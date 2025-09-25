- أعلنت سلوفينيا منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول أراضيها بسبب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. - تجنب نتنياهو المرور في الأجواء الأوروبية في رحلته إلى نيويورك، خوفًا من الاعتقال، حيث اختار مسارًا أطول لتفادي الدول الموقعة على ميثاق روما. - مُنع نتنياهو من دخول أكثر من 120 دولة حول العالم، بما في ذلك 39 دولة أوروبية، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت سلوفينيا، الخميس، منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول أراضيها، على خلفية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة. جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وقالت الوزارة: "اتخذت الحكومة اليوم إجراءً ضد نتنياهو، في أعقاب الإجراءات التي اتُخذت سابقاً ضد وزيرين إسرائيليين متطرفين"، في إشارة إلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش. وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، منعت سلوفينيا بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها.

وأضافت الوزارة: "يُدرك الرأي العام أن هناك إجراءات جارية ضده (نتنياهو) لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من بين أمور أخرى، خلصت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 إلى أن العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وتابعت: "بهذا القرار، تُرسل الحكومة رسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أنّ سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي". وأردفت: "بهذا الإجراء، تُؤكد سلوفينيا التزامها بالقانون الدولي، وقيم حقوق الإنسان العالمية، وسياسة خارجية مبدئية ومتسقة".

وكان نتنياهو ابتعد عن أجواء الدول الأوروبية في رحلته إلى نيويورك، اليوم الخميس، واختار مساراً أطول من المعتاد متجنباً المرور في المجال الجوي للدول الموقعة على ميثاق روما خشية اعتقاله. وجدد نتنياهو قبيل مغادرته تل أبيب عزمه العمل على منع إقامة دولة فلسطينية رغم اعتراف دول جديدة بفلسطين خلال الأيام الماضية.

وقالت القناة 12 العبرية إن نتنياهو اتبع مسار طيران غير معتاد في طريقه لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل. وبدلاً من المسار القصير المتّبع عادة فوق دول أوروبية حلّقت الطائرة جنوباً، والتزمت بمسار طويل على نحو خاص، بهدف الابتعاد عن الدول الموقّعة على ميثاق روما، والتي قد يُطلب منها تنفيذ أوامر اعتقال في حال حدوث هبوط اضطراري.

وليست هذه المرة الأولى التي يتجنّب فيها نتنياهو أجواء بعض الدول، إذ تجنّبت طائرته، في فبراير/ شباط الماضي، خلال توجهه إلى واشنطن المرور فوق كندا. وذكرت صحيفة معاريف العبرية في حينه، أن طائرة نتنياهو اتخذت مساراً استثنائياً للوصول إلى واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله. وأوضحت "معاريف" أن "نتنياهو مُنع من دخول أكثر من 120 دولة حول العالم بسبب تلك المذكرة، منها 39 دولة أوروبية و30 أفريقية، وفي الأميركتين 24 دولة أيضاً".

والعام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بشبهة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول، العربي الجديد)