "هل يعتقد سموتريتش حقاً أن اليوم الذي اختُرقت فيه حدود إسرائيل، واحتُلت فيه أراضٍ إسرائيلية، وقُتل فيه مواطنون ومواطنات في بيوتهم وخُطفوا أحياء أو تعرّضوا لانتهاكات تحت مسؤوليته وفي عهده، سيُستخدم كأداة أخرى في حملته الوقحة وحملة حكومته؟". ووصفه بأنه "عار على الجمهور الذي أُرسل لتمثيله". وأضاف أنه "لو أصغيتم (حكومة نتنياهو) لتحذيرات المهنيين وأصحاب الخبرة، حتى حكومة فاشلة مثلكم كان بإمكانها منع الكارثة".

إلى ذلك، قال النائب عن حزب "العمل" (ضمن كتلة الديمقراطيين) غلعاد كريف إن "سموتريتش أحد المسؤولين عن مذبحة السابع من أكتوبر". وأضاف: "لا يمكنك وصف قتل 1200 إسرائيلي بأنه فشل تكتيكي، لا سيما بعد أن قلت إن حماس هي رصيد. على كل من يرتدي الكيباه (القلنسوة الدينية) أن يسأل نفسه كيف وصلنا إلى وضع يمثل فيه هذا الشخص المتهور والخطير الصهيونية الدينية".