سلوفينيا ترفض هبوط طائرة إسرائيلية في ليوبليانا

رفضت السلطات في سلوفينيا اليوم الأربعاء السماح بهبوط طائرة إسرائيلية في ليوبليانا ما اضطرها إلى تغيير مسارها والهبوط في العاصمة الكرواتية زغرب، وسط اتهامات بأن دوافع المنع سياسية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، وصف المدير العام لشركة "يسرائير"، أوري سيركيس، هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لاتفاقيات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي".

وادّعى سيركيس أنّ السلطات في ليوبليانا لا تسمح للشركات الإسرائيلية بالهبوط "لأنها تعارض بشدة، سياسياً، الخط الذي تنتهجه حكومة إسرائيل". وأوضح أن "وزارة الخارجية وهيئة الطيران المدني تدخّلتا في الأمر، لكن دون جدوى".

وهاجمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغِف القرار، معتبرة أن "هذه خطوة سياسية مرفوضة تمسّ مباشرة بمواطني إسرائيل، ومن يحاول مقاطعتنا عبر مجال الطيران يجب أن يفهم أن لذلك تبعات". وأضافت أنّ "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وستتحرك بكل الأدوات المتاحة لها".

ولفت موقع القناة 12 العبرية إلى أنّ سلوفينيا موجودة في خضم تحول سياسي كبير، وأنّ الحكومة في ليوبليانا، التي اعترفت بدولة فلسطينية في الرابع من يونيو/ حزيران 2024 وانتهجت خطاً ينتقد إسرائيل، تترك مكانها لحكومة يمينية برئاسة يانِز يانشا، المعروف بدعمه لإسرائيل.

من جهته، ذكر موقع "واينت" العبري، أنّ الحكومة السلوفينية المنتهية ولايتها، تُعتبر في السنوات الأخيرة، من أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً لإسرائيل، وأنّ القرار الحالي يأتي في خضم فترة انتقالية في البلاد، بينما يُنظر إلى الحكومة الجديدة المتوقّع تشكيلها على أنها أكثر ودّية تجاه إسرائيل، وأن السياسة في هذا الشأن قد تتغير بعد تولّي الحكومة الجديدة مهامها.