سموترتيش يدعو للاستيطان في غزّة وكاتس يؤكد عدم الانسحاب منها

صرّح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل "لن تتزحزح" أبداً عن الخط الأصفر في قطاع غزة طالما بقيت حركة حماس وسلاحها، فيما نقلت صحيفة معاريف، قول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، معلّقاً على الوضع في القطاع، إن الهدف هو احتلال غزة، وإقامة حكم عسكري، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وتشجيع الهجرة "الطوعية" للفلسطينيين.

وقال كاتس، حول اتفاق وقف إطلاق النار، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مؤتمر للهايتك الأمني بتنظيم من صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لن نسمح أبداً لحماس بالبقاء، لا بسلاحها ولا بأنفاقها. شعارنا بسيط: حتى آخر نفق. الجيش الإسرائيلي يعمل ليل نهار في منطقة الخط الأصفر، وسط مخاطر، وما يوجد هناك لا يُصدَّق. مدينة تحت الأرض غير مسبوقة في العالم. لن نتحرك عن الخط الأصفر ولو لميليمتر واحد حتى تُجرَّد حماس من سلاحها، ومن أنفاقها، ومن كل ما لديها".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "معاريف" اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة يائير لبيد، اعتبر أن سموتريتش، يعيش في عالم من الخيال، في حين لم يبق الأخير صامتاً إزاء هذه الأقوال. وفي ردّه على سؤال الصحيفة، بشأن تصريحات سموتريتش، قال لبيد: "أريد أن أوضح ما هي الحقيقة، لأن الوزير سموتريتش على ما يبدو فاته ذلك"، زاعماً أن "هناك 30 ألف مسلح من حماس في غزة، وفي مجلس السلام توجد تركيا وقطر (اللتان ترفض دولة الاحتلال وجودهما في غزة)... ولا ننسى أن حكومة التكنوقراط، التي وقّعت عليها حكومة إسرائيل وسموتريتش عضو فيها، تخضع فعلياً لسيطرة السلطة الفلسطينية".

وأضاف لبيد أنه "في معبر رفح، الذي كان يُقدَّم لنا كصخرة (أساس) وجودنا (في إشارة الى تصريحات نتنياهو طوال فترة حرب الإبادة بأنه لا يمكن التنازل عن احتلاله)، يجلس موظفو السلطة الفلسطينية ويضعون أختام السلطة الفلسطينية على كل البضائع التي تدخل إلى القطاع". وتابع لبيد: "هذا هو الواقع في العالم الحقيقي. ليست لدي مشكلة أن يعيش سموتريتش في عالم من الخيال. الخيالات أمر مشروع، لكن لماذا يحتاج إلى التحدث عنها في الإعلام؟".

وردّاً على هذه التصريحات، قال سموتريتش لصحيفة معاريف: "مشكلتي هي أن الخيالات التي عاش فيها يائير لبيد وأصدقاؤه خلال العقود الأخيرة أدّت إلى آلاف القتلى والجرحى بالحافلات التي انفجرت هنا في شوارع المدن، ثم في السابع من أكتوبر. خيالات سلام وهمية مع نازيين. أنا أفضل أن أكون واقعياً، والواقعية تثبت في مائة عام من الصهيونية أنه حيث توجد مستوطنات يوجد جيش ويوجد أمن، وحيث لا توجد مستوطنات يوجد إرهاب".